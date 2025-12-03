Sau 2 ngày im lặng kể từ khi Kỳ Duyên có tâm thư thể hiện thái độ cứng rắn trước những bàn tán về drama tình cảm, thì mới đây Minh Triệu gây chú ý khi có những chia sẻ với fan trong broadcast cá nhân.

Trong đoạn chat, nữ siêu mẫu trấn an người hâm mộ rằng mình vẫn ổn. Cô cho biết đã nhận những tin nhắn động viên từ mọi người nhưng cho phép không trả lời riêng, mong mọi người đừng quá lo lắng cho mình.

Minh Triệu không quên nhắn nhủ: "Sống có thuận thời và nghịch thời, chị già rồi chị hiểu nên mấy đứa đừng lo lắng quá. Chị không có trả lời tin nhắn riêng nè. Hoan hỉ thôi, thời nào cũng sống giữ đạo đức thì mới tốt nghiệp bài học cuộc đời được nha các em. Mấy đứa lo làm việc, lo học hành đi nha. Chị cũng đang bận chuẩn bị ra đồ mới ngày mai, hi vọng mọi người vui vẻ cùng chị, đừng giữ điều bực bội nha".

Minh Triệu có chia sẻ đầy ẩn ý sau drama tình ái gây bàn tán những ngày qua

Động thái của Minh Triệu được đưa ra sau loạt động thái cứng rắn của Kỳ Duyên. Theo đó, khi lùm xùm đời tư leo thang, Hoa hậu Kỳ Duyên đã viết tin nhắn dài lên tiếng về những chia sẻ trong chương trình AI là ai?. Nàng hậu còn nhắn nhủ cực căng tới ai đó cố điều hướng câu chuyện. Cô viết: "Mình tâm sự những dòng này hy vọng từ nay về sau những người thương mình hoặc không thương mình đừng mention tới nữa nhé. Hoặc nếu ai đó có chủ ý 'kiến tạo' hoặc 'tạo điều kiện' để điều này tiếp tục diễn ra thì dừng lại ngay đi, không hay ho đâu ạ". Không dừng lại ở đó, nàng hậu còn yêu cầu các trang mạng gỡ ảnh gia đình để tránh ảnh hưởng người thân.

Thái độ của Kỳ Duyên bắt nguồn từ chia sẻ khi cô làm khách mời trong chương trình AI là ai?. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, nàng hậu cho biết điều tệ nhất từng làm với người yêu đó là tự làm đau mình bằng cách đập tay vào tường. Cô nói: "Trong một cuộc cãi vã, khi tôi đã uất hận nhưng vì tính cách không thể to tiếng hay chửi người yêu thì tôi chỉ có một cách đó là tự làm đau mình. Sau lần đó thì tôi thấy tình hình cũng không tốt hơn, cả hai vẫn không hết căng thẳng".

Không lâu sau đó, Minh Triệu có động thái được cho là đáp trả người cũ: "Thôi cho xin, không có ai dọng tay vô tường vì tui hết. Tự bình luận rồi tự đồn đoán. Suốt ngà cứ gửi link vớ vẩn trẻ châu rảnh lắm sao trời? Tui thấy nó ảnh hưởng đạo đức cửa tui khi có sự hiểu lầm đó, nó cũng 'trẩu' so với tuổi tui nên bị kì kì, mà nói thì lại dây vào. Tiến thoái lưỡng nan nên thôi tui chốt với ai thân thiết ở đây".

Minh Triệu và Kỳ Duyên liên tục có những động thái ẩn ý giữa drama

Drama xoay quanh mối quan hệ của Kỳ Duyên và Minh Triệu những ngày qua đang phủ sóng khắp cõi mạng khiến dân tình không biết đâu là hồi kết. Khi câu chuyện cá nhân của cả hai còn chưa nguội, mạng xã hội rầm rộ trở lại loạt khoảnh khắc tranh cãi căng thẳng giữa bộ đôi mỹ nhân trong quá khứ. Những hình ảnh, câu nói tưởng đã ngủ yên từ nhiều năm trước bỗng trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi, khiến drama hiện tại càng thêm nhiều lớp lang.

Trước khi vướng ồn ào, Minh Triệu và Kỳ Duyên từng đồng hành bên nhau trong mọi sự kiện lớn nhỏ. Cả hai còn kè kè bên nhau ở cuộc sống đời thường, cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên sau 5 năm đồng hành, tháng 2/2024 cả hai quyết định "đường ai nấy đi".