Skinship chấn động MAMA: Cái chạm của Bruno Mars khiến Rosé "xịt keo"

Rosé (BLACKPINK) - Bruno Mars chính là những nhân vật hot nhất trong lễ trao giải MAMA 2024 (Mnet Asian Music Awards). Nhờ màn kết hợp APT. với Rosé, Bruno Mars đã "ẵm" được giải thưởng Global Sensation về nhà. Không chỉ màn trình diễn chung, mọi khoảnh khắc tương tác của cặp đôi này đều khiến mạng xã hội toàn cầu đứng ngồi không yên, và 1 khoảnh khắc cực "ngọt" đang càn quét loạt nền tảng.

Cụ thể khi lên sân khấu nhận giải, Bruno Mars nói lời cảm ơn bằng tiếng Hàn "Kamsahamita", động thái khiến cả khán đài hú hét và hò reo vì thích thú. Nhưng không dừng lại tại đây, khi cùng nhau cụng cúp, Rosé chỉ định đập tay với Bruno Mars. Ai ngờ nam ca sĩ đình đám đã chủ động đưa tay chạm vào eo, kéo nữ idol lại và ôm lấy cô. Ban đầu, Rosé sựng người lại vì băn khoăn có nên đáp lại Bruno không do văn hóa skinship ở Hàn Quốc khác ở Mỹ, nhưng đã rất nhanh chóng cô đã nhận cái ôm thân tình từ đàn anh. Màn tương tác này làm dàn sao, khán giả có mặt ở MAMA Nhật Bản cùng fan quốc tế trên MXH phát cuồng vì... "sốc đường".

Bruno Mars lên sân khấu nhận giải và nói lời cảm ơn bằng tiếng Hàn làm khán giả phát sốt

Nam ca sĩ đã định đi vào trong, nhưng quay lại sân khấu để hôn gió khán giả...

... và cụng cúp đầy vui vẻ với Rosé

Bộ đôi APT. 1 lần nữa nói cảm ơn tất cả bằng tiếng Hàn

Nhưng màn skinship của 2 nghệ sĩ đình đám mới thực sự là tâm điểm. Ban đầu Rosé giơ tay, chỉ định đập tay với Bruno Mars nhưng nam ca sĩ đã chạm vào eo, kéo cô lại và trao cái ôm đầy tình tứ. Khoảnh khắc skinship vui vẻ của 2 ngôi sao Hàn - Mỹ quả nhiên đã chiếm trọn spotlight trong lễ trao giải hôm nay.

Được phát hành vào ngày 18/10, APT. của Rosé và Bruno Mars đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới, đạt vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bài hát hiện đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và Billboard Global 200 trong tuần thứ tư liên tiếp. Với APT., Rosé - thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK, đã củng cố vị thế của mình như một ngôi sao solo trong năm nay, phá vỡ kỷ lục trên Spotify và trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop nhanh nhất vượt qua 100 triệu lượt phát trực tuyến. Album phòng thu đầu tay của cô, rosie, dự kiến phát hành vào ngày 6/12.

Trong khi đó, Bruno Mars, một ngôi sao nhạc pop người Mỹ từng đoạt giải Grammy, cũng đã được người nghe Hàn Quốc đón nhận nồng nhiệt với những bản hit như Just the Way You Are, Marry You và Uptown Funk. Buổi hòa nhạc cháy vé tại Seoul năm ngoái của anh đã thu hút hơn 100.000 người hâm mộ.

Đến ngày 21/11, Ban tổ chức xác nhận Bruno Mars - Rosé sẽ xuất hiện tại MAMA 2024. Thông báo mới của Ban tổ chức đã thực sự khiến người hâm mộ của 2 ngôi sao nức lòng. Không phụ sự mong đợi, những khoảnh khắc thành viên BLACKPINK và nam ca sĩ đình đám sánh đôi, cùng nhau hát APT. đã trở thành điểm nhấn của MAMA năm nay.

Trước đó, Rosé vui vẻ trò chuyện với Bruno Mars bên dưới khán đài

Nam ca sĩ chơi trội diện áo trắng giữa cả rừng sao mặc màu đen

Đặc biệt, 2 anh em đã mang cả band nhạc lên sân khấu hát live APT.

Đây chính là sân khấu live đầu tiên của bản hit toàn cầu

Nguồn: X