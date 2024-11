Bộ đôi APT. vừa xuất hiện đã náo loạn MAMA: Bruno Mars một mình một kiểu giữa rừng sao, Rosé nói gì mà vui thế?

Vào ngày 22/11, lễ trao giải danh giá nhất nhì Kpop MAMA 2024 (Mnet Asian Music Awards) đã được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản. Sự xuất hiện của dàn sao IVE, Byeon Woo Seok, Lee Ji Ah, TXT, ENHYPEN... đã làm người hâm mộ Kpop khắp nơi phát sốt.

Tuy nhiên spotlight sự kiện lại thuộc về bộ đôi Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars. Bộ đôi APT. không đi thảm đỏ, chỉ dự lễ trao giải trên khán đài nhưng ngay lập tức đã gây bão mạng khi vừa xuất hiện. Bruno Mars và Rosé diện lễ phục trang trọng, không ngừng trò chuyện vui vẻ với nhau. Nam ca sĩ đình đám vô cùng thân thiện, nhưng đã bị netizen soi ra khoảnh khắc hài hước khi 1 mình anh mặc trang phục trắng nổi bần bật giữa dàn idol mặc màu đen.

Rosé - Bruno Mars chính là nhân vật hot nhất lễ trao giải MAMA ngày 1

Bruno Mars và Rosé liên tục cười đùa, trò chuyện với nhau trên khán đài

Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà Bruno Mars và Rosé đổi chỗ cho nhau

Nam ca sĩ đình đám vui vẻ tạo dáng khi phát hiện có fan đang chụp ảnh

Điều hài hước là Bruno Mars 1 mình diện áo trắng, chiếm trọn spotlight giữa cả dàn sao mặc trang phục đen

Được phát hành vào ngày 18/10, APT. của Rosé và Bruno Mars đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới, đạt vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bài hát hiện đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và Billboard Global 200 trong tuần thứ tư liên tiếp. Với APT., Rosé - thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK, đã củng cố vị thế của mình như một ngôi sao solo trong năm nay, phá vỡ kỷ lục trên Spotify và trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop nhanh nhất vượt qua 100 triệu lượt phát trực tuyến. Album phòng thu đầu tay của cô, rosie, dự kiến phát hành vào ngày 6/12.

Trong khi đó, Bruno Mars, một ngôi sao nhạc pop người Mỹ từng đoạt giải Grammy, cũng đã được người nghe Hàn Quốc đón nhận nồng nhiệt với những bản hit như Just the Way You Are, Marry You và Uptown Funk. Buổi hòa nhạc cháy vé tại Seoul năm ngoái của anh đã thu hút hơn 100.000 người hâm mộ.

Đến ngày 21/11, Ban tổ chức xác nhận Bruno Mars - Rosé sẽ xuất hiện tại MAMA 2024. Thông báo mới của Ban tổ chức đã thực sự khiến người hâm mộ của 2 ngôi sao nức lòng.

Nguồn: X