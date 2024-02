Park Min Young từng lảng tránh ánh mắt của nam chính Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi và nguyên nhân đằng sau đó

Tối 4/2, tạp chí Cosmopolitan đã công bố bài phỏng vấn độc quyền với cặp đôi màn ảnh siêu hot hiện nay Park Min Young - Na In Woo (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi). Khi câu hỏi "Ấn tượng đầu tiên của Na In Woo về Park Min Young?" hiện trên màn hình, mỹ nhân họ Park hồn nhiên trả lời thay bạn diễn: "Chắc là mạnh mẽ, đáng sợ, nhỏ nhắn và lôi cuốn nhỉ?". Nam thần họ Na nghe xong vội tiếp lời: "Vẫn còn nữa ạ". Nữ diễn viên sinh năm 1986 tiếp tục hoàn thiện câu trả lời: "Xinh đẹp, đáng yêu phải không em?". Đàn chị vừa dứt lời, Na In Woo liền gật đầu hưởng ứng.

Park Min Young thắc mắc ngay và luôn: "Thật sự vào hôm lần đầu chúng ta gặp nhau, chị trông mạnh mẽ lắm à?". Nghe vậy, Na In Woo thành thật trả lời: "Thì khoảnh khắc chị em mình chào nhau ấy, em giao tiếp bằng mắt nhưng chị cứ nhìn sang hướng khác". Giải thích về việc lảng tránh ánh mắt của Na In Woo, mỹ nhân họ Park cho biết: "Tính tôi vốn hay ngại ngùng, hơn nữa tôi có hơi e dè với In Woo vì... cậu ấy từng đóng 1 vai thám tử trên màn ảnh".

Park Min Young lảng tránh ánh mắt của Na In Woo do ngại ngùng, cộng thêm việc ấn tượng với 1 vai diễn trước đó của đồng nghiệp

Cosmopolitan hé lộ thêm 1 số khoảnh khắc hậu trường khi thực hiện bộ hình tạp chí của cặp đôi Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Tuần trước, Park Min Young - Na In Woo khiến mạng xã hội bùng nổ với màn khoe sắc ấn tượng trên tạp chí Cosmopolitan

Park Min Young - Na In Woo được công chúng "đẩy thuyền" nhiệt liệt nhờ thành công của bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Ban đầu 2 ngôi sao chưa thực sự ăn ý trong buổi đầu gặp gỡ nhưng theo thời gian, họ dần trở thành những người đồng nghiệp thân thiết. Trong hậu trường sau đó, Park Min Young đã thoải mái tương tác cùng đàn em, không còn ngại ngùng như trước.

Clip hậu trường thân thiết của cặp đôi màn ảnh đã được netizen chia sẻ rần rần

Netizen hiện tích cực "ship" Park Min Young - Na In Woo. Từ khoảng cách chiều cao đáng yêu cho đến sự tương xứng về nhan sắc giữa 2 nghệ sĩ đều khiến khán giả thích thú

Nguồn: Kbizoom