Sự hết thời của 1 ngôi sao: Park Min Young bị biến tướng nhan sắc, đóng phim hay đi show đều thảm bại

Park Min Young sinh năm 1986, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi. Cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ 2 dự án phim đầu tiên trong sự nghiệp gồm Gia Đình Là Số 1 - phần 1 và I Am Sam. Sau đó, nữ minh tinh 8X liên tiếp gặt hái được thành công liên tiếp trong sự nghiệp nhờ những vai diễn đầy ấn tượng ở loạt phim ăn khách như Chuyện Tình Sungkyunkwan, City Hunter, Healer, Thư Ký Kim Sao Thế... Tới năm ngoái, cô vẫn đứng trên đỉnh cao danh vọng nhờ siêu phẩm gây tiếng vang toàn cầu Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Ấy vậy mà, mọi chuyện lại thay đổi quá nhanh chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây.

Năm 2025 đánh dấu màn thụt lùi không tưởng của Park Min Young khi cô cứ đụng vào dự án nào là lại thất bại ê chề ở dự án đó. Chưa hết, cô liên tục đối mặt với phản ứng tiêu cực từ công chúng vì nhan sắc trồi sụt, không còn ổn định như thời hoàng kim. Từ đây, nữ diễn viên được nhận định là đã hết thời, không còn giữ nổi ánh hào quang.

Nhan sắc trồi sụt, lúc lên lúc xuống của Park Min Young đang trở thành rào cản lớn trong sự nghiệp nữ minh tinh

Tháng 9 năm nay, nữ diễn viên họ Park quảng bá tưng bừng cho bộ phim đánh dấu sự tái xuất trên màn ảnh nhỏ của cô - Confidence Queen. Thế nhưng, bộ phim đã thất bại nặng nề về mặt thương mại và chỉ đạt được mức rating ảm đạm 1% hoặc dưới 1% trong suốt thời gian lên sóng. Nhiều khán giả không khỏi giật mình vì đây là lần đầu tiên 1 tác phẩm truyền hình có sự xuất hiện của Park Min Young lại thu về thành tích kém cỏi tới như vậy.

Sau đó không lâu, cô tiếp tục nhận lời tham gia 1 show truyền hình được đầu tư lớn với bối cảnh ở nước ngoài mang tên Perfect Glow. Được biết, Perfect Glow ghi lại hành trình Park Min Young, Ra Mi Ran và các chuyên gia thẩm mỹ cùng mở 1 salon làm đẹp kiểu Hàn tại New York (Mỹ). Với format mới lạ, nhiều fan từng kỳ vọng show truyền hình sẽ thắng lớn trên mặt trận rating. Thế nhưng, tập đầu của chương trình đã phải đón nhận phản ứng lạnh nhạt, hờ hững từ khán giả với mức rating lẹt đẹt 1/1% vào hôm 8/11.

Thành tích kém cỏi ngay từ tập đầu tiên cộng thêm nội dung không được như kỳ vọng đã phủ bóng đen lên toàn bộ show truyền hình của Park Min Young. Không ít khán giả dự đoán, những tập tiếp theo của Perfect Glow sẽ phải đối mặt với mức rating ảm đạm do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các bộ phim và chương trình giải trí cùng khung giờ.

Confidence Queen dù được quảng bá rầm rộ nhưng đã thất bại thảm hại, tạo nên 1 cột mốc đáng quên trong sự nghiệp Park Min Young

Show truyền hình mới của nữ nghệ sĩ họ Park cũng gây thất vọng lớn

Với những dự án thất bại liên tiếp cộng thêm việc không thể giữ vững được phong độ nhan sắc, Park Min Young đang phải đối mặt với giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng thấy trong sự nghiệp. Truyền thông và công chúng hiện băn khoăn về hướng đi tiếp theo trong sự nghiệp của nữ diễn viên cũng như liệu các nhà sản xuất có còn ưu tiên cân nhắc lựa chọn cô cho những dự án quan trọng như thời gian trước nữa hay không.

Chưa bao giờ công chúng lại thấy Park Min Young thảm như lúc này

Nguồn: Kbizoom