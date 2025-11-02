Ngoại hình giả dối của Park Min Young

Sáng 31/10, tờ Chosun đưa tin, Park Min Young vừa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội xứ kim chi với màn lội ngược dòng nhan sắc đầy ngoạn mục chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Theo đó, hồi đầu tháng 9, nữ minh tinh họ Park gây bàn tán khi xuất hiện với diện mạo gầy gò đáng báo động cùng màn lao dốc nhan sắc trong sự kiện tuyên truyền cho bộ phim Confidence Queen. Nhưng tới nay, cô bỗng lột xác đầy bất ngờ, nhanh chóng trở lại đường đua nhan sắc cùng các mỹ nhân Kbiz với màn lội ngược dòng xứng đáng đi vào lịch sử Kbiz.

Trong màn xuất hiện ở sân bay Gimpo mới đây, Park Min Young thu hút mọi ống kính truyền thông nhờ nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút và vô cùng trẻ trung ở ngưỡng U40. Không khó để nhận ra nữ diễn viên đã tăng cân đáng kể, trông có da có thịt hơn hẳn so với thời điểm bị nhận xét là gầy gò, thiếu sức sống cách đây hơn 1 tháng. Khi chứng kiến những hình ảnh mới nhất của Park Min Young, nhiều khán giả đã không tiếc lời khen ngợi, thậm chí còn cho rằng, cô đã trở lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Bên cạnh đó, phong cách thời trang thanh lịch của mỹ nhân họ Park trong màn lộ diện mới đây cũng giúp cô nhận về nhiều lời tán dương từ netizen xứ kim chi. Sự thay đổi nhanh chóng của nữ diễn viên khiến netizen khó tin, gọi đùa rằng nhan sắc của cô nàng giống như một lời nói dối vậy.

Clip ghi lại màn xuất hiện của Park Min Young ở sân bay mới đây đã được chia sẻ rần rần khắp mạng xã hội. Được biết, nữ diễn viên vừa lên đường tới Nhật để tham dự 1 sự kiện thời trang

Nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc cuốn hút cùng diện mạo "hack tuổi" ở ngưỡng U40

Park Min Young khiến người hâm mộ vui mừng khi đã tăng cân, trở lại thời kỳ nhan sắc đỉnh cao đầy ngoạn mục. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, "đệ nhất mỹ nhân dao kéo xứ Hàn" đã lột xác 1 cách khó tin và nhanh chóng lấy lại nhan sắc vốn có

Video quay cận mặt Park Min Young gây sốt cộng đồng mạngVideo quay cận mặt nữ diễn viên sinh năm 1986 cũng nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Trước ống kính, mỹ nhân U40 gây ấn tượng mạnh với làn da trẻ trung cùng nụ cười tỏa nắng

Cô cũng ghi điểm lớn nhờ sự thân thiện với fan và các phóng viên đang tác nghiệp tại sân bay

Còn nhớ sau khi diện mạo gầy gò, hốc hác của Park Min Young trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội hồi đầu tháng 9, tin đồn nữ diễn viên gặp vấn đề về sức khỏe cũng đã lan nhanh như tên bắn. Ngay lập tức, Park Min Young đã lên tiếng trấn an người hâm mộ khi cho biết cô giảm cân để hóa thân vào vai diễn trong phim mới, đồng thời khẳng định mình không gặp phải vấn đề gì liên quan tới sức khỏe.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Park Min Young hy sinh ngoại hình để phù hợp với vai diễn. Trước đó, cô từng giảm cân xuống chỉ còn 37 kg để hóa thân thành 1 bệnh nhân ung thư trong bộ phim gây sốt hồi năm 2024 Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.