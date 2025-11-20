Ai đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Đại diện Philippines - Ahtisa Manalo - là thí sinh nổi bật của châu Á. Ahtisa Manalo sinh năm 1997, cao 1,73 m, có vẻ đẹp lai ngọt ngào. Cô sinh ra tại Candelaria, Quezon, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, hiện theo đuổi công việc người mẫu. Ahtisa là gương mặt quen thuộc tại nhiều sân chơi nhan sắc trong nước và quốc tế, từng thi Binibining Pilipinas (Hoa hậu Philippines 2018), dừng chân ở vị trí thứ ba. Sau đó, đơn vị nắm bản quyền cử cô tham gia Miss International 2028 ở Nhật Bản và giành á hậu 1. Năm 2024, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024, giành ngôi á hậu 2. Người đẹp được trao tấm vé đến Miss Cosmo, tổ chức ở Việt Nam nhưng dừng chân ở top 10.