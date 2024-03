"Chồng tồi" Lee Yi Kyung xả ảnh ở Nha Trang, hot nhất khoảnh khắc 1 mình cõng cả Park Min Young - Na In Woo

Sau chuyến du lịch tại Nha Trang, dàn sao Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đã khởi hành trở về Hàn Quốc vào tối ngày 13/3. Chuyến đi này đã để lại cho dàn diễn viên Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung... những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam.

Vừa đặt chấn về Hàn Quốc, "chồng tồi" Lee Yi Kyung liền xả loạt ảnh ở Việt Nam. Rất nhanh chóng, loạt ảnh này đã gây bão mạng xã hội, được netizen Việt chia sẻ rần rần. Đặc biệt khoảnh khắc Lee Yi Kyung cõng Na In Woo - Park Min Young đầy vui nhộn trở thành tâm điểm, thậm chí còn được so sánh với 3 chú gấu trong loạt phim nổi tiếng We Bare Bears.

Khoảnh khắc Lee Yi Kyung cõng cả 2 bạn diễn Na In Woo - Park Min Young nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Netizen thán phục sức lực không vừa của nam diễn viên, đồng thời so sánh khung hình này với 3 chú gấu trong phim We Bare Bears

Sau khi đóng chung phim, bộ ba đã trở thành bạn bè thân thiết

Lee Yi Kyung vui vẻ chụp ảnh cùng Na In Woo. Những tương tác giữa 2 nam diễn viên Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi nhiều lần gây bão mạng xã hội

Bỏ đi nét diễn bỉ ổi trong phim, Lee Yi Kyung lột xác dễ thương hẳn với kiểu tóc xoăn mới

Bạn diễn Choi Gyu Ri xinh đẹp qua ống kính của Lee Yi Kyung

Trong những ngày ở Nha Trang, nam diễn viên sinh năm 1989 đã thoải mái tận hưởng bữa tiệc mừng công...

... cùng những giây phút thư giãn bên bể bơi

Nha Trang hiện lên đẹp lung linh dưới ống kính của "chồng tồi" Park Min Young

Ngay cả ảnh chụp mặt trăng cũng cực "nghệ"

Ekip Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đã khởi hành trở về Hàn Quốc từ tối 13/3

Trước khi ra về, Lee Yi Kyung còn kéo Park Min Young lại chụp ảnh kỷ niệm đầy thân thiết

Nam diễn viên thân thiện, thoải mái khi chụp ảnh với người hâm mộ

Nguồn: Instagram