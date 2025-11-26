Mới đây, Phương Linh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô lưu trú tại một khách sạn sang trọng. Trong video, khán giả dễ dàng nhận thấy nữ ca sĩ luôn cẩn thận với từng chi tiết nhỏ, từ việc sắp xếp đồ cá nhân cho đến chuẩn bị không gian nghỉ ngơi của mình.

Theo Phương Linh chia sẻ, cô có một thói quen khi ngủ, đó là chỉ nằm ngủ trên một tấm khăn lụa. Nữ ca sĩ lý giải rằng cách này bảo vệ da mặt tránh tiếp xúc với gối ngủ, và cũng là cách làm tốt cho tóc và da đầu. Phương Linh cho biết khi ở khách sạn không dùng gối hay chăn có sẵn, nhưng không thể thiếu là chiếc khăn lụa mỏng.

Phương Linh chỉ ngủ trên khăn lụa, không dùng gối hay chăn của khách sạn

Những chia sẻ của Phương Linh khiến nhiều netizen bàn tán rôm rả. Một bên cho rằng cô kỹ tính trong việc chăm sóc bản thân, mặc khác thì cư dân mạng bình luận trái chiều trước mức độ "ám ảnh" về sự sạch sẽ mà Phương Linh duy trì trong cuộc sống thường nhật.

Trước đó, Phương Linh cũng gây chú ý khi tiết lộ những nguyên tắc riêng khi dùng bữa tại nhà hàng. Cô thường lau miệng ly nhiều lần trước khi uống, lau sạch dấu son còn bám trên thành ly mỗi lần uống, kể cả trước khi trả lại, và chỉ đặt môi vào vị trí cố định trên miệng ly.

Khi dùng bữa tại hàng quán, Phương Linh luôn mang theo khăn giấy riêng để lau sạch bàn ghế, đồng thời chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ ăn uống nhỏ gọn, tuân thủ nguyên tắc không dùng chung đồ. Dù công việc vệ sinh trước bữa ăn khá tốn thời gian, cô cho biết hoàn toàn thoải mái và vẫn kiên trì thực hiện ngay cả khi lưu diễn ở nước ngoài.

Những thói quen khi ra ngoài ăn uống của Phương Linh

Trước những thói quen kỹ tính của Phương Linh, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều ý kiến tranh luận. Một số người cho rằng sự tỉ mỉ quá mức đến "phát mệt", đồng thời nhận xét việc chuẩn bị quá nhiều đồ cá nhân và chăm chút từng chi tiết nhỏ đôi khi có phần "làm màu".

Cư dân mạng bắt bẽ Phương Linh khi đi ăn dùng đũa muỗng riêng nhưng từ bát dùng, ly tách ở quán cũng là đồ chung, thế nên nếu kỹ đến mức như vậy thì nên ở nhà ăn cho tiện hoặc mang cả bộ dụng cụ ăn uống riêng chứ không phải mỗi đũa muỗng. Tương tự việc phải lau ly liên tục trước và sau khi dùng của Phương Linh bị cho là "kỹ tính đến mệt mỏi", và khuyên cô mang ly riêng để sử dụng mỗi khi ra ngoài dùng bữa.



Ngược lại, nhiều netizen lại cảm thấy cách làm của Phương Linh là hết sức bình thương vì cho rằng đây là cách hợp lý để giữ gìn sức khỏe, nhan sắc của riêng từng người. Những thói quen này phần nào cho thấy Phương Linh là người kỹ tính, biết chăm sóc bản thân và sức khoẻ.

Cư dân mạng tranh luận về những thói quen hằng ngày của Phương Linh

Phương Linh được khán giả biết đến rộng rãi khi giành giải nhì dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai Điểm Hẹn 2005. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào, nữ ca sĩ sinh năm 1984 nhanh chóng để lại ấn tượng mạnh với người nghe. Sau cuộc thi, cô gây chú ý khi loạt ca khúc được yêu thích như Cơn Mưa Tình Yêu, Ngày Hát Đôi, Thiên Đường Gọi Tên, Qua Đêm Nay, Cơn Gió Lạ, Quán Cũ, Đêm Tình Yêu,... tạo nên một chặng đường âm nhạc đáng nhớ.

Hiện tại, Phương Linh lựa chọn sân khấu phòng trà làm nơi nuôi dưỡng đam mê âm nhạc, nơi cô có thể thể hiện giọng hát tinh tế và gần gũi với khán giả. Ở tuổi 41, Phương Linh vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, cuốn hút, cùng phong thái nhẹ nhàng, tinh tế. Nữ ca sĩ chăm chỉ nhận show và liên tục nhận được nhiều lời khen từ khán giả về giọng hát cũng như cách biểu diễn chỉn chu, chuyên nghiệp.