Sáng 12/11, tờ Koreaboo khiến công chúng choáng váng khi đăng tải nghi vấn Jungkook (BTS) là tra nam, qua lại với nhiều cô gái chỉ trong 1 thời gian ngắn. Theo đó, 1 bài đăng đã "phốt" mỹ nam BTS, khẳng định anh đưa tận 4 cô gái về nhà chỉ trong vòng 1 tháng qua. Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng này đã thu hút về tới hàng trăm ngàn lượt truy cập và thảo luận.

Mới hôm trước, truyền thông chao đảo trước loạt ảnh và clip nghi nam ca sĩ sinh năm 1997 đưa gái lạ về nhà riêng lúc nửa đêm. Tới nay, bỗng xuất hiện nguồn tin cho hay cô gái đó thực ra là người đẹp... thứ 4 được Jungkook dẫn về nhà trong vòng 1 tháng qua. Tính đến thời điểm hiện tại, Jungkook và công ty chủ quản vẫn chưa có động thái phản hồi liên quan tới nghi vấn gây chấn động mới đây.

Công chúng sốc nặng trước bài đăng bóc phốt Jungkook qua lại với tận 4 cô gái trong thời gian ngắn

Nguồn tin còn cho biết thêm, người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip nghi Jungkook dẫn gái lạ về nhà mới đây thực ra là cô gái thứ 4 được nam ca sĩ đưa về tư gia trong vòng 1 tháng qua

Mới hôm qua, truyền thông còn dậy sóng trước clip nghi Jungkook dẫn gái lạ về nhà lúc nửa đêm

Trên mạng xã hội, netizen hiện chia làm 2 phe xung quanh nghi vấn Jungkook là tra nam, qua lại với nhiều người đẹp trong thời gian ngắn. Trong đó, nhiều khán giả chỉ trích nam idol vì có đời tư phóng túng, cố thiết lập hình tượng đẹp đẽ trước mặt công chúng. Nhưng bên cạnh đó, không ít fan đã lên tiếng bênh vực Jungkook khi cho rằng, bài đăng bóc phốt nói trên vẫn chưa được kiểm chứng. Ngoài ra, những khán giả này cũng đặt ra nghi vấn đoạn clip ghi lại cảnh Jungkook dẫn gái lạ về nhà lúc nửa đêm thực ra là sản phẩm được tạo ra bằng AI.

Cộng đồng mạng hiện tranh cãi nảy lửa quanh nghi vấn Jungkook là tra nam, đưa nhiều mỹ nhân về nhà trong 1 tháng

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh năm 1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM.

Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng: Main Vocalist (giọng ca chính), Lead Dancer (vũ công dẫn), Sub-Rapper (rapper phụ), và Center (vị trí trung tâm) và Maknae (em út). Kể từ năm 2015 tới nay, anh liên tiếp gặt hái được nhiều thành tích khủng trong sự nghiệp, từng bước vươn lên thành ngôi sao toàn cầu.

Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Winter (aespa), Shin Hyunji, SinB (cựu thành viên GFRIEND)… Tuy nhiên, em út vàng của BTS đều giữ sự im lặng về thông tin đời tư.

Em út BTS sở hữu lượng fan đông đảo toàn cầu. Anh bị vây quanh bởi hàng loạt tin đồn tình ái trong những năm qua

Nam idol sinh năm 1997 từng dính tin tình ái với Rosé, Lisa (BLACKPINK), SinB (cựu thành viên GFRIEND)…

