Ngô Mỹ Uyên từng được mệnh danh là "hoa hậu giàu nhất Việt Nam" một thời. Lý do là vì cô từng khiến công chúng choáng ngợp khi sở hữu biệt thự dát vàng đầu tiên ở Việt Nam , nằm tại vị trí vàng ở quận 1, TP.HCM.

Tuy nhiên do sinh sống chủ yếu ở nước ngoài, năm 2017, Ngô Mỹ Uyên quyết định bán căn biệt thự dát vàng với giá khoảng 160 tỷ đồng . Đến tháng 2/2025, cô tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ đã bán nốt căn biệt thự 1.000 m² ở Thảo Điền, TP Thủ Đức với giá khoảng 70 tỷ đồng .

Ngô Mỹ Uyên và bố đứng trước biệt thự mới (nguồn ảnh Ngôi sao).

Lý do bán hết tài sản tại Việt Nam, theo chia sẻ của Mỹ Uyên là bởi gia đình cô hiện định cư phần lớn ở Mỹ. Cô muốn dồn nguồn lực để mua cho bố mẹ và người thân một nơi ở tiện nghi, ổn định.

Đến cuối tháng 11 vừa rồi, mỹ nhân một thời đã hoàn thành kế hoạch của mình. Theo Ngôi Sao đưa tin, cô đã mua một biệt thự gần 500 m² tại Dallas, Texas cho bố mẹ, đồng thời gia đình hai em gái của cô cũng dọn về sống chung. Căn biệt thự này có giá khoảng 37 tỷ đồng .

Mỹ Uyên không giấu được niềm hạnh phúc khi gia đình quây quần bên nhau. Riêng cô vẫn sống ở Ý cùng chồng con.

Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974 tại TP.HCM, từng gây chú ý khi lần lượt đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1994 và Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập 1999. Sau khi đạt danh hiệu, cô hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực: người mẫu, diễn viên, ca sĩ.

Tuy nhiên sau đó, Ngô Mỹ Uyên rẽ hướng trở thành ảo thuật gia và nhanh chóng tạo dựng tên tuổi tại Mỹ. Thành công ở nước ngoài giúp nữ nghệ sĩ có cuộc sống sung túc.