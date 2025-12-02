Jackson Wang (GOT7) từ lâu đã xây dựng thương hiệu là một idol thân thiện, vui tính và cực kỳ chịu chơi với fan. Từ việc ôm, nắm tay, chụp ảnh selfie, đến những câu nói "thả thính" ngọt ngào, Jackson luôn biết cách khiến người hâm mộ cảm thấy được yêu thương và gần gũi. Anh dường như chẳng ngán bất cứ thử thách nào, được mệnh danh là "ông hoàng fan service".

Nhưng mới đây, ngày mà anh chàng trở thành người… bị “dí” đã tới. Và điều trớ trêu ấy đã xảy ra khi Jackson bất ngờ chạm mặt một fanboy lực lưỡng, tự tin và “máu lửa” không kém gì idol. Fanboy này xuất hiện với thân hình vô cùng lực lưỡng đã làm Jackson "rén nhẹ". Sau màn múa may, fanboy này nhanh chóng đặt 1 nụ hôn lên thái dương thành viên GOT7, làm anh "xịt keo" luôn tại chỗ. Cuối cùng vì quá ngượng ngùng mà Jackson đành kéo áo lên che mặt, rồi nằm trọn trong vòng ôm mạnh mẽ của fanboy.

Cuối cùng "ông hoàng fan service" cũng có đối thủ xứng tầm

Jackson "sốc nhẹ" trước vẻ cao lớn của fan

Anh "xịt keo" khi được fanboy hôn vào thái dương

Nam thần GOT7 ngượng ngùng kéo áo che mặt

Điều khiến netizen thích thú hơn cả chính là việc Jackson, vốn nổi tiếng “quẩy tới bến” với mọi tương tác, lần đầu tiên trông… rén thấy rõ. Người hâm mộ lập tức đùa rằng cuối cùng “ông hoàng fan service” cũng đã gặp "đối thủ nặng ký” thực sự: cao hơn, to hơn, chủ động hơn và không cho anh cơ hội phản công.

Phản ứng của Jackson sau đó càng làm fandom “cười bò” và gây bão mạng xã hội. “Ngày xưa fan khóc vì được Jackson hôn, hôm nay Jackson khóc vì bị fan hôn", “Ông hoàng fan service cuối cùng cũng biết mùi vị bị fan service ngược là thế nào!”, "Jackson cuối cùng cũng gặp đối thủ! Anh ấy 'rén' thật rồi!", "Nhìn mặt Jackson mà tôi cười ra nước mắt"... netizen bình luận. Dù sao đi nữa, có lẽ từ giờ Jackson sẽ phải cân nhắc lại trước khi “thả thính” bừa bãi, vì biết đâu lần sau lại gặp một anh fanboy… còn to hơn nữa thì sao?

Fan đã giành phần thắng Jackson

Jackson Wang (Vương Gia Nhĩ) sinh năm1994 tại Hong Kong (Trung Quốc), trong một gia đình có truyền thống thể thao. Bố anh từng là vận động viên đấu kiếm và huấn luyện viên đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc), mẹ từng là gymer chuyên nghiệp. Từ nhỏ, Jackson được tiếp xúc với đấu kiếm và theo đuổi cho tới khi xin trở thành thực tập sinh tại Hàn Quốc.

Năm 2011, anh tới Seoul gia nhập JYP Entertainment. Sau hơn 2 năm rèn luyện, năm 2014 Jackson chính thức ra mắt với tư cách thành viên của nhóm GOT7, đảm nhận vai trò rapper, vũ công chính và gương mặt đại diện nhóm. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh idol nhóm, Jackson sớm mở rộng con đường riêng. Năm 2017, anh thành lập công ty riêng tại Trung Quốc mang tên Team Wang để thực hiện các dự án solo. Cùng với đó, anh phát hành ca khúc solo đầu tiên Papillon, khẳng định phong cách âm nhạc và cá tính riêng.

Ngoài âm nhạc, Jackson còn lấn sân sang thời trang, anh cùng đồng sáng lập nhãn hiệu thời trang Team Wang Design, đồng thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc Sáng tạo, đưa gu thời trang của mình vào đời thực. Nhờ sự đa năng và quyết tâm không ngừng, Jackson đã xây dựng được không chỉ một sự nghiệp âm nhạc thành công mà còn thương hiệu cá nhân mạnh mẽ, trở thành nghệ sĩ gốc Hoa nổi bật trong cả âm nhạc lẫn thời trang.

Jackson có sự nghiệp âm nhạc và thời trang ấn tượng

Nguồn: TikTok