Hot: Cặp đôi Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi kết hôn!

Ngày 16/8, khán giả Hàn Quốc nô nức trước tin vui cặp diễn viên Gong Min Jeong và Jang Jae Ho kết hôn. Theo tờ Nate, Gong Min Jeong và Jang Jae Ho sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 9 sắp tới đây. Ngày trọng đại của cặp sao diễn ra riêng tư, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự.



Trên mạng xã hội, netizen bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến 1 cặp vợ chồng màn ảnh chính thức nên duyên, và thú vị hơn cả là 2 người rạn nứt trong phim nhưng lại happy ending ngoài đời. Gong Min Jeong và Jang Jae Ho từng đóng vai vợ chồng trong bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband). Trong phim, nhân vật do nữ diễn viên Gong Min Jeong diễn làm việc tại U&K Group, là đồng nghiệp của Kang Ji Won (Park Min Young thủ vai). Còn nhân vật người chồng do Jang Jae Ho đóng lại thất nghiệp, có tính cách tồi tệ. Cuối phim, họ chia tay sau những bất đồng sâu sắc.

Gong Min Jeong và Jang Jae Ho lỡ dở tình duyên trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, nhưng ngoài đời họ sắp thành vợ chồng

Trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, nhân vật do Gong Min Jeong (áo đen) có 1 cuộc hôn nhân đau khổ với người chồng thất nghiệp, có tính cách tồi tệ do Jang Jae Ho đóng

Theo tờ Nate, Gong Min Jeong và Jang Jae Ho đã quen biết và bắt đầu tìm hiểu đối phương 1 thời gian dài. Tuy nhiên, mãi đến khi cùng quay tác phẩm Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, họ mới chính thức phát triển từ mối quan hệ đồng nghiệp thành tình nhân. Do đó, sau khi cặp đôi thông báo sắp kết hôn, người hâm mộ đã gửi nhiều lời chúc hạnh phúc đến Gong Min Jeong và Jang Jae Ho.

Khán giả gửi nhiều lời chúc mừng đến cặp đôi

Gong Min Jeong sinh năm 1986, có hơn 10 năm kinh nghiệm diễn xuất. Cô từng gây ấn tượng khi đóng vai phụ trong Hometown Cha-Cha-Cha, Familar Wife, Temperature of Love, The Beauty Inside, Kim Ji Young 1982... Trong khi đó, Jang Jae Ho - hôn phu của Gong Min Jeong - cũng sinh năm 1986, từng diễn xuất trong Chief of Staff, Nobody Knows, Waves, Waves, 20th Century Boy and Girl...

