Tin đồn về cuộc hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

Cuộc hôn nhân của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa luôn bị bủa vây bởi nhiều tin đồn như ép cưới, ly hôn. Tuy nhiên đến nay, họ vẫn ở bên nhau bền chặt, chứng minh rằng tình yêu đích thực sẽ trường tồn theo thời gian. Mới đây, "cặp đôi vàng" này đã trở thành chủ đề nóng sau khi bị bắt gặp trao nhau nụ hôn ngọt ngào và táo bạo tại đám cưới của một người bạn.

Khi Lâm Tâm Như vừa trở về chỗ khi nhảy xong thì Hoắc Kiến Hoa nhẹ nhàng kéo vợ vào lòng, vòng tay qua eo và đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô. Lâm Tâm Như hơi ngượng ngùng, dựa vào vai chồng trong khi anh vẫn giữ tay cô quanh người, lặng lẽ theo dõi buổi lễ cưới.

Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như hôn nhau ở đám cưới người bạn

Khoảnh khắc ngọt ngào không hề diễn này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhận được sự xuýt xoa hâm mộ từ netizen. Khán giả không khỏi trầm trồ trước sự kết hợp ăn ý và ấm áp tự nhiên của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa: "Trông họ hệt như một cặp đôi bình thường đang tận hưởng lễ cưới".

Đây không phải lần đầu tiên đôi vợ chồng đình đám showbiz công khai thể hiện tình cảm giữa đám đông. Đầu năm nay, Hoắc Kiến Hoa cũng hôn chớp nhoáng vợ ở concert. Anh tháo khẩu trang để hôn Lâm Tâm Như rồi đeo lại, một cử chỉ đơn giản nhưng chân thành, một lần nữa khẳng định mối quan hệ bền chặt của họ.

Trải qua bao sóng gió, hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn bền chặt

Chuyện tình của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như là một trong những câu chuyện đẹp và kín tiếng bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Từ tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ, họ đã vượt qua mọi tin đồn và sự ngờ vực của công chúng để xây dựng một gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như gặp gỡ lần đầu tiên vào năm 2006 khi cùng hợp tác trong bộ phim Xe Điện Ngầm . Sau lần hợp tác đó, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và duy trì mối quan hệ bạn bè kéo dài hơn 10 năm. Trong suốt khoảng thời gian này, cả hai luôn ủng hộ nhau trong công việc. Hoắc Kiến Hoa từng đóng vai khách mời trong bộ phim Khuynh Thế Hoàng Phi do Lâm Tâm Như sản xuất và đóng chính. Sự ăn ý và những khoảnh khắc ngọt ngào trên màn ảnh đã khiến người hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình, nhưng cả hai đều khẳng định chỉ là bạn thân.

Một người bạn thân lâu năm của Hoắc Kiến Hoa từng tiết lộ rằng nam diễn viên đã có tình cảm với Lâm Tâm Như ngay từ lần đầu hợp tác nhưng không dám thổ lộ vì sợ bị từ chối. Anh chấp nhận giữ mối quan hệ bạn bè, âm thầm dõi theo và bảo vệ cô.

Hoắc Kiến Hoa yêu thầm Lâm Tâm Như từ lâu nhưng không dám ngỏ lời vì sợ mất tình bạn

Vào ngày 20/5/2016 (Valentine Trung Quốc), Hoắc Kiến Hoa bất ngờ công khai mối quan hệ với Lâm Tâm Như trên mạng xã hội, khiến công chúng "sốc toàn tập". Lúc đó, Lâm Tâm Như đã bước sang tuổi 40 và đây là lần đầu tiên cô công khai chuyện tình cảm. Đại diện của cả hai cũng nhanh chóng xác nhận, cho biết họ bắt đầu hẹn hò từ dịp sinh nhật Lâm Tâm Như vào tháng 1 cùng năm.

Chỉ 2 tháng sau khi công khai, cả hai tuyên bố sẽ kết hôn. Đám cưới của họ diễn ra vào ngày 31/7/2016 tại đảo Bali, Indonesia, với sự tham dự của nhiều ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Hồ Ca, Thư Kỳ... Đám cưới được tổ chức riêng tư và sang trọng, trở thành một trong những sự kiện được chú ý nhất năm. Tuy nhiên, sau đám cưới, một vài hình ảnh Hoắc Kiến Hoa mặt lạnh lùng trong hôn lễ đã làm dấy lên tin đồn anh bị "ép cưới", nhưng những tin đồn này nhanh chóng bị dập tắt bởi chính thái độ hạnh phúc của cả hai sau đó.

Cận cảnh "đám cưới thế kỷ" với dàn sao hoành tráng của đôi vợ chồng nổi tiếng

Đầu năm 2017, Lâm Tâm Như hạ sinh con gái đầu lòng và đặt biệt danh ở nhà là Tiểu Cá Heo. Đôi vợ chồng đều thống nhất quan điểm giữ kín hình ảnh và đời tư của con gái để bé được lớn lên một cách bình thường nhất. Thỉnh thoảng, họ mới chia sẻ những hình ảnh chụp từ phía sau hoặc che mặt con một cách khéo léo.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa chững lại rõ rệt. Anh dần rời xa làng giải trí, lui về hậu trường để chăm sóc gia đình và con gái, trở thành một "ông bố bỉm sữa" chính hiệu. Anh thường xuyên đưa đón con đi học, chơi đùa cùng con và dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho gia đình. Về phía Lâm Tâm Như, cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên và nhà sản xuất.

Ở showbiz hiếm có cặp đôi nào như Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa, bởi bao nhiêu ngày kết hôn là bấy nhiêu ngày họ bị đồn "ép cưới", "diễn vai hạnh phúc", "sắp ly hôn"... Tuy nhiên đến nay là đã 9 năm, họ vẫn bên nhau bền chặt, chứng minh tất cả những lời đồn đại ngoài kia đều là nhảm nhí. Khi được hỏi về bí quyết cho mối quan hệ bền vững, cặp đôi luôn dành lời khen ngợi cho nhau. Lâm Tâm Như từng nói: "Chúng tôi trân trọng cuộc sống bên nhau", trong khi Hoắc Kiến Hoa chỉ đơn giản chia sẻ: "Cứ giữ người ấy trong tim mình".

Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như liên tục bị đồn ly hôn nhưng vẫn bên nhau bền chặt

Nguồn: Kbizoom