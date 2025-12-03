Đăng clip 10 giây hôn ngấu nghiến nam tài tử có vợ con trong nhà vệ sinh, nữ diễn viên bị lên án

Tờ ETtoday mới đây đưa tin, nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Thành Ngữ Kiều đã trở thành tâm điểm bàn tán sau khi đăng tải lên trang cá nhân đoạn video hôn say đắm nam tài tử Phạm Thiếu Huân trong nhà vệ sinh. Dù đây là 1 phân cảnh trong bộ phim truyền hình mang tên Lost in Perfection nhưng Thành Ngữ Kiều vẫn phải hứng trọn “cơn mưa gạch đá” từ công chúng, và nguyên nhân xuất phát từ việc mỹ nam họ Phạm đã có vợ con.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen thi nhau “ném đá” Thành Ngữ Kiều tơi bời vì cho rằng nữ nghệ sĩ có hành động thể hiện EQ thấp và muốn “ké fame” đàn em nổi tiếng. Công chúng để lại hàng loạt bình luận công kích nhắm vào nữ diễn viên họ Thành: “Anh ấy đã kết hôn rồi đấy. Sao cô lại đăng lên đoạn clip đó?”, “Muốn dựa hơi người ta đến độ vậy sao?”...





Thành Ngữ Kiều trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi công khai chia sẻ video hôn say đắm đàn em kém 9 tuổi Phạm Thiếu Huân lên trang cá nhân

Phạm Thiếu Huân đã có vợ con và đây là nguyên nhân khiến Thành Ngữ Kiều bị chỉ trích dữ dội khi đăng trích đoạn nóng bỏng từ 1 bộ phim

Giữa làn sóng chỉ trích nhắm thẳng vào mình, mới đây Thành Ngữ Kiều đã chính thức có động thái phản hồi đầu tiên: “Tôi chỉ diễn vai khách mời thôi thì có gì mà ‘ké fame’ chứ? Nhiều diễn viên đã kết hôn rồi nhưng họ vẫn đóng cảnh hôn đấy thôi. Đây vốn chỉ là diễn xuất thôi mà”.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1984 cũng hé lộ thêm 1 số thông tin quan trọng liên quan tới buổi ghi hình cảnh hôn trong nhà vệ sinh với nam tài tử Phạm Thiếu Huân. Theo đó, Thành Ngữ Kiều cho biết quá trình quay nhận được sự giám sát của 1 chuyên gia chuyên đảm nhận vai trò hướng dẫn các cảnh thân mật cho nghệ sĩ ở Đài Loan (Trung Quốc). Nữ điễn viên chia sẻ thêm: “Trước khi bắt đầu quay cảnh đó, chúng tôi đã thực hiện các bước nhằm xây dựng lòng tin với nhau như giao tiếp bằng ánh mắt, bắt tay, trao nhau cái ôm thân thiện... Những việc làm này nhằm tạo ra 1 bầu không khí an toàn và sự thấu hiểu lẫn nhau trong quá trình hợp tác”.

Nữ diễn viên 8X tiết lộ thêm, cô đã cảm thấy vô cùng căng thẳng và áp lực trước cảnh quay nóng bỏng trong nhà vệ sinh, tới mức phải uống 2 ly rượu để giảm bớt căng thẳng trước khi ghi hình.

Đồng thời, Thành Ngữ Kiều cũng bày tỏ lòng biết ơn khi có cơ hội làm việc chung với 1 ekip tận tâm: “Nhờ sự hướng dẫn của vị chuyên gia cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ đạo diễn và Phạm Thiếu Huân mà buổi quay phim đã diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Thật may mắn khi tôi được làm việc cùng 1 ekip chuyên nghiệp như vậy. Tôi hy vọng khán giả sẽ yêu thích và đón nhận cảnh phim này”.

Thành Ngữ Kiều vừa chính thức lên tiếng giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”

Thành Ngữ Kiều sinh năm 1984, chính thức bước chân vào làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) khi vừa tròn 23 tuổi. Cô là nghệ sĩ đa năng, được biết đến với vai trò diễn viên, ca sĩ, người mẫu kiêm MC trực thuộc công ty quản lý Yilin Entertainment.

Cô là nghệ sĩ đa năng của làng giải trí xứ Đài, đã có gần 20 năm hoạt động trong giới

Nguồn: Kbizoom