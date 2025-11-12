Thông báo khẩn của Kim Soo Hyun về hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron từ năm cô 15 tuổi

Kim Soo Hyun phải dừng hoạt động nghệ thuật, lui về ở ẩn không rõ tung tích từ tháng 3 năm nay vì bị cáo buộc qua lại với Kim Sae Ron trong 6 năm, từ lúc nữ diễn viên chỉ mới 15 tuổi. Đáng chú ý, 1 người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nhìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên. Sau đó, cha mẹ của Kim Sae Ron đã liên tục đăng tải hình ảnh má kề má, thân mật giữa con gái và tài tử Queen Of Tears lên mạng xã hội.

Đến ngày 12/11, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron.

"Hàng nghìn bức ảnh đó không hề tồn tại. Kim Soo Hyun đã bị cáo buộc vô căn cứ, bôi nhọ danh dự nghiêm trọng trong bối cảnh đang có những tranh chấp với gia đình nữ diễn viên quá cố. Những bức ảnh thân thiết của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron mà Viện Garo Sero tung ra trước đó đều được chụp khi nữ diễn viên đã trưởng thành, đã đi học đại học. Chúng tôi khẳng định những hình ảnh mà gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero đã phát tán không có giá trị pháp lý, không thể coi là bằng chứng buộc tội Kim Soo Hyun. Vì vậy, Kim Soo Hyun và công ty quản lý hy vọng mọi người không lan truyền tin đồn tiêu cực về hàng nghìn bức ảnh tình cảm vốn không tồn tại đó nữa", luật sư đại diện cho ngôi sao hạng S lên tiếng.

Phía Kim Soo Hyun yêu cầu mọi người lan truyền thông tin sai sự thật về hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron. Luật sư đại diện cho biết những hình ảnh này không hề tồn tại

Kim Soo Hyun khẳng định những hình ảnh thân mật này giữa anh và Kim Sae Ron được chụp khi nữ diễn viên đã trưởng thành, vào đại học

Thời gian qua, Kim Soo Hyun liên tục kêu oan. Tài tử Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Tuy nhiên, công chúng châu Á chẳng mấy quan tâm đến những động thái của Kim Soo Hyun.

Theo netizen, nếu muốn chứng minh bản thân trong sạch Kim Soo Hyun chỉ có thể chờ kết quả vụ kiện giữa anh với gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero. Ngày nào cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên chưa được làm rõ, Kim Soo Hyun chắc chắn không thể quay lại showbiz.

Thậm chí đến nay cũng không ai nắm chắc nam diễn viên này có giành được phần thắng trong cuộc chiến pháp lý với Viện Garo Sero và gia đình Kim Soo Hyun hay không. Cho dù có thắng kiện, hình ảnh của tài tử hạng S này trong mắt công chúng cũng đã trở nên xấu đi. Không còn là ngôi sao có đời tư trong sạch, vụ lùm xùm vừa qua chắc chắn sẽ đeo bám Kim Soo Hyun đến hết sự nghiệp.

Kim Soo Hyun "kêu oan" trong vô vọng. Công chúng cho biết ngày nào chưa có kết quả điều tra của cảnh sát, cáo buộc nam diễn viên qua lại với Kim Sae Ron khi cô là vị thành niên vẫn chưa thể xóa bỏ

Hiện tại, không ai biết Kim Soo Hyun đang ở đâu để "tránh bão" dư luận. Kể từ buổi họp báo đẫm nước mắt cuối tháng 3, nam diễn viên sinh năm 1988 hoàn toàn biến mất trước công chúng. Có thông tin cho rằng Kim Soo Hyun đang ở Hàn Quốc, nhưng cũng có tin đồn khác cho biết anh đã lặng lẽ ra nước ngoài sống và đang trong trạng thái tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Sắp tới, phiên điều trần vụ kiện hãng mỹ phẩm A yêu cầu Kim Soo Hyun bồi thường thiệt hại 500 triệu won (9,1 tỷ đồng) sẽ diễn ra. Chưa rõ, Kim Soo Hyun trực tiếp ra tòa hay cử luật sư đại diện đi thay mình.

