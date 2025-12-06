Năm 2025 có thể nói là một năm đầy sóng gió với "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun. Từ mỹ nhân vạn người mê xứ Hàn, cô vướng phải vô số thị phi, trở thành cái tên "chỉ thở thôi cũng bị ghét" và đặc biệt là bị tẩy chay mạnh mẽ ở thị trường Trung Quốc. Rõ ràng, loạt biến cố đã ảnh hưởng không nhỏ tới trạng thái của nữ diễn viên Vì Sao Đưa Anh Đến, khiến cô đành mất ánh hào quang. Chẳng hạn, gần đây, Jeon Ji Hyun đã tham dự sự kiện do nhãn hiệu đình đám LV tổ chức nhưng lại nhận về nhiều đánh giá trái chiều.
Nhớ trước kia, Jeon Ji Hyun luôn là tâm điểm chú ý trên thảm đỏ, khiến dân tình phải xuýt xoa với nhan sắc xinh đẹp, thần thái hơn người. Thế nhưng giờ đây, "mợ chảnh" phải đối mặt với sự soi xét trước nay chưa từng thấy của cư dân mạng, từ những dấu hiệu lão hóa trên gương mặt hay đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi đều bị lôi ra bàn tán. Nhiều ý kiến cho rằng sự nghiệp không thuận lợi và việc chồng đại gia vỡ nợ đã khiến biểu tượng nhan sắc xứ Hàn phải đối mặt với áp lực quá lớn, suy sụp trước sức ép từ bốn phương tám hướng.
Đặc biệt, trang 163 chỉ ra rằng, dường như địa vị của "mợ chảnh" cũng có phần xuống dốc hậu lùm xùm. Những ai thường xuyên theo dõi thông tin về showbiz Hàn Quốc chắc hẳn đều biết, ở xứ sở kim chi, diễn viên có địa vị cao hơn idol. Hơn nữa, Jeon Ji Hyun lại hoạt động nhiều năm trong showbiz, có nhiều tác phẩm kinh điển, cũng thuộc hàng ngũ top đầu Kbiz. Thế nhưng, khi chụp ảnh trên thảm đỏ, nữ diễn viên lại phải đứng bên lề, trong khi dàn idol như Lisa (BLACKPINK), J-Hope (BTS), Felix (Stray Kids) chiếm trọn khu vực Center.
Cũng có ý kiến cho rằng, việc sắp xếp vị trí chụp hình phụ thuộc vào giá trị thương mại của các Đại sứ và Bạn thân thương hiệu chứ không phải tuổi nghề hay địa vị. Hơn nữa, Lisa ngoài việc đang "hót hòn họt" thì còn là bạn gái của "Tam thái tử" LV nên được ưu ái cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhìn chung thì dư luận đang trong không mấy thiện cảm với Jeon Ji Hyun, khiến nữ diễn viên bị soi mói cực gắt ngay khi vừa xuất hiện.
Jeon Ji Hyun là biểu tượng nhan sắc của xứ sở kim chi và nổi tiếng trên toàn châu Á qua loạt siêu phẩm như Cô Nàng Ngổ Ngáo, Vì Sao Đưa Anh Đến, Huyền Thoại Biển Xanh…Đặc biệt, người đẹp này từng được coi là "ngoại lệ" của đất nước tỉ dân, vẫn được netizen xứ Trung "cưng như trứng mỏng" và nhận được nhiều lợi ích này khi Trung Quốc ban hành "lệnh hạn Hàn" (hạn chế văn hóa Hàn Quốc).
Thế nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác đi với "mợ chảnh", khiến cô từ "con cưng showbiz" trở thành cái tên bị bao người chỉ trích. Đầu năm nay, Jeon Ji Hyun đã bị cơ quan thuế quốc gia đưa vào diện điều tra đặc biệt vì nghi vấn khai báo không minh bạch trong hoạt động giao dịch đầu tư bất động sản và phải nộp bổ sung tiền thuế 20 triệu won (tương đương 350 triệu đồng). Đây là vết nứt đầu tiên cho tượng đài hoàn hảo mà cô đã dày công xây dựng bao năm qua.
Đến tháng 6, nữ diễn viên Cô Nàng Ngổ Ngáo lại phải lên bờ xuống ruộng khi chồng phá sản, đầu tư thua lỗ 15 tỷ won (287 tỷ đồng). Jeon Ji Hyun buộc phải tái xuất showbiz đóng phim, chạy show không ngừng nghỉ từ Á sang Âu đến phờ phạc.
Thậm chí, còn có nguồn tin cho biết, chồng Jeon Ji Hyun chỉ là "đại gia rởm", không phải tài phiệt, hào môn như netizen từng đồn đoán. Thu nhập của người chồng mang mác đại gia này còn chẳng bằng "mợ chảnh". Nữ diễn viên mới là trụ cột kinh tế trong gia đình, từng bỏ ra tới 12 tỷ won (230 tỷ đồng) để thanh toán số tiền mua căn chung cư sang chảnh vào năm 2013, trong khi ông xã chỉ đóng góp có 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng).
Đỉnh điểm, danh tiếng của Jeon Ji Hyun rơi thẳng xuống vực sâu khi diễn chính trong Tempest - bộ phim được cho là có tình tiết xúc phạm, hạ thấp Trung Quốc. Điều này khiến nữ diễn viên phải đón nhận làn sóng tẩy chay mạnh mẽ chưa từng thấy từ khán giả xứ tỷ dân.
Kết quả, các thương hiệu lớn như La Mer, Piaget, Ecovacs, LV... đã xóa sổ hình ảnh, gỡ bỏ quảng cáo của minh tinh Hàn Quốc ở Trung Quốc trước thời hạn. Cô cũng bị liệt vào danh sách nghệ sĩ rủi ro cao, hoàn toàn "bít cửa" lộ diện tại xứ tỷ dân.
Một số nguồn tin cho biết, vì vụ lùm xùm này, Jeon Ji Hyun phải bồi thường hợp đồng cho các nhãn hàng lên tới 230 triệu NDT (854 tỷ đồng). Xem ra đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với "mợ chảnh" Kbiz, nhất là khi cô đã đánh mất ánh hào quang "vạn người mê".
Nguồn: Sohu