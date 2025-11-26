Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng vào chế độ ăn uống, tập trung vào những loại rau củ quả tốt cho sức khỏe. Khẩu phần ăn của Lý Nhược Đồng được phân chia rõ ràng để tránh ăn quá nhiều gây tăng cân. Cô cũng thường xuyên tự tay vào bếp, nấu nướng để có được những bữa ăn tươi ngon, mát lành.