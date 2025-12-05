Minh Triệu - Thiên Ân - Kỳ Duyên cuối cùng cũng có ngày này!

Showbiz Việt tưởng yên ắng cuối năm, ai ngờ bước sang tháng 12 lại bùng nổ một “cuộc hội ngộ” gây sốt mạng xã hội: Thiên Ân – Kỳ Duyên – Minh Triệu sắp cùng xuất hiện trong show diễn của NTK Đỗ Long. Đây được xem là màn chạm mặt “nóng” nhất tuần, thậm chí có thể là đáng mong chờ nhất làng giải trí hiện tại, bởi cả ba chính là tâm điểm của chuỗi ồn ào kéo dài suốt nhiều tuần qua.

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục dậy sóng trước những chia sẻ bóng gió, trạng thái đầy ẩn ý và loạt động thái qua lại giữa bộ ba chân dài đình đám. Từ việc netizen gọi tên Thiên Ân vì nghi đá xéo đàn chị, đến những status của Kỳ Duyên – Minh Triệu bị cho là đáp trả nhau, tất cả tạo nên một tam giác căng thẳng khiến dân tình không thể không theo dõi. Mối quan hệ giữa ba người đẹp vốn hoạt động trong cùng lĩnh vực thời trang, giải trí càng khiến dư luận tò mò nếu chạm mặt thì sẽ thế nào?

Và chuyện gì đến cũng đến, sắp tới cả 3 sẽ chạm mặt trong show của NTK Đỗ Long. Theo đó, Minh Triệu xuất hiện với vai trò trình diễn, Kỳ Duyên và Thiên Ân đã đến thử đồ từ trước, xác nhận tham dự sự kiện. Chỉ cần nghe ba cái tên xuất hiện trong cùng một sự kiện đủ để cộng đồng mạng nháo nhào "chấm hóng". Đây là lần đầu tiên cả ba cùng góp mặt trong một sự kiện sau chuỗi ồn ào liên tiếp những ngày qua.

Minh Triệu xuất hiện tập luyện tại buổi tổng duyệt show của NTK Đỗ Long

Trước đó, Kỳ Duyên cũng đã thử trang phục và xác nhận tham dự

Hoa hậu Thiên Ân cũng là một trong những khách mời sẽ xuất hiện

Drama Kỳ Duyên - Minh Triệu nổ ra sau khi Kỳ Duyên có chia sẻ trong chương trình Ai là A.I? về chuyện từng làm đau bản thân khi cãi nhau với người yêu. Sau khi clip lên sóng, Minh Triệu đăng đàn ẩn ý: "Thôi cho xin, không có ai dọng tay vô tường vì tui hết. Tự bình luận rồi tự đồn đoán. Suốt ngày cứ gửi link vớ vẩn trẻ trâu rảnh lắm sao trời? Tui thấy nó ảnh hưởng đạo đức cửa tui khi có sự hiểu lầm đó, nó cũng 'trẩu' so với tuổi tui nên bị kì kì, mà nói thì lại dây vào. Tiến thoái lưỡng nan nên thôi tui chốt với ai thân thiết ở đây".

Trước đó, Kỳ Duyên - Minh Triệu cũng chạm mặt tại show này sau khi "đường ai nấy đi"

Mọi việc chưa dừng lại khi Kỳ Duyên tiếp tục bóng gió phản công: "Kỳ Duyên cũng lên tiếng bóng gió: "Tính mình xưa giờ không thích nhắc tới những người không liên quan và cũng không thích những người không liên quan nhắc gì tới mình. Nên trong mọi trường hợp mình luôn cố gắng né nhất để tránh phiền hà rắc rối. Mình mới tham gia 1 chương trình, anh MC có đặt câu hỏi liên quan tới người yêu cũ, mình thấy từ đó khá nhạy cảm với mình nên trả lời đã cố tình đổi thành từ khác rồi mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi những ồn ào từ ai đó".

Trong sự việc này, Thiên Ân cũng bị gọi tên vì đang vướng nghi vấn hẹn hò, sống chung với Kỳ Duyên. Sau khi Kỳ Duyên đăng đàn thì Thiên Ân cũng "tiếp lời": ""Nhưng mà cũng đâu phải người yêu cũ nào cũng dám nhắc để bị réo chi đâu".

Cư dân mạng "chấm hóng" phản ứng của bộ 3 trong sự kiện



