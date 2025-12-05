Ngày 5/12, tờ KoreaBoo đưa tin mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ trước nghi vấn Jungkook (BTS) đang hẹn hò nữ idol Winter của nhóm nhạc đại mỹ nhân aespa. Cư dân mạng đã "đào" được bằng chứng tình ái khét lẹt của cặp sao. Không chỉ tai nghe in ear, ngón đeo nhẫn, màu nail hay những món đồ thời trang như vòng tay, quần áo giống nhau, cư dân mạng còn bóc ra trai xinh - gái đẹp Kpop này có hình xăm mặt chú chó giống hệt nhau trên cánh tay.

Trong khi đó, truyền thông Hàn lại tìm ra hình ảnh Jungkook từng đi xem concert của nhóm aespa trong thời gian nghỉ phép quân ngũ. Trước nay, mỹ nam đẹp trai bậc nhất nhóm BTS này chưa từng tham dự concert của bất kỳ nhóm nữ nào thuộc HYBE như NewJeans, LE SSERAFIM hay ILLIT. Nghi vấn hẹn hò của Jungkook và Winter càng được củng cố hơn khi ID Instagram @mnijungkoo của Jungkook được cho là ngầm ám chỉ mối quan hệ tình cảm giữa anh với Winter. Nam ca sĩ từng giải thích rằng @mnijungkoo là viết tắt của "My name is Jungkook (tạm dịch: Tôi tên là Jungkook). Tuy nhiên, chỉ cần đổi vị trí của "n”"và "i" trong tên ID này thì sẽ thành Min Jungkook. Đáng chú ý, tên thật của Winter là Minjeong. Tài khoản @mnijungkoo của nam idol cũng được lập từ tháng 1 - đây chính là tháng sinh của đại mỹ nhân 10X xứ Hàn.

Dân tình đang nháo nhào trước thông tin Jungkook và Winter hẹn hò

Trai xinh - gái đẹp Kpop này xăm hình mặt cún giống nhau trên tay

Cả hai bị soi sử dụng tai nghe in ear...

... và có nhiều đồ thời trang giống nhau, nghi vấn là đồ đôi

Jungkook dành thời gian nghỉ phép quân ngũ đi xem concert của aespa. Đây là điều anh chưa từng làm trước đây

Trước nghi vấn Jungkook và Winter hẹn hò, phía HYBE cho biết họ đang xác minh thông tin, tạm chưa thể đưa ra câu trả lời chính thức. Về phía SM, công ty này cho biết họ hiện không đưa ra bất kỳ quan điểm nào về đời tư của Winter. Sự mập mờ của 2 công ty quản lý khiến fan càng tin rằng Jungkook và Winter hẹn hò là thật.

Trước đó, vào năm 2023, Jungkook từng vướng tin đồn hẹn hò 1 nữ nghệ sĩ trong giới. Không lâu sau, trong 1 buổi livestream, anh đã lên tiếng phủ nhận: "Tôi không có bạn gái, cũng không gặp gỡ hay đưa cô gái nào về nhà cả. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc và tôi cảm thấy có bạn gái là chưa cần thiết ở thời điểm này".

Phía HYBE cho biết họ đang xác minh thông tin Jungkook và Winter hẹn hò

Winter sinh năm 2001, là thành viên của nhóm aespa ra mắt năm 2020. Cô được xem là 1 trong những idol toàn năng nổi bật của gen4 Kpop. Nữ thần tượng có gương mặt đẹp, thân hình mảnh mai. Winter còn được mệnh danh là "tiểu Kim Tae Yeon" nhờ sở hữu nhiều điểm tương đồng với đàn chị nhóm SNSD. Cả 2 nữ idol đều sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng giọng hát đầy nội lực.

Mỹ nhân 10X được công chúng ghi nhận là 1 trong những visual hàng đầu thế hệ 4 Kpop

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh năm 1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM.

Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng: Main Vocalist (giọng ca chính), Lead Dancer (vũ công dẫn), Sub-Rapper (rapper phụ), và Center (vị trí trung tâm) và Maknae (em út).

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Anh sở hữu chất giọng ấm áp, đầy cảm xúc và có khả năng xử lý các nốt cao một cách điêu luyện. Jungkook được đánh giá cao về khả năng vũ đạo mạnh mẽ, linh hoạt và lôi cuốn. Bên cạnh âm nhạc, anh còn giỏi vẽ tranh, chơi thể thao, quay phim và chỉnh sửa video, chứng minh mình là một nghệ sĩ toàn diện hiếm có.

Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Winter (aespa), Shin Hyunji... Tuy nhiên, em út vàng của BTS đều giữ sự im lặng về thông tin đời tư.

Em út BTS có thân hình cao lớn, 6 múi chuẩn chỉnh

Nguồn: KoreaBoo