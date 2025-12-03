Ngày 2/12, tờ China Times đưa tin showbiz Đài Loan (Trung Quốc) đang rúng động với vụ việc Hạ Thiên Luân - bầu show hàng đầu, "ông trùm hộp đêm" - bị tấn công ở bãi đỗ xe. CCTV ở hiện trường đã quay lại được cảnh, 2 kẻ lạ mặt chuẩn bị sẵn dao, gậy sắt và bình xịt hơi cay, lén lút núp ở góc khuất để nhân cơ hội tấn công Hạ Thiên Luân.

Khi Hạ Thiên Luân loay hoay tìm xe, chúng đã xịt hơi cay vào ông bầu và người phụ nữ đi cùng. Hạ Thiên Luân đã bỏ chạy vì hoảng sợ. Trong lúc hỗn loạn, 1 tên đã dùng dao chém người vào "ông trùm này" và lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường khi bảo vệ ập tới. Hạ Thiên Luân bị rách 1 vết thương dài 15 cm ở cánh tay phải, còn người phụ nữ ngã quỵ trên mặt đất vì ảnh hưởng của hơi cay. Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn. May mắn, thương tích của họ không quá nặng. Xe ô tô của Hạ Thiên Luân cũng bị đập phá đến móp méo, hư hỏng nặng.

Hiện trường hỗn loạn, ô tô bị đập phá biến dạng và quá trình bỏ trốn của hung thủ được đài truyền hình công bố

Hạ Thiên Luân bị 2 kẻ lạ mặt tấn công, chém thương tích

Cảnh sát đã thu giữ được hung khí, và bắt giữ được 1 nghi phạm họ Lâm. Kẻ này cho biết tấn công Hạ Thiên Luân vì bất mãn với việc bị ông trùm sa thải vô lý. Tuy nhiên, Hạ Thiên Luân khẳng định người đàn ông họ Lâm chưa từng làm việc dưới trướng anh. Kiểm tra điện thoại của nghi phạm, cảnh sát phát hiện toàn bộ tin nhắn, danh bạ điện thoại và mạng xã hội đều đã bị xóa sạch thông tin đầy bất thường.

Do đó, cảnh sát điều tra cho rằng vụ việc này không hề đơn giản chỉ là trả đũa vì mâu thuẫn cá nhân trong lúc làm việc. Camera an ninh cũng ghi lại được cảnh người đàn ông họ Lâm còn có đồng phạm. Tuy nhiên, hắn quyết không khai ra danh tính đối phương. Vì vậy, cảnh sát nghi vấn vẫn còn có chủ mưu đứng sau ra lệnh cho 2 nghi phạm tấn công Hạ Thiên Luân. Hành vi của nghi phạm được xác định có dấu hiệu lên kế hoạch trước. Cảnh sát đang cân nhắc truy tố người đàn ông họ Lâm tội giết người không thành, đồng thời truy bắt nghi phạm đang bỏ trốn còn lại.

Nghi phạm họ Lâm đã bị bắt giữ, còn đồng phạm của kẻ này bỏ trốn chưa rõ tung tích

Hạ Thiên Luân là nhân vật quyền lực của giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Anh từng kết hôn với Hoàng Liêm Doanh - người được mệnh danh "quý bà phiên bản Từ Hy Viên", vì có đường nét gương mặt hao hao nữ diễn viên Vườn Sao Băng. Sau khi ly hôn, mối quan hệ của Hạ Thiên Luân và vợ cũ "canh không lành canh chẳng ngọt", xảy ra tranh chấp tiền bạc 5 năm qua vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa. Sau vụ tấn công xảy ra, nhiều người nghi vấn Hoàng Liêm Doanh thuê người dằn mặt chồng cũ, nhưng cô đã lên tiếng phủ nhận.

Ông bầu và vợ cũ mâu thuẫn tiền bạc gay gắt hậu ly hôn

Nguồn: Sina, China Times