Mới đây, tập có sự xuất hiện của NewJeans trong chương trình 2 Days & 1 Night phát sóng vào ngày 9/6 vừa qua trở thành chủ đề gây tranh cãi vì... nam tài tử đình đám Na In Woo. Không chỉ có rating thấp kỷ lục, tập này còn làm nổ ra ý kiến tranh cãi lớn khắp mạng xã hội sau khi 1 đoạn clip ghi lại thái độ được cho là tán tỉnh của nam diễn viên Na In Woo đối với nữ thần lai Danielle (NewJeans) gây bão trên TikTok và thậm chí cán mốc 1,1 view.

Trong đoạn video này, tài tử Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bày tỏ rõ thái độ yêu thích và đùa nghịch với nữ idol kém 11 tuổi, còn cố tình để Danielle lựa món ăn cho mình trong trò chơi của chương trình. Trong khi nhiều netizen thích thú vì cho rằng màn tương tác của 2 ngôi sao thật sự quá đáng yêu và giống như 2 anh em trong nhà, số khác lại tranh cãi dữ dội vì cho rằng hành động của Na In Woo là không phù hợp, rùng mình vì anh bày tỏ niềm yêu thích quá đà với 1 cô gái mới 19 tuổi.

Clip 1,1 triệu view: Na In Woo tương tác đáng yêu với Danielle (NewJeans) nhưng gây tranh cãi

Ngoài ra, thái độ của các thành viên NewJeans cũng khiến bộ phận cư dân mạng này càng phản ứng dữ dội hơn. Sau khi thấy thái độ của Na In Woo, các thành viên NewJeans đều có nét mặt e dè, quây lại để che chắn cho Danielle vì sợ người em dính "thính". Song không ít netizen lại cho rằng đây chỉ là cử chỉ đùa nghịch của NewJeans, hùa theo không khí trong chương trình lúc đó bởi Na In Woo trêu đùa Danielle chứ không hề có ý tán tỉnh.

Na In Woo nhờ Danielle chọn cốc chả cá cho mình với thái độ hào hứng

Nam diễn viên còn ra hiệu cho nữ idol kém 11 tuổi, khiến các thành viên NewJeans phải can thiệp che chắn vì sợ em gái dính "thính". Tuy nhiên sự thật đằng sau đó là gì?

Nhiều khán giả tỉnh táo hơn đều gợi ý netizen xem kỹ cả chương trình để hiểu rõ hơn về tình huống xảy ra trong video thay vì kết luận vội vàng sau khi xem vài trích đoạn ngắn cắt ghép không đầu đuôi.

Được biết, cả nữ thần tượng sinh năm 2005 và nam tiền bối hơn 11 tuổi đều bị đánh giá là chơi game dở nhất trong mỗi đội của chương trình. Sở dĩ Na In Woo trêu đùa Danielle do anh chàng mừng thầm rằng bản thân không phải là người duy nhất chơi trò chơi kém. Thành viên NewJeans quây lại bảo vệ Danielle vì không muốn nữ idol bị ảnh hưởng bởi "vía" của Na In Woo chứ không hề bài xích gì nam tài tử này.

Màn tương tác của Na In Woo và nữ thần xinh đẹp nhất nhì NewJeans bỗng thành chủ đề gây tranh cãi nảy lửa

Nguồn: Koreaboo, TikTok

https://kenh14.vn/clip-11-trieu-view-tai-tu-co-di-ma-lay-chong-toi-tan-tinh-danielle-kem-11-tuoi-thanh-vien-newjeans-phai-quay-lai-bao-ve-20240614175256413.chn