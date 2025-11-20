Ai đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Đại diện Mexico - Fatima Bosch là một trong những thí sinh có sức ảnh hưởng nhất cuộc thi với trang cá nhân có hơn 1,6 triệu người theo dõi. Tại cuộc thi năm nay, cô nổi tiếng khi dám lên tiếng chỉ trích ông Nawat sau khi bị ông quát mắng trong buổi lễ trao sash. Người đẹp năm nay 24 tuổi, xuất thân trong gia đình có truyền thống sắc đẹp. Fatima Bosch đã tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana. Sau đó, cô tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ. Cô cũng sở hữu thương hiệu thời trang riêng, với những thiết kế dành cho cả nam và nữ.