Phỏng vấn nóng Hồng Thanh - DJ Mie: "Gặp lại nhau hơi sượng nhưng thấy anh Thanh đẹp trai thì rất mừng"

Vừa qua, DJ Mie và Hồng Thanh gây bất ngờ khi lần đầu xuất hiện cùng nhau hậu thông báo đường ai nấy đi. Trong cuộc trò chuyện, cả hai đã cùng trả lời nhiều thông tin xoay quanh việc chia tay cùng những tin đồn không hay xuất hiện trên mạng xã hội. Qua đó, cặp đôi cũng khiến khán giả bất ngờ vì vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, tử tế dù đã không còn bên nhau.

Cho đến tối ngày 21/5, DJ Mie đã góp mặt tại một sự kiện để ủng hộ Hồng Thanh. Có thể thấy, trong lần xuất hiện cùng nhau, cặp đôi vẫn giữ thái độ khá vui vẻ và thoải mái với đối phương. Tại đây, Mie và Hồng Thanh cũng lần lượt trả lời những thắc mắc và thu hút nhiều sự chú ý.

DJ Mie và Hồng Thanh xuất hiện cùng nhau, có loạt chia sẻ hậu đường ai nấy đi

Vừa qua Hồng Thanh và Mie đã ngồi lại để nói về chuyện chia tay. Tại sao cả hai đưa ra quyết định này? Ai là người mở lời để cả hai có cùng một buổi nói chuyện chung?



Mie: Trước khi đăng clip đó, tôi và anh Thanh đã đi với nhau, gặp nhau rất nhiều và cũng có nói chuyện, trao đổi về công việc. Sau đó, cả hai quyết định sẽ phải nói một lần. Vì lúc đó tôi nghĩ cảm xúc của chúng tôi vừa đủ, và tâm cũng bình ổn nên quyết định cho khán giả biết về những thông tin lan truyền không đúng sự thật trên mạng xã hội. Nó cũng ảnh hưởng đến chúng tôi nữa, nên cả hai đã quyết định sẽ nói ra ở thời điểm đó.



Nhiều người cho rằng việc cả hai lên tiếng là để bảo vệ hình ảnh cho nhau sau những ồn ào không hay. Liệu có đúng không?

Hồng Thanh: Đúng, chính xác là như vậy. Chúng tôi thấy rằng cả hai đang bị khá nhiều thứ không hay ở ngoài kia. Đó là lý do lớn nhất chúng tôi ngồi lại với nhau, trả lời những câu hỏi và nói chuyện với nhau để cho mọi người thấy là cả hai đã trải qua một giai đoạn và bình tâm lại sau những sự cố ở ngoài kia.

Người ta thường nói sẽ rất khó làm bạn sau khi chia tay. Nhưng Hồng Thanh và Mie vẫn quyết định ngồi xuống để nói chuyện và sẵn sàng ủng hộ nhau. Nguyên nhân là gì?

Hồng Thanh: Thật ra ngoài cái tình thì cũng còn cái nghĩa chứ cả nhà. Nên là tôi với Mie cũng đã cố gắng để gặp lại.

Mie: Sau chia tay, chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi khác, rất khó để vượt qua và cũng rất khó để nói chuyện với nhau. Nhưng đến cuối cùng, chúng tôi nghĩ xuất phát điểm cả hai đã tử tế với nhau và cả quá trình yêu nhau đã rất chân thành, nên những vấn đề trong lúc quen nhau, chúng tôi đã giải quyết bằng cách dừng lại. Tôi nghĩ đến bây giờ tôi vẫn luôn tôn trọng anh Thanh và anh cũng vậy. Đó là lý do để chúng tôi tôn trọng nhau đến cuối cùng.

Mie xuất hiện tại sự kiện ủng hộ Hồng Thanh ra mắt phim

Hai bạn có cảm thấy khó xử hay khó khăn gì khi đối diện, gặp lại nhau sau chia tay?

Mie: Có chứ. Gặp lại cũng hơi sượng, nhưng mà nhìn thấy anh Thanh hôm nay đẹp trai cho nên rất mừng. Với cả dự án anh Thanh ấp ủ rất lâu rồi, nên khi tôi thấy trên màn ảnh, hay lần đầu tiên được thấy, tôi thực sự vỡ òa. Hồi xưa khi đang quay, anh Thanh đã nói rất tâm huyết và đặt nhiều kỳ vọng. Đến bây giờ nhìn thấy nó được lên màn ảnh, tôi nghĩ đây là một dự án đáng trông chờ vì nó rất đỉnh.

Hồng Thanh: Tôi và Mie vẫn là bạn, nếu có thắc mắc hay khó khăn gì, ví dụ như tôi cần chia sẻ về âm nhạc, Mie sẽ hỗ trợ tôi. Còn ví dụ như về diễn xuất thì tôi sẽ hỗ trợ Mie.

Không còn có nhau nữa thì thời gian qua, 2 bạn có thấy mất đi 1 thói quen, hay tập làm quen với những điều gì đó mới để bắt đầu cuộc sống độc thân?

Mie: Thực ra chúng tôi chia tay cũng khá lâu rồi. Thời gian đầu mọi thói quen đều bị xáo trộn. Ai chia tay tôi nghĩ cũng sẽ như vậy. Nhưng bây giờ thời gian quá lâu rồi, chúng tôi đã có cuộc sống và thói quen riêng. Tôi nghĩ hiện tại chúng tôi là những con người mới rất hừng hực với đam mê của mình, thì tôi nghĩ là cả hai sẽ luôn chúc phúc cho nhau.

Hồng Thanh: Cũng có rối cho tới dài dài nhưng cũng quen dần. Giống như hôm nay, bình thường đi sự kiện là cả hai đi chung nhưng nay đi 1 mình cũng lạ lạ. Lúc nãy cũng có nhỏ kia dắt đi ngút luôn, còn bình thường là đi tới nơi về tới chốn, cảm giác cũng lạ lạ và bỡ ngỡ.

Mọi người so sánh về công việc của 2 bạn sau khi chia tay rất nhiều, cả hai chia sẻ thế nào về việc này?



Mie: Lúc chúng tôi yêu nhau mọi người cũng so sánh, lúc chia tay mọi người cũng so sánh. Thật sự tôi nghĩ sự so sánh đó cũng là một phần khiến cho cả hai bị tổn thương trong lúc quen nhau. Cho nên đến hiện tại, dù ai đang đi hướng nào chăng nữa, họ vẫn cố gắng trên con đường của họ. Anh Thanh vẫn đang cố gắng làm việc của anh và tôi cũng như vậy. Tôi chỉ mong mọi người sẽ luôn hướng đến những sản phẩm tiếp theo của chúng tôi thôi. Cảm ơn mọi người.

Hồng Thanh: Thực ra cột mốc thành công của mỗi người là khác nhau. Ở thời điểm này nó là như vậy nhưng chắc gì ở thời điểm sau mình sẽ thay đổi. Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày và tốt hơn thôi. Mong Mie cũng sẽ tốt hơn mỗi ngày.

Cả hai lần đầu trả lời trước truyền thông hậu chia tay

Hồng Thanh và DJ Mie từng là một cặp đôi được đông đảo khán giả yêu thích và ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp. Nhưng vào đầu tháng 11/2023, cả hai xác nhận "đường ai nấy đi" sau 3 năm quen nhau khiến công chúng tiếc nuối. Được biết, trước khi chính thức chia tay, cả hai cho nhau cơ hội hàn gắn, song đến cuối cùng Hồng Thanh và Mie vẫn quyết định dừng lại.

Hậu đường ai nấy đi với Hồng Thanh, Mie tất bật chạy show. Những hình ảnh về công việc cũng được Mie thường xuyên cập nhật trên trang cá nhân. Về phía Hồng Thanh, khoảng thời gian đầu sau chia tay, anh trở nên kín tiếng hơn trên mạng xã hội. Cho đến gần đây, nam diễn viên lộ diện trở lại với công việc và tham gia vào các dự án nghệ thuật.

Khi bị thắc mắc dùng chuyện tình cảm để PR phim, DJ Mie từng lên tiếng phủ nhận: "Tôi nghĩ rằng chuyện gì rồi cũng qua, bây giờ có nói thêm nữa cũng không được gì. Với vấn đề yêu đương, tôi xin phép giữ riêng 2 người biết. Tôi rất sợ việc mình chia sẻ chuyện cá nhân rồi mọi người lại nghĩ mình mượn cớ PR phim hay làm truyền thông cho cá nhân. Mà thực tế thì đâu phải, vậy nên tôi xin không nói quá nhiều về vấn đề này. Chuyện riêng tư thì để 2 đứa biết, có như thế nào thì chỉ có tôi và anh Thanh biết thôi. Tôi và cả anh Thanh đều mong muốn là những gì đưa ra trước truyền thông, báo chí là sản phẩm mà 2 đứa làm ra chứ không phải chuyện riêng tư".

Mie và Hồng Thanh từng là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Hiện tại, cả hai vẫn coi nhau là bạn hậu chia tay.

