Jin đột ngột tuyên bố hẹn hò bạn trai, hé lộ luôn về đám cưới thế kỷ

Tối 5/12, tờ Chosun đưa tin, Jin (nhóm nhạc nữ Lovelyz) vừa chiếm sóng mạng xã hội xứ Hàn khi bất ngờ xác nhận cô đang hẹn hò 1 chàng trai. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vừa công khai luôn bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn cùng người yêu, khiến công chúng không khỏi xuýt xoa. Do nữ idol 9X cẩn thận che mặt đàng trai nên công chúng đoán anh này không hoạt động trong làng giải trí.

Khi 1 người hâm mộ tò mò về quá trình Jin gặp gỡ, nảy sinh tình cảm với bạn trai, nữ ca sĩ đã bật mí rằng: “Ồ, câu chuyện về lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi nên được chia sẻ trong 1 video mới đúng chứ, làm như vậy sẽ vui hơn mà”.

Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ sinh năm 1996 còn úp mở về đám cưới với bạn trai: “Những chuyện như thế này nên được công bố làm sao đó phải tạo ra được 1 sự bất ngờ cho khán giả. Sẽ có nhiều tin vui vào năm tới đó mọi người”. Những chia sẻ của Jin khiến người hâm mộ không khỏi tò mò, đồng thời háo hức chờ đợi tới năm 2026 để đón nhận tin vui mà cô hứa hẹn.

Jin bất ngờ xác nhận đang hẹn hò, hé lộ luôn về hôn lễ thế kỷ được mong chờ

Cô còn khoe với người hâm mộ khoảnh khắc hẹn hò hạnh phúc cùng bạn trai

Cũng trong màn giao lưu với khán giả mới đây, Jin được 1 netizen đặt câu hỏi về việc liệu cô có kế hoạch trở lại nhóm Lovelyz hay không. Trước 1 câu hỏi đầy bất ngờ, Jin đã dứt khoát trả lời: “Không!”. Và điều này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi hụt hẫng. Còn nhớ lần cuối cùng Lovelyz tái hợp diễn ra vào thời điểm cách đây khoảng 1 năm nhân dịp kỷ niệm 10 năm debut của nhóm.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ sinh năm 1996 cũng bày tỏ sự khó chịu trước những bình luận tiêu cực nhắm vào mình. Nhưng đồng thời Jin cũng nhấn mạnh rằng, nữ ca sĩ vẫn đang sống rất tốt và tình cảm yêu thương của người hâm mộ vẫn lớn hơn nhiều so với thái độ ghét bỏ, công kích từ 1 bộ phận khán giả nhắm vào cô.

Jin ra mắt làng giải trí Hàn vào năm 2013 khi vừa tròn 17 tuổi với tư cách nghệ sĩ solo. 1 năm sau đó, cô được chọn vào đội hình của nhóm nhạc nữ Lovelyz. Tới năm 2021, nhóm tan rã sau khi các thành viên lần lượt chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản. Kể từ đó tới nay, Jin hoạt động với vai trò ca sĩ solo kiêm Influencer.

Nữ thần tượng 9X đã hoạt động trong showbiz được khoảng 12 năm

Nguồn: Kbizoom