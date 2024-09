Đám cưới cặp đôi Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Park Min Young cùng dàn sao đại náo!

Vào ngày 6/9, cặp đôi Gong Min Jeong và Jang Jae Ho đã tổ chức đám cưới ở Seoul, Hàn Quốc. Điều thú vị là họ đã vào vai vợ chồng trong bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, rồi trở thành vợ chồng ngoài đời thật.



Chính vì vậy, đám cưới của cặp đôi là dịp để các ngôi sao bộ phim ăn khách tái ngộ. Trong những hình ảnh hiếm hoi từ đám cưới Gong Min Jeong và Jang Jae Ho, netizen đã soi ra được những diễn viên Park Min Young, Choi Gyu Ri, Lee Yi Kyung và Ha Do Kwon tới chúc mừng. Màn hội ngộ của dàn diễn viên Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khiến netizen rần rần bàn tán.

Đám cưới của cặp đôi "phim giả tình thật" Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc

Cô dâu không kìm được nước mắt xúc động trong ngày trọng đại

Trong phim, Gong Min Jeong và Jang Jae Ho vào vai vợ chồng nhưng người vợ bị chồng bạo hành

Ngoài đời, họ nên duyên vợ chồng nhưng vô cùng hạnh phúc và yêu thương nhau

Cô dâu diện váy cưới trắng dáng thụng độc đáo

Đám cưới là dịp để dàn sao Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi tái ngộ. Cặp chị dâu - em chồng Park Min Young và Choi Gyu Ri vui vẻ chụp ảnh bên nhau

"Chồng tồi" Lee Yi Kyung cũng đến mừng ngày trọng đại của cặp bạn diễn

Nam phụ Ha Do Kwon...

... và Yoon Byung Hee đăng bài chúc mừng đám cưới Gong Min Jeong và Jang Jae Ho trên trang cá nhân

Theo Nate, Gong Min Jeong và Jang Jae Ho đã quen biết và bắt đầu tìm hiểu đối phương 1 thời gian dài. Tuy nhiên, mãi đến khi cùng quay tác phẩm Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, họ mới chính thức phát triển từ mối quan hệ đồng nghiệp thành tình nhân và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Do đó, sau khi cặp đôi thông báo sắp kết hôn, người hâm mộ đã gửi nhiều lời chúc hạnh phúc đến Gong Min Jeong và Jang Jae Ho.

Gong Min Jeong sinh năm 1986, có hơn 10 năm kinh nghiệm diễn xuất. Cô từng gây ấn tượng khi đóng vai phụ trong Hometown Cha-Cha-Cha, Familar Wife, Temperature of Love, The Beauty Inside, Kim Ji Young 1982... Trong khi đó, Jang Jae Ho - hôn phu của Gong Min Jeong, cũng sinh năm 1986, từng diễn xuất trong Chief of Staff, Nobody Knows, Waves, Waves, 20th Century Boy and Girl...

Gong Min Jeong và Jang Jae Ho trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

