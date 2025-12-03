Quách Phú Thành là một trong Tứ đại thiên vương đình đám xứ Cảng với những thành tích nghệ thuật cực kỳ nổi trội, xứng danh "cây đa, cây đề" trong showbiz. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quách Phú Thành từng hợp tác với vô số mỹ nhân hàng đầu nhưng không phải ai cũng được anh ưu ái.

Trong 5 năm trở lại đây, Quách Phú Thành chỉ chụp ảnh chung với 3 sao nữ khi tham dự sự kiện, đó là Thư Kỳ, Chương Tử Di và gần đây là nàng mỹ nữ Tân Cương Cổ Lực Na Trát. Đáng chú ý, Quách Phú Thành đối xử cực đặc biệt cho đàn em 9X, khiến dân tình xuýt xoa không thôi.

Tài tử họ Quách không chỉ ra chủ động ra tận xe đón Cổ Lực Na Trát mà khi tạo dáng trên thảm đỏ, anh còn lùi về phía sau một chút, nhường spotlight cho nàng mỹ nữ Tân Cương. Khoảnh khắc này nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội, thu hút hơn 8 triệu lượt theo dõi. Nhiều người cho rằng, nhan sắc lộng lẫy, không góc chết của Cổ Lực Na Trát đã chinh phục Quách Phú Thành, khiến vị Thiên vương này ga lăng đến lạ.

Quách Phú Thành hóa thân fanboy khi đứng cạnh Cổ Lực Na Trát.

Trang QQ tiết lộ, thời trẻ, Quách Phú Thành từng công khai cho biết anh bị cuốn hút bởi những gương mặt mang nét sắc sảo, đậm chất "dị vực". Cổ Lực Na Trát không chỉ có ưu thế visual mà còn sở hữu chiều cao hoàn hảo trên 1m70, đúng "gu" của Thiên vương họ Quách. Có lẽ vì vậy, cô mới được đàn anh hết mực ưu ái, chủ động xin chụp ảnh cùng và còn làm điều xưa nay hiếm gặp là chủ động lùi về phía sau một chút.

Có ý kiến cho rằng, Quách Phú Thành sợ bị lép vế trước nàng mỹ nữ Tân Cương vốn đã cao ráo lại còn đi giày cao gót khủng. Thế nhưng, khi được hỏi vì sao hơi khom lưng, lùi bước khi chụp ảnh, nam tài tử trả lời cực khéo: "Màn ảnh cao quá, nếu tôi không cúi đầu thì sẽ che hết ánh sáng".

Trên thảm đỏ, Cổ Lực Na Trát và Quách Phú Thành có nhiều tương tác rất dễ thương. Sau khi sự kiện kết thúc, Thiên vương họ Quách còn lịch thiệp đưa đàn em đến gara trước, rồi mới quay trở lại hậu trưởng lấy áo khoác và rời đi. Theo chia sẻ của giới paparazzi thì 2 người luôn giữ khoảng cách cực lịch sự, đứng cách nhau khoảng 2-3 bước chân, vừa không quá xa cách lại tránh được những thị phi không đáng có.

Trang QQ cho rằng, Cổ Lực Na Trát có ngoại hình quá hoàn hảo, lại còn đúng "gu" của Quách Phú Thành nên được anh ưu ái đến vậy.

Quách Phú Thành sinh năm 1965 là một ca sĩ, vũ công và diễn viên nổi tiếng hàng đầu Châu Á. Không chỉ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực âm nhạc, được mệnh danh là một trong "Tứ đại thiên vương" đình đám, anh còn hai lần liên tiếp đoạt danh hiệu Ảnh đế Kim Mã và có nhiều tác phẩm phim ảnh đáng chú ý. Cách đây không lâu, Quách Phú Thành vừa đón ái nữ thứ 3, có cuộc sống hạnh phúc bên vợ hotgirl kém 22 tuổi.

Còn về Cổ Lực Na Trát, ngay khi mới bước chân vào làng giải trí, người đẹp này đã gây chấn động với nhan sắc không góc chết. Dù bị đánh giá là không có tài diễn xuất nhưng cô vẫn được săn đón nhờ sở hữu nhan sắc cực phẩm, thậm chí được khen ngợi đẹp nhất trong số các mỹ nữ Tân Cương đang hoạt động nghệ thuật, lấn át cả Địch Lệ Nhiệt Ba.

Bên cạnh diễn xuất thì vai trò chính của Cổ Lực Na Trát là người mẫu ảnh, đại diện cho các thương hiệu. Mỗi lần nữ diễn viên tham gia sự kiện hay tung bộ ảnh mới, khán giả đều trầm trồ trước dung mạo ngày càng tinh tế, kiều diễm của cô.

Quách Phú Thành đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Còn Cổ Lực Na Trát dù mang danh "bình hoa" nhưng chiếc visual cực "cháy" này vẫn khiến cô được săn đón hết mực.

Nguồn: QQ