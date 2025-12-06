Phương Nhi đẹp "không góc chết", thái độ của chồng thiếu gia cho vợ gây chú ý

Tối 5/12, lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 được diễn ra tại Hà Nội. Bên lề nội dung chính của buổi lễ thì sự xuất hiện của vợ chồng Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Ngay từ khi xuất hiện, Phương Nhi ghi điểm với trang phục màu hồng nhẹ nhàng. Nàng hậu gây thiện cảm bởi vẻ ngoài thanh lịch, rạng rỡ. Trong khi đó, doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - xuất hiện trong bộ suit tối màu và phối cùng cà vạt vàng nổi bật.

Sau khi lễ trao giải khép lại, Phương Nhi và Minh Hoàng đi cùng nhau và cùng các thành viên trong gia đình chụp ảnh. Phương Nhi chứng minh visual "không góc chết" với nụ cười ngọt ngào và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Còn doanh nhân Minh Hoàng khi thì tập trung cho công việc nhưng lúc đứng cạnh vợ chụp ảnh thì cười rõ tươi. Không cần thể hiện quá nhiều, chỉ vài giây lướt qua cũng đủ để nhận ra sự ngọt ngào của cả hai sau thời gian kết hôn.

Vợ chồng Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng chụp ảnh sau lễ trao giải

Những khung hình chụp đẹp đôi của Phương Nhi và Minh Hoàng

Phương Nhi cười chào khách ra về sau lễ trao giải

Phương Nhi và Minh Hoàng cực đẹp đôi trong khung ảnh chung

Có thể thấy Á hậu Phương Nhi ngày càng ra dáng phu nhân hào môn

Trong những sự kiện lớn, nàng hậu ghi điểm với phong thái thanh lịch, sang trọng

Thiếu gia Minh Hoàng luôn gây sốt mỗi khi xuất hiện vì vẻ ngoài phong độ và điển trai

Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Cô theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Năm 2022, cô giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam, đồng thời đoạt giải phụ "Người có làn da đẹp nhất". Một năm sau, Phương Nhi đại diện Việt Nam dự thi Miss International 2023 tại Nhật Bản và lọt Top 15 chung cuộc.

Tháng 1/2025, Á hậu Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi với ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của Chủ tịch Vingroup. Sau lễ ăn hỏi, Phương Nhi kín tiếng trong việc chia sẻ cuộc sống riêng tư. Thay vào đó, nàng hậu lộ diện trong các dịp đặc biệt của gia đình chồng.

Cuối tháng 10, theo thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup nắm giữ 65% cổ phần. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu 32% cổ phần và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ba cổ đông còn lại gồm bà Nguyễn Phương Nhi, bà Bùi Lan Anh (hai con dâu của ông Vượng) và bà Phạm Nhật Minh Anh (con gái), mỗi người nắm 1% vốn.

Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng làm lễ ăn hỏi vào đầu năm 2025