Một năm bão tố của Trương Ngọc Ánh, Thùy Tiên

2025 được nhiều người gọi là “năm thanh lọc người nổi tiếng” tại Việt Nam. Những vụ khởi tố liên quan hành vi phạm pháp, ồn ào quảng cáo sai sự, drama nối dài đến cuối năm… uy tín của nhiều nghệ sĩ, KOL đối mặt với thách thức lớn chưa từng có.

Nhiều nghệ sĩ vướng vào lao lý

Trong năm 2025, hàng loạt gương mặt nổi tiếng đối diện cáo buộc liên quan ma túy, kinh doanh hàng giả hay lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hồi tháng 7, rapper Bình Gold (Vũ Xuân Bình) bị cơ quan chức năng dừng xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vì lái xe lạng lách, có dấu hiệu gây rối trật tự. Kết quả test nhanh cho thấy Bình Gold dương tính với ma túy. Chỉ ít ngày sau, rapper bị bắt giữ vì cướp xe taxi, đe dọa tài xế, lấy đi tài sản cá nhân rồi bỏ chạy. Đến tháng 10, Bình Gold bị khởi tố, bắt tạm giam hơn 3 tháng để điều tra.

Nhiều người nổi tiếng bị truy tố, bắt tạm giam.

Khoảng cuối tháng 7, thông tin nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt quả tang sử dụng chất ma túy tại nhà riêng, khi cảnh sát điều tra triệt phá đường dây mua bán chất cấm khiến dư luận chấn động. Trước khi vướng vòng lao lý, Nguyễn Công Trí được xem là một trong những nhà thiết kế thành công nhất ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Ngày 28/8, cựu Miss Audition 2006, hot girl đời đầu Nguyễn Thị Ngọc Anh bị lực lượng chức năng tạm giam để điều tra hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O (khí cười) tại quán bar ở TPHCM. Ngọc Anh bị xác định là người trực tiếp điều hành hoạt động trái phép gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng.

Đến 13/10, DJ Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Cơ quan điều tra cho biết nhiều sản phẩm giảm cân, thực phẩm chức năng do cơ sở của cô kinh doanh không giấy phép, chứa chất cấm và có nguy cơ gây hại sức khỏe người dùng. Chồng cô - ca sĩ Lương Bằng Quang - sau đó bị Công an TPHCM bắt giữ vì từng chi 8 tỷ đồng cho giám đốc một doanh nghiệp để chạy chọt hòng tránh bị xử lý.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang bị bắt.

Ngày 31/10, showbiz tiếp tục nhận tin chấn động khi diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố và bắt tạm giam vì cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan hoạt động đầu tư bất động sản. Theo đơn tố cáo, diễn viên bị cho là lợi dụng uy tín để nâng khống giá trị dự án nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, hàng nghìn lượng vàng từ nhà đầu tư. Trước khi vướng cáo buộc, Trương Ngọc Ánh vẫn dang dở với nhiều dự án điện ảnh.

Cùng thời điểm, ca sĩ Thế Vũ và Vũ Hà là hai bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án đánh bạc 106 triệu USD xảy ra tại khách sạn Pullman (Hà Nội). Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến tháng 6/2024, Thế Vũ có 116 lần tham gia đánh bạc tại King Club thông qua trò Slot và Baccarat, sử dụng hơn 4,3 triệu USD, có lần anh thua 81.761 USD. Vũ Hà mở thẻ thành viên dưới tên “Mr Baret”, bị cáo buộc dùng 2.600 USD để chơi Slot và Roulette, thua gần 200 USD. Trước tòa, cả hai ca sĩ đều thừa nhận hành vi phạm pháp, khẳng định không bị oan và đã khắc phục một phần hậu quả. Cả hai bày tỏ hối hận và mong được hưởng khoan hồng từ pháp luật.

Cơn bão hàng giả cuốn phăng hình ảnh người nổi tiếng

Thị trường giải trí Việt chứng kiến làn sóng mạnh tay từ cơ quan chức năng đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh và quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng trong năm 2025. Loạt nghệ sĩ, KOL từng gây dựng hình ảnh uy tín nay làm vụn vỡ niềm tin của công chúng.

Vụ việc gây chấn động nhất là kẹo rau củ Kera do Công ty Chị Em Rọt điều hành, với sự tham gia quảng bá và bán hàng của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) cùng đồng phạm. Nhóm người này bị cáo buộc thổi phồng công dụng sản phẩm trong livestream, kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ rất thấp. Chỉ trong khoảng một tháng, nhóm bán hơn 129.000 hộp cho hơn 56.000 khách hàng, thu về 17,5 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng. Toàn bộ bị khởi tố và tạm giam với tội danh sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 19/11 tại TAND TPHCM khép lại với các mức án dành cho năm bị cáo. Trong đó, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng bị tuyên phạt 2 năm tù tội Lừa dối khách hàng.

Nhóm Hoa hậu Thùy Tiên cùng các bị can bán ra thị trường hơn 129.000 hộp kẹo Kera, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Chiến dịch kiểm tra của cơ quan quản lý còn khiến nhiều gương mặt nổi tiếng khác đứng trước rủi ro pháp lý. Công an cũng khởi tố Nguyễn Quốc Vũ - chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng - vì sản xuất, buôn bán hàng giả, buộc hàng loạt sản phẩm thuộc công ty của vợ chồng này phải thu hồi và tiêu hủy.

Trên nền tảng TikTok, những cái tên từng sở hữu hàng triệu lượt theo dõi như vợ chồng “Cún Bông” Vũ Hồng Phúc hay Hải Sen (Lê Văn Hải) cũng lần lượt vướng lao lý. Người bị khám xét, khởi tố do sai phạm trong kế toán, kẻ bị bắt tạm giam vì buôn bán thực phẩm giả.

Vợ chồng Đoàn Di Bằng, vợ chồng chủ hệ thống Mailisa (phải).

Ngân 98 thường xuyên quảng cáo các sản phẩm giảm cân, thực phẩm chức năng khởi tố và bắt tạm giam vì điều hành công ty sản xuất, phân phối nhiều sản phẩm giảm cân không giấy phép, chứa chất cấm, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh, chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa với 17 chi nhánh trên toàn quốc, đã bị C03 khởi tố và tạm giam để điều tra hành vi buôn lậu liên quan Công ty MK Skincare. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020-2024, hai bị can nhập mỹ phẩm giá rẻ từ Quảng Châu nhưng làm giả nguồn gốc thành “sản xuất tại Hong Kong” nhằm được cấp giấy phép và bán với giá cao, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Đến cả những MC truyền hình quen mặt như Quang Minh, Vân Hugo hay Hoàng Linh cũng không tránh được xử phạt khi quảng cáo dòng sữa bị xác định là hàng giả. Các YouTuber như Thế Lòng Se Điếu và Lòng Chát thì lao đao, nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa sau chiêu trò khoe “bộ lòng dài 40 m” gây sốc và kéo sự chú ý của cơ quan chức năng.

BTV Quang Minh bị phạt hơn 37,5 triệu đồng, MC Vân Hugo bị phạt 70 triệu đồng, MC Hoàng Linh bị phạt 107,5 triệu đồng vì quảng cáo sữa giả.

Dữ liệu từ Google Trends, lượng tìm kiếm từ khóa đi kèm “hàng giả” và tên nghệ sĩ tăng vọt trong thời gian ngắn, cho thấy mức độ bức xúc của dư luận. Với người nổi tiếng, việc mất đi niềm tin của công chúng chính điều khó phục hồi nhất.

Drama đấu tố, hình tượng truyền cảm hứng bị vạch trần

Bên cạnh các vụ án, nhiều người nổi tiếng gặp khủng hoảng từ chính hành xử trong môi trường số.

Streamer nổi tiếng Độ Mixi gây tranh cãi khi hút shisha tại quán bar dù sản phẩm này đã bị cấm từ 1/1/2025. Fanpage Thông tin Chính phủ cũng đăng cảnh báo, khẳng định: “Pháp luật không có ngoại lệ cho người nổi tiếng”.

ViruSs trở thành tâm điểm nhiều đợt tranh cãi tình cảm. Các buổi livestream “đấu tố” giữa anh, Ngọc Kem và Pháo thu hút hàng triệu lượt xem. Pháo sau đó tung MV Sự nghiệp chướng được cho là công kích ViruSs, sản phẩm leo Top 1 Trending YouTube. Bộ Văn hóa thời điểm đó đã chỉ đạo xem xét các nội dung ồn ào trên mạng liên quan đến nam streamer.

Livestream “đấu tố” tình ái của ViruSs gây phản cảm.

Hồi tháng 5, ca sĩ Wren Evans bị bạn gái tố ngoại tình với dancer Mi Nga. Đến nay Wren Evans gần như “mất hút” dù đang là cái tên Gen Z có nhiều ca khúc được săn đón.

Một loạt KOL từng xây dựng hình ảnh tích cực, truyền cảm hứng bị bóc trần cách hành xử, đời tư và đạo đức nghề nghiệp.

YouTuber Thạch Trang bị tố trả thù lao thấp cho tình nguyện viên, sao chép tranh để bán cho fan và lời xin lỗi mở đầu gây phản cảm: “Tôi xin lỗi vì bị phát hiện”.

Không nằm ngoài vòng xoáy drama, Lê Hà Trúc bị tố “làm màu”, phớt lờ góp ý từ khán giả, tranh cãi kéo dài hơn một tháng trên Threads với bài tố đạt hơn 4 triệu lượt tiếp cận. Rick kid Chao phải tạm dừng hoạt động và xin lỗi vì viết sai tiêu ngữ.

Tina Thảo Thi bị nhiều đơn vị đưa vào danh sách đen do thiếu chuyên nghiệp khiến anh phải lên tiếng xin lỗi. YouTuber Meichan phải lên tiếng khi có nhiều lời tố có cách ứng xử không đẹp với bạn bè…

Các "nàng thơ" hot mạng xã hội vì khán giả quay lưng.

Những sự việc cho thấy công chúng không còn dễ tính, đòi hỏi người ảnh hưởng phải chuẩn mực hơn từ hành vi đến lời nói.

2025 chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cách dư luận nhìn nhận người nổi tiếng. Khán giả theo dõi nghệ sĩ không chỉ yêu mến, mà sẵn sàng phản biện, tẩy chay khi phát hiện thiếu trung thực. Từ những ngôi sao giải trí đến các TikToker triệu view, không ít người đã đánh mất hào quang vì sự dễ dãi trong đạo đức và cẩu thả trong trách nhiệm cộng đồng.

Năm 2025 cơ quan quản lý đang cho thấy định hướng siết chặt hoạt động của người nổi tiếng trên môi trường số. Cơ quan chức năng nhấn mạnh KOL là những gương mặt có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, cần tuân thủ pháp luật và chuẩn mực văn hóa trong mọi phát ngôn, hành động. Quan điểm cứng rắn này góp phần củng cố niềm tin của công chúng, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm, thúc đẩy sự phát triển của những gương mặt có trách nhiệm, đạo đức và đóng góp tích cực cho xã hội.