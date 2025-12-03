Kết quả gây tiếc nuối của Hoa hậu Phương Linh

Vừa qua, sự kiện Hello Cosmo From Vietnam nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025 đã diễn ra tại Huế. Theo thường lệ, đây sẽ là buổi trình diễn thời trang kết hợp tính điểm như một phần thi phụ của Miss Cosmo. Gần 80 thí sinh đã diện trang phục trong bộ sưu tập Thu Đông 2025 của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, khoe sắc rạng rỡ trên sân khấu đặc biệt - đó là trục chính của Quảng trường Ngọ Môn, Hoàng thành Huế.

Show diễn mở màn bằng tiết mục nhã nhạc cung đình, loại hình nghệ thuật từng phục vụ hoàng gia, đưa khán giả bước vào một không gian thẩm mỹ nơi truyền thống giao thoa cùng hiện đại. Hai người đẹp Miss Cosmo 2024 là Ketut Permata Juliastrid (Tata) và Á hậu 1 Mook Karnruethai Tassabut giữ vai trò mở màn. Tata xuất hiện trong chiếc váy đuôi cá đính kết cùng áo choàng lông vũ ánh vàng, trong khi Mook diện váy nhiều tầng phối voan và áo choàng dài, gợi vẻ đẹp quý phái, pha lẫn nét hiện đại.

Sự kiện Hello Cosmo năm nay được tổ chức tại Hoàng thành Huế

2 đương kim Hoa hậu và Á hậu của Miss Cosmo là Tata và Mook mở màn trong thiết kế lộng lẫy

Ngay sau đó, dàn người mẫu là các thí sinh lần lượt sải bước trên nền nhạc mang âm hưởng nhã nhạc. Diện những thiết kế được xử lý tỉ mỉ, vừa lộng lẫy vừa mang tính thời trang, 80 thí sinh của Miss Cosmo đã mang đến những khoảnh khắc trình diễn thanh lịch, cuốn hút.

Thu hút sự chú ý của fan nhan sắc Việt chính là màn xuất hiện của Hoa hậu Phương Linh. Miss Cosmo Vietnam 2025 đảm nhận vị trí diễn cuối cùng. Trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, cô xuất hiện với thiết kế mang họa tiết đính kết tinh tế trên nền vải màu da, điểm xuyết lông vũ tạo độ chuyển động nhẹ nhàng và thu hút.

Phần kết show, Tata và Mook xuất hiện cùng NTK Lê Thanh Hòa, dàn thí sinh Miss Cosmo 2025 cũng đồng loạt ra chào khán giả. Không gian bao phủ bởi gió lộng và "cơn mưa" bong bóng xà phòng tạo tạo nên khoảnh khắc đẹp khó quên, khép lại show diễn với nhiều tràng vỗ tay tán dương dành cho bộ sưu tập và các người đẹp.

Phần trình diễn của Hoa hậu Phương Linh tại sự kiện Hello Cosmo

NTK Lê Thanh Hoà và 2 nàng hậu kết show

Toàn ảnh sân khấu trình diễn cực đặc biệt của Hello Cosmo năm nay

Trong sự kiện, BTC đã công bố kết quả Top 5 Best Catwalk, đó là các đại diện đến từ: Colombia, Brazil, Thailand, Cuba và Sierra Leone. Gây tiếc nuối cho fan Việt khi trong danh sách này vắng bóng đại diện Việt Nam.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, cư dân mạng tranh cãi Phương Linh xứng đáng có tên trong danh sách Top 5 này vì cô đã có màn trình diễn đáng khen ngợi. Từ thần thái, cách catwalk uyển chuyển giúp Miss Cosmo Vietnam để lại ấn tượng tuyệt đối.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều fan cho rằng kết quả chung cuộc được tổng kết bởi nhiều yếu tố, Phương Linh có phần thi tốt nhưng đồng thời các thí sinh khác cũng có màn trình diễn thuyết phục. Vì thế, thay vì tranh cãi thì nên tiếp tục cổ vũ, hơn nữa đây cũng chỉ là phần thi mở màn, sẽ còn nhiều cơ hội cho đại diện Việt Nam.

Top 5 thí sinh có màn trình diễn ấn tượng nhất trong sự kiện Hello Cosmo