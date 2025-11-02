Mối quan hệ giữa nữ diễn viên Tống Nghiên Phi và nữ ca sĩ Đậu Tĩnh Đồng - con gái diva Vương Phi - luôn nhận sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng Trung Quốc. Cả hai bị soi hint xịn dấy lên nghi vấn hẹn hò và thậm chí đã bí mật chung sống từ năm 2023. Cho đến mới đây, hình ảnh họ xuất hiện bên nhau càng khiến nhiều người có cơ sở để tin rằng cặp sao này đang ở trong 1 chuyện tình kín đáo.

Theo đó, vào ngày 30/10, cánh săn ảnh Trung Quốc đã quay được khoảnh khắc Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng dắt chó đi dạo sau khi ăn tối. Hai người đan chặt tay nhau khi rời nhà hàng. Suốt thời gian đi bộ về nhà, Đậu Tĩnh Đồng và Tống Nghiên Phi không giây nào buông tay nhau ra. Hình ảnh tình tứ này của cặp sao nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước cử chỉ công khai giữa Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng.

Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng tay trong tay trên phố

Cặp sao vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2023

Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng quen biết nhau sau khi đóng vai chính trong bộ phim Cách Sinh Tồn Của Cô Ấy (2023). Sau khi hoàn thành tác phẩm, cả hai xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Tháng 11/2024, "team qua đường" bắt gặp họ nắm tay nhau đi dạo phố tại Singapore. Đầu năm 2025, Đậu Tĩnh Đồng chia sẻ bức ảnh chụp 2 con búp bê có tóc tết 2 bên. Trong bộ hình đăng sau đó ít ngày, Tống Nghiên Phi được phát hiện mặc trang phục có họa tiết tương tự như con búp bê.

Đến tháng 7/2025, trong sự kiện quảng bá phim, cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu với trang phục đen, thường xuyên giao tiếp bằng mắt với đối phương. Nguồn tin trong showbiz khẳng định Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng đã hẹn hò và chung sống với nhau 2 năm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ với công chúng.

Cả hai vô số lần bắt gặp tình cảm trên phố, mặc đồ đôi với nhau

Đậu Tĩnh Đồng sinh năm 1997, là con của Thiên hậu Vương Phi và người chồng đầu tiên Đậu Duy. Năm 2011, Đậu Tĩnh Đồng vào showbiz với vai trò ca sĩ. Cô cũng tham gia diễn xuất trong một số dự án phim. Trước Tống Nghiên Phi, Đậu Tĩnh Đồng từng vướng nghi vấn hẹn hò đồng giới với đại hoa đán Châu Tấn.

Đậu Tĩnh Đồng và Châu Tấn có mối quan hệ tốn nhiều giấy mực của báo giới Trung Quốc

Tống Nghiên Phi sinh năm 1995, từng là thực tập sinh ở công ty giải trí Hàn Quốc JYP Entertainment. Đáng tiếc, sau 3 năm nỗ lực tập luyện, Tống Nghiên Phi phải từ bỏ việc trở thành idol vì gặp chấn thương chân nghiêm trọng. Theo tờ Sina, cô là thành viên hụt của nhóm nhạc nữ TWICE.

Sau khi về nước, Tống Nghiên Phi bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, ghi dấu ấn với khán giả qua các phim Cẩm Y Dạ Hành, Đáng Tiếc Không Phải Là Anh, Luyến Ái Tiên Sinh, Bước Vào Thế Giới Của Anh, 10 Năm 3 Tháng 30 Ngày... Ngoài ra, Tống Nghiên Phi còn được gọi là "HyunA phiên bản Trung" vì có vẻ ngoài na ná nữ ca sĩ Hàn Quốc. Năm 2025, cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Tống Nghiên Phi thành viên hụt của nhóm nhạc nữ TWICE

Về đời tư, Tống Nghiên Phi từng bí mật hẹn hò nam diễn viên Trương Nhất Sơn trong 3 năm. Mối quan hệ yêu đương của họ kín đáo đến mức công chúng chỉ biết đến khi paparazzi tung ảnh tài tử Lộc Đỉnh Ký vào khách sạn với 1 phụ nữ lạ mặt, "cắm sừng" Tống Nghiên Phi. Sau đó, Tống Nghiên Phi thông báo chia tay Trương Nhất Sơn.

Mỹ nữ 9X từng hẹn hò nam diễn viên Trương Nhất Sơn và bị đối phương phản bội

