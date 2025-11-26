Thời gian gần đây, Đồng Ánh Quỳnh trở thành tâm điểm chú ý khi loạt khoảnh khắc thân thiết với diễn viên Kim Tuyến làm dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò. Từ việc xuất hiện cùng nhau tại nhiều địa điểm, tương tác tự nhiên trên livestream cho đến biểu cảm của Kim Tuyến khi nhắc đến chuyện tình cảm, công chúng càng quan tâm hơn đến đời sống riêng tư của cả hai.

Trước khi vướng tin đồn yêu Kim Tuyến, đường tình cảm của Đồng Ánh Quỳnh thế nào luôn là điều khiến khán giả tò mò bởi cô nổi tiếng kín tiếng. Nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư, không xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào và gần như tránh hoàn toàn những bàn tán liên quan đến tình cảm.

Nghi án hẹn hò "trò - thầy" với Thanh Hằng

Tin đồn yêu đồng giới của Thanh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh bắt nguồn từ một bức ảnh và dòng chia sẻ của Á quân The Face vào năm 2017. Đồng Ánh Quỳnh đăng tải bức ảnh khoác vai thân mật với đàn chị cùng dòng chú thích: "5 năm một tình yêu. Only one". Thời điểm đó, cộng đồng mạng bùng nổ bàn tán và nhiều hình ảnh của cả hai được đào lại như lúc cùng đi xem phim, cafe hay khoác vai nhau càng làm nghi vấn thêm lan rộng.

Đồng Ánh Quỳnh gọi Thanh Hằng là "thanh xuân của em", "tình yêu xinh đẹp". Thanh Hằng cũng thường xuyên tương tác với đàn em trên mạng xã hội.

Mối quan hệ của Đồng Ánh Quỳnh và Thanh Hằng từng khiến dư luận dậy sóng

Sau khi nghi vấn rộ lên, Đồng Ánh Quỳnh đã đính chính trên truyền thông rằng không có tình cảm yêu đương nào ở đây. Thanh Hằng là thần tượng và là đàn chị đã giúp đỡ, cho cô những lời khuyên từ khi mới vào nghề nên Đồng Ánh Quỳnh đặc biệt trân trọng tình cảm chị em này.

Còn Thanh Hằng thì bộc bạch: "Tin đồn với Đồng Ánh Quỳnh lần đầu tiên Hằng được nghe. Cô là fan của Hằng suốt 5 năm. Quỳnh gọi Hằng là 'thanh xuân' của cô ấy và đã đồng hành cùng Hằng trong suốt những năm tháng làm việc của Hằng. Cô ấy đã chứng kiến hết tất cả những khó khăn, thành công và vất vả chính vì vậy mà cô ấy đã dành tình cảm rất lớn cho Hằng, hay có thể nói là Hằng truyền cảm hứng cho Quỳnh. Và bây giờ vẫn thế, khi cô ấy cần sự chia sẻ thì Hằng luôn luôn xuất hiện vào những lúc cần thiết để an ủi cô ấy.

Sau 5 năm, Quỳnh vẫn giữ tất cả những hình ảnh và video clip của 2 người mà cô ấy có được vào một nơi cất giữa riêng của cô. Hằng nghĩ người ta nói gì không quan trọng, cái quan trọng là mình sống thật với cảm xúc của mình".

Trước những bàn tán của netizen, cả hai sau đó phủ nhận chuyện hẹn hò

Nghi vấn hẹn hò nữ CEO Hà thành

Vào năm 2020, mạng xã hội từng xôn xao trước tin đồn Đồng Ánh Quỳnh hẹn hò một cô gái. Nghi vấn bắt nguồn từ bức ảnh chụp chung giữa nữ diễn viên và người này từ nhiều năm trước, kèm theo đó là loạt khoảnh khắc cả hai bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau khi du lịch nước ngoài.

Thông tin lan truyền còn cho rằng cô gái được nhắc đến là một rich kid nổi tiếng Hà Thành, đồng thời giữ vị trí chủ tịch HĐQT một ngân hàng và có mối quan hệ thân thiết với nhiều gương mặt trong showbiz. Những dữ kiện này khiến câu chuyện được đẩy lên mức độ chú ý cao và trở thành đề tài bàn tán khắp các diễn đàn.

Thời điểm đó, Đồng Ánh Quỳnh phủ nhận về những thông tin trên mạng xã hội và cho biết: "Đây là bạn thân của Quỳnh từ 5-6 năm về trước. Ngày ấy cũng khá thân nhưng bây giờ không còn liên lạc nữa".

Năm 2020, mạng xã hội từng xôn xao vì tin hẹn hò của Đồng Ánh Quỳnh với nữ CEO Hà thành. Sau đó nữ diễn viên phải lên tiếng đính chính và cho biết cả hai chỉ là bạn bè

Lộ hint yêu đồng giới với mẹ đơn thân

Mới đây, chuyện tình cảm của Đồng Ánh Quỳnh và NSƯT Kim Tuyến gây bàn tán khắp cõi mạng. Cả hai nhiều lần "khẳng định chủ quyền" và thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho nhau như thường xuyên đăng ảnh của nhau trong broadcast cá nhân. Đáng chú ý, trong một bài đăng của Kim Tuyến, Đồng Ánh Quỳnh để lại bình luận kèm hình ảnh "hướng dẫn sử dụng người yêu", và Kim Tuyến lập tức thả tim như một lời tán thành đầy ẩn ý.

Không chỉ vậy, fan còn phát hiện nhiều lịch trình trùng hợp đến đáng ngờ. Điển hình như việc Kim Tuyến bay ra Hà Nội đúng thời điểm Đồng Ánh Quỳnh có lịch làm việc dài ngày tại đây. Và đến khi Đồng Ánh Quỳnh kết thúc công việc, thì ngược lại Đồng Ánh Quỳnh sẽ nán lại Hà Nội để đợi Kim Tuyến đi học khoá học ngắn hạn.

Nhiều fan còn nhận ra những chi tiết trùng khớp trong loạt ảnh của hai người, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã dọn về sống chung. Đáng chú ý, một số cư dân mạng thậm chí phát hiện ảnh nền điện thoại của Kim Tuyến là hình cô được Đồng Ánh Quỳnh vòng tay ôm đầy thân mật, càng khiến tin đồn tình cảm giữa cả hai thêm phần chắc chắn. Kim Tuyến gây chú ý khi đăng trong broadcast cá nhân hình ảnh nắm tay một người bí ẩn. Khán giả nhanh chóng soi ra loạt chi tiết trùng hợp, từ chiếc nhẫn ở ngón tay cái đến mẫu vòng tay quen thuộc, và cho rằng nhân vật trong ảnh rất có thể chính là Đồng Ánh Quỳnh. Dù không nói thẳng, động thái này được xem như tín hiệu ngầm cho thấy mối quan hệ giữa cả hai đang tiến triển.

Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến liên tục gây bàn tán vì những khoảnh khắc tình tứ

Cả hai thường xuyên đăng tải khoảnh khắc riêng tư về nhau trong broadcast cá nhân

Loạt tương tác "mập mờ" của Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến khiến dân tình không nghi không được

Mới đây, đoạn clip livestream có sự xuất hiện của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Khi một cư dân mạng đặt câu hỏi: "Chị Tuyến có người yêu chưa ạ", nữ diễn viên sinh năm 1987 đã thừa nhận đã có người yêu.

Cô chia sẻ: "Dạ có rồi chứ ạ. Mọi người sao mà hỏi thừa quá vậy. Có rồi ạ". Netizen còn soi ra khi đọc được bình luận này, Kim Tuyến quay sang nhìn chằm chằm vào Đồng Ánh Quỳnh. Hành động này của cô khiến netizen rần rần bàn tán cho rằng đang ngầm thừa nhận chuyện tình cảm với Chị đẹp.

Kim Tuyến thừa nhận đang có người yêu trên sóng livestream

Kim Tuyến, tên đầy đủ Trương Thị Kim Tuyến, là một nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô sinh năm 1987 và được biết đến rộng rãi sau khi đoạt giải Á quân cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Từ đó, Kim Tuyến liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Chuyện Tình Đảo Ngọc, Tuổi Thanh Xuân, Cát Nóng, Ngủ Với Hồn Ma,…

Nhờ lối diễn xuất cảm xúc và khả năng hóa thân đa dạng, cô nhiều lần được đề cử và giành giải thưởng tại các lễ trao giải lớn trong nước. Dù thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của cô lại khá lận đận. Kim Tuyến kết hôn năm 19 tuổi, ly hôn sau 2 năm và làm mẹ đơn thân ở tuổi 21.