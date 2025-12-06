Rộ "thuyết âm mưu" Jungkook (BTS) hẹn hò mỹ nhân aespa để che giấu điều đen tối này?

Vào sáng ngày 5/12, công chúng châu Á chấn động trước thông tin Jungkook (BTS) hẹn hò với Winter (aespa). Cặp đôi để lộ nhiều "bằng chứng" như đồ đôi, tai nghe đôi, hình xăm đôi, tên tài khoản Instagram gợi nhớ đến nhau... 2 công ty quản lý trả lời lập lờ nước đôi "Chúng tôi không có lập trường gì cả" càng khiến cư dân mạng cho rằng Jungkook - Winter thực sự hẹn hò. Trước đấy, Jungkook kịch liệt phủ nhận hẹn hò Lee Yu Bi và Winter cũng có thái độ tương tự trước tin hẹn hò Jungwon (ENHYPEN).

Hàng loạt cuộc tranh luận cãi vã trên mạng xã hội đã nổ ra do Jungkook và Winter đều là những thần tượng hàng đầu hiện nay. Trong số đó, "thuyết âm mưu" tin đồn hẹn hò này tung ra để che lấp bê bối của chủ tịch HYBE Labels Bang Shi Hyuk được nhiều người ủng hộ. Họ chỉ ra tin đồn Jungkook - Winter hẹn hò đồng loạt đổ bộ các trang mạng xã hội Hàn Quốc từ hôm qua, chỉ 20 phút trước tin Bang Shi Hyuk bị tòa án đóng băng toàn bộ cổ phiếu HYBE Labels trị giá 107 triệu USD (hơn 2800 tỷ đồng). Netizen cho rằng thông tin 2 idol đình đám hẹn hò đã làm phân tán sự chú ý vào bê bối của ông chủ HYBE Labels.

Netizen nghi ngờ tin hẹn hò của Jungkook và Winter được dùng để che đậy ồn ào của chủ tịch HYBE Bang Shi Hyuk

Từ tháng 7, HYBE Labels đã bị cảnh sát khám xét. Đến tháng 8, ngay sau khi Bang Shi Hyuk trở về từ chuyến công tác tại Mỹ, Đội điều tra tội phạm tài chính thuộc Sở cảnh sát Seoul đã áp dụng lệnh cấm xuất cảnh. Được biết vào năm 2019, Bang Shi Hyuk được cho là đã nói dối các nhà đầu tư cũ rằng HYBE (khi đó là Big Hit) không có kế hoạch IPO, nhằm khiến họ bán cổ phần cho 1 quỹ đầu tư tư nhân do người quen của ông thành lập. Nhưng trên thực tế, HYBE lại âm thầm tiến hành các bước chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán như nộp đơn chỉ định kiểm toán viên.

Như vậy, Bang Shi Hyuk đã cung cấp thông tin sai lệch đến các nhà đầu tư cũ nhằm gom cổ phần của họ. Ngoài ra, chủ tịch HYBE còn ký hợp đồng với quỹ này để chia 30% lợi nhuận đầu tư, được cho là đã thu về 400 tỷ won (7500 tỷ đồng). Tuy nhiên, các thỏa thuận này không được ghi rõ trong hồ sơ công bố chứng khoán khi niêm yết, làm dấy lên những nghi ngờ về tính minh bạch và công bằng.

FSS đánh giá quá trình IPO của HYBE vi phạm luật thị trường vốn và đang chuẩn bị chuyển hồ sơ sang công tố theo diện xử lý khẩn cấp. Ủy ban Giám sát Tài chính (FSS) đã chuyển hồ sơ vụ án của Bang Si Hyuk đến cơ quan công tố vào tuần trước, và đề nghị truy tố hình sự ông chủ HYBE với tội danh lừa đảo đầu tư, vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn. Nếu những cáo buộc này được xác nhận, "cha đẻ BTS" và những người khác có liên quan có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Theo điều 443 của Luật thị trường vốn, nếu lợi nhuận gian lận vượt quá 5 tỷ won (90 tỷ đồng), có thể bị phạt tù chung thân hoặc ít nhất là 5 năm tù giam.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ về thuyết âm mưu này. Thậm chí họ cho rằng Jungkook - Winter sẽ không chỉ là "nạn nhân" duy nhất, mà hàng loạt idol khác cũng sẽ bị đem ra "che chắn" cho Bang Shi Hyuk. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là nhận định, suy đoán chưa được xác thực.

Bang Shi Hyuk đang bị điều tra cáo buộc nghiêm trọng

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh năm 1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM. Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng.

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Shin Hyunji, Lee Yu Bi...

Jungkook là "em út vàng" của BTS

Trong khi đó, Winter tên thật là Kim Minjeong, sinh ngày 1/1/2001. Nữ idol sinh ra tại Busan, Hàn Quốc và trải qua thời thơ ấu ở Yangsan, Gyeongsangnam. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân nhân, ban đầu Winter từng ước mơ trở thành một người lính. Với niềm đam mê ca hát và nhảy múa, Winter đã quyết định theo đuổi con đường idol. Cô được đào tạo tại SM Entertainment trong khoảng 4 năm. Winter từng chia sẻ rằng cô đã trượt vòng tuyển chọn của SM đến 3 lần trước khi được nhận vào công ty.

Năm 2020, Winter ra mắt cùng aespa. Trong aespa, cô đảm nhiệm các vị trí Lead Vocalist (Giọng ca chính), Lead Dancer (Vũ công chính) và Visual (Hình ảnh đại diện). aespa là một nhóm nhạc có concept độc đáo, kết hợp giữa thế giới thực và ảo (metaverse), và là nhóm nhạc nữ đầu tiên của SM Entertainment kể từ Red Velvet ra mắt năm 2014. aespa nhanh chóng đạt được thành công, dẫn đầu làn sóng Kpop gen 4. Winter được đánh giá cao về nhan sắc nổi bật, khả năng thanh nhạc nội lực và kỹ năng trình diễn tốt. Cô thường được ca ngợi về vẻ đẹp trong trẻo, visual chuẩn "nhà SM".

Winter là gương mặt cực hot của aespa

