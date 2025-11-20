Một người phụ nữ Nhật Bản 50 tuổi đột nhập vào nhà riêng của Jungkook (BTS)

(Ảnh: BigHit Music)

Theo các quan chức cho biết hôm thứ Tư (19/11, giờ địa phương), cảnh sát đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với một phụ nữ Nhật Bản. Người này bị cáo buộc cố đột nhập vào nhà của Jungkook vào tuần trước. Theo báo cáo, người phụ nữ Nhật Bản ngoài 50 tuổi này được cho biết đã cố gắng mở khóa cửa bằng bàn phím của nhà Jungkook ở quận Yongsan, Seoul nhiều lần từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11.

Sở Cảnh sát Yongsan, Seoul cho biết họ đã mở một cuộc điều tra nội bộ đối với người phụ nữ này về tội cố đột nhập, dựa trên một báo cáo được nộp cho cảnh sát.

Trước đó, vào đầu tháng 6, ngôi nhà của Jungkook cũng đã từng bị một phụ nữ Trung Quốc ngoài 30 tuổi cố đột nhập. Tuy nhiên, các công tố viên đã quyết định không truy tố người phụ nữ này.