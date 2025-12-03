Từ lúc bắt đầu hành trình ở Miss Universe, Hương Giang nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau khi cô có cú out top chấn động, bạn trai Phú Cường gây chú ý khi bình luận ngay và luôn "Giải tán về lấy chồng". Ngay lặp tức, chuyện tình cảm của cặp đôi trở thành tâm điểm. Sau câu "thả thính" của bạn trai, Hương Giang cũng thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm. Hiện tại, cả hai và ekip đang có chuyến nghỉ dưỡng tại Lào sau chuỗi ngày làm việc liên tục.



Mới đây, một người bạn của Hương Giang và Phú Cường đăng tải clip "tóm dính" cặp đôi ôm nhau sát rạt, tình tứ cùng nhau đi dạo phố. Không chỉ diện trang phục như đồ đôi, cả hai còn "đánh dấu chủ quyền" bằng những cái nắm tay, khoác vai, nhìn qua đã thấy ngập mùi "cẩu lương". Nhìn vào những khoảnh khắc này cùng với loạt tín hiệu gần đây, dân tình "lót dép" hóng cái kết đẹp lắm rồi.

Hương Giang và Phú Cường công khai ôm nhau giữa phố

Cả hai vô cùng thoải mái thể hiện tình cảm, "đánh dấu chủ quyền" với đối phương

Hương Giang cũng công khai luôn ảnh đi du lịch cùng người quay lưng nhưng ai cũng biết danh tính

Hành trình yêu của Hương Giang - Phú Cường đến hiện tại tuy chưa một lần được chính chủ xác nhận, nhưng lại là một trong những chuyện tình không công khai những ai cũng biết. Cả hai bắt đầu dính tin đồn từ khoảng năm 2024, khi thường xuyên xuất hiện trong cùng không gian, để lộ nhiều "hint" trùng hợp từ việc check-in cùng địa điểm, du lịch chung hội bạn, cho đến những khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Bước sang năm 2025, mối quan hệ trở nên rõ ràng hơn khi Phú Cường bị bắt gặp đưa Hương Giang về ra mắt gia đình, đồng thời luôn đồng hành trong loạt hoạt động quan trọng của cô. Anh xuất hiện tại sân bay tiễn người đẹp lên đường thi Miss Universe, rồi âm thầm sang Thái Lan cổ vũ, luôn đứng phía sau động viên trong những thời điểm áp lực nhất.

Phú Cường sang Thái Lan ủng hộ Hương Giang thi Miss Universe

Phú Cường hiện là người mẫu, HLV thể hình và là gương mặt quen thuộc trong một hội bạn trai điển trai, nổi bật trên TikTok. Sở hữu ngoại hình săn chắc, gương mặt nam tính, góc cạnh cùng phong cách thời trang hiện đại, Phú Cường được nhận xét chẳng hề kém cạnh bất kỳ mỹ nam Vbiz nào. Phú Cường thường xuyên xuất hiện trong những livestream bán hàng, buổi tiệc thân mật, chuyến du lịch riêng tư cùng Hương Giang.

Khi được hỏi về quan điểm trong tình yêu, Hương Giang từng nói: "Ở ngoài đời Giang lạnh lùng và hơi khó gần, mình vẫn cười nói đấy nhưng chưa chắc mọi người đã biết trong đầu Giang có cái gì đâu. Trong công việc mình cũng nghiêm túc, thẳng thắn và rất mạnh mẽ. Nhưng đến khi yêu Giang lại thả lỏng bản thân, cho phép mình yếu đuối, nũng nịu một tí. Mình thích được trở nên nhỏ bé, được là một cô gái hơi ngốc nghếch và vui vẻ khi yêu. Giang sẽ yêu hết lòng hết sức, không tính toán hơn thua, ngọt ngào và vô cùng lãng mạn".

Cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm và bị bạn bè "tóm dính"