Jungkook thu hút 6,4 triệu lượt xem với món "Mì Ý sốt đậu nành Uni"

(Ảnh chụp màn hình)

Thành viên Jungkook của BTS một lần nữa chứng minh lý do tại sao người hâm mộ gọi mình là "bậc thầy nấu ăn". Trong buổi livestream trên Weverse vào ngày 24 tháng 11 (giờ địa phương) thu hút 6,4 triệu người xem theo thời gian thực, Jungkook đa tiết lộ công thức nấu món mì Ý hoàn toàn mới của mình.

Bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp từ căn bếp nhà mình, Jungkook đã chào hỏi người hâm mộ một cách thân thiện: "Tôi bật live vì tôi đói". Buổi phát sóng ngay lập tức trở thành một màn trình diễn ngoạn mục khi anh Jungkook dành vài phút để mài dao một cách chính xác và đầy sự thuần thục - trước khi thực hiện các bước tiếp theo cho việc làm món mì Ý của mình. Đây là một khoảnh khắc mà người hâm mộ đùa gọi là "Jungkook chế độ đầu bếp".

Tiếp đó, Jungkook bắt đầu thái mỏng 10 tép tỏi, tách lá và rễ hành lá để làm dầu hành.Thành viên được yêu thích của BTS bắt đầu tự tay chế biến những con tôm sú lớn, bỏ đầu và vỏ, rồi nhận xét một cách hài lòng trước thành quả của mình: "Màu sắc thật đẹp".

Qúa trình nấu món mì Ý của Jungkook.

Jungkook đã ngâm dầu ô liu với hành lá và đầu tôm để tạo nên một hương vị đậm đà, thơm ngon. Sau đó, anh thêm tỏi, ớt peperoncino và tiêu, xào chúng trước khi cho thêm nước, nước tương uni, kem tươi, bơ và đường để tạo nên một hỗn hợp đậm đà, thơm ngon.

Cho mì linguine vào nước sốt, Jungkook kết thúc việc hoàn thiện món ăn với phô mai bào tươi. Sau khi nếm thử, Jungkook liên tục gật, nói rằng: "Ngon quá. Tuyệt vời!".

Jungkook bày món ăn rất đẹp mắt, rắc hành lá và phô mai lên trên. Chiêm ngưỡng thành quả của mình, anh nhận xét: "Gia vị thật hoàn hảo. Bạn có thể bán món này đấy!".

Jungkook tỏ ra rất hài lòng với thành quả nấu nướng của mình.

Jungkook cũng khiến người hâm mộ phấn khích khi hứa hẹn sẽ có thêm nhiều công thức độc đáo, nói rằng anh muốn "tạo ra những món mì ống chưa từng có trên thế giới", ám chỉ rằng thử nghiệm tiếp theo của mình sẽ là mì cà ri doenjang.

Buổi phát sóng trực tiếp không chỉ xoay quanh ẩm thực, người hâm mộ còn được chiêm ngưỡng những biểu cảm tự nhiên, hình ảnh, bình luận và những khoảnh khắc vui nhộn của Jungkook theo thời gian thực, khiến trải nghiệm này càng thêm thú vị.

Jungkook đã chia sẻ các công thức nấu ăn tự làm thông qua nhiều buổi phát trực tiếp, trước đó, anh đã giới thiệu các món ăn như "Bulgeuri", "Mì Ý kem nấm cục", "Mì Makguksu dầu tía tô" và "Ramyuk". Nội dung nấu ăn phong phú và dễ thương của Junkook tiếp tục làm say lòng người hâm mộ trên toàn thế giới.