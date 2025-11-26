Hết cứu nổi Park Min Young

Park Min Young hiện phải đối mặt với giai đoạn khủng hoảng chưa từng thấy trong sự nghiệp khi 1 loạt dự án có sự góp mặt của cô gặp thất bại, lâm cảnh lao đao. Show truyền hình Perfect Glow đang phát sóng được xem là niềm hy vọng duy nhất của nữ minh tinh họ Park ở thời điểm cực kỳ khó khăn này. Thế nhưng, ngay cả chương trình này cũng đang ế khán giả và đối diện với nguy cơ thất bại nặng nề.

Được biết, tập đầu của show phải đón nhận phản ứng lạnh nhạt, hờ hững từ khán giả với mức rating lẹt đẹt 1/1% vào hôm 8/11. Sang đến tập 2, tình hình chẳng những không được cải thiện mà thậm chí chỉ số rating còn tiếp tục lao dốc đáng báo động, rớt xuống còn 0,8%.

Perfect Glow không giữ chân được lượng khán giả vốn đã ít ỏi, tiếp tục lao dốc về thành tích rating

Được biết, Perfect Glow ghi lại hành trình Park Min Young, Ra Mi Ran và các chuyên gia thẩm mỹ cùng mở 1 salon làm đẹp kiểu Hàn tại New York (Mỹ). Thông qua chương trình, ekip muốn quảng bá, giới thiệu những tinh hoa của ngành công nghiệp làm đẹp Hàn Quốc ra thế giới. Chính nhờ tinh thần đó, ban đầu show được khá nhiều khán giả tại Hàn dành lời khen ngợi và hóng chờ. Thế nhưng khi lên sóng, nội dung của chương trình lại không đáp ứng được kỳ vọng của nhiều khán giả.

Show lấy bối cảnh ở nước ngoài nghe thì có vẻ mới lạ nhưng thực chất nội dung của chương trình lại quanh đi quẩn lại với việc làm đẹp - 1 chủ đề đã quá đỗi quen thuộc và chẳng có gì mới mẻ với phần đông khán giả tại quốc gia được xem là cường quốc thẩm mỹ như Hàn Quốc.

Không ít khán giả dự đoán, những tập tiếp theo của Perfect Glow có khả năng cao phải đối mặt với mức rating ảm đạm hơn nữa do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các bộ phim và chương trình giải trí cùng khung giờ.

Chưa bao giờ Park Min Young lại đối mặt với khó khăn trùng trùng như lúc này

Trước đó, Park Min Young đã gặp thất bại lớn trong lần tái xuất làng phim truyền hình qua tác phẩm mang tên Confidence Queen. Hồi tháng 9, bộ phim đã khép lại với thành tích kém cỏi về mặt thương mại và chỉ đạt được mức rating ảm đạm 1% hoặc dưới 1% trong suốt thời gian lên sóng. Nhiều khán giả không khỏi giật mình vì đây là lần đầu tiên 1 tác phẩm truyền hình có sự xuất hiện của Park Min Young lại thu về thành tích ảm đạm tới như vậy.

Truyền thông và công chúng hiện băn khoăn về hướng đi tiếp theo của Park Min Young trong sự nghiệp

Nguồn: Kbizoom