Park Na Rae bị tố bóc lột, lạm quyền

Bê bối bủa vây diễn viên hài Park Na Rae khi cô bị hai quản lý cũ kiện bồi thường 100 triệu won (khoảng 68.000 USD) vì hành vi bóc lột. Nhóm quản lý cũ cáo buộc danh hài biến họ thành người giúp việc trong hơn một năm làm việc chung, đồng thời có hành vi bạo lực, xúc phạm và lạm dụng quyền lực.

Park Na Rae.

Theo hồ sơ gửi tòa, hai quản lý cho biết họ bị ép chạy vặt liên tục, dọn dẹp sau tiệc tùng, đưa đón ngoài giờ, tham gia các buổi nhậu trái ý muốn và phải trực 24/7. Họ còn bị giao việc gia đình, đặt lịch khám và lấy thuốc thay Park Na Rae, bị quát mắng vì không uống rượu và có người từng bị thương do mảnh ly nữ nghệ sĩ ném lúc tức giận. Nhiều chi phí phát sinh cho lịch trình, thực phẩm hoặc đồ uống cũng không được hoàn trả đầy đủ. Khi nghỉ việc và yêu cầu thanh toán, họ nói bị đe dọa kiện ngược vì phỉ báng.

Nhóm quản lý cũ lo ngại Park Na Rae có thể tẩu tán tài sản trước khi vụ kiện diễn ra nên đề nghị tòa tạm giữ tài sản. Trong khi đó, OSEN cho biết Park Na Rae vẫn tiếp tục ghi hình, không tạm ngưng hoạt động dù đối mặt áp lực lớn.

Phía Park Na Rae bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho biết hai nhân viên chỉ làm việc khoảng 15 tháng và đã được chi trả trợ cấp thôi việc đầy đủ. Sau khi rời đi, họ tiếp tục yêu cầu khoản tiền tương đương 10% doanh thu năm trước. Phía Park Na Rae cho rằng điều này là phi lý. Đại diện của cô nói hai người này liên tục nâng mức đòi bồi thường lên hàng trăm triệu won, khiến Park Na Rae chịu tổn hại tinh thần nghiêm trọng. Công ty khẳng định sẽ chịu trách nhiệm nếu có thiếu sót trong vận hành, nhưng sẽ không chấp nhận yêu sách một chiều và sẽ tiến hành biện pháp pháp lý cần thiết.

Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý khi lời tố cáo và phản hồi từ hai phía hoàn toàn trái ngược. Park Na Rae đang hoạt động độc lập với công ty riêng do mẹ đứng tên.

Jo Se Ho bị nghi quan hệ với xã hội đen

Giới giải trí Hàn Quốc tiếp tục “dậy sóng” khi Jo Se Ho bị cuốn vào tin đồn có liên hệ với tội phạm có tổ chức. Trước thông tin lan rộng trên mạng, công ty quản lý A2Z Entertainment lập tức phủ nhận, khẳng định cáo buộc nam nghệ sĩ nhận quà đắt tiền từ người quen liên quan băng nhóm là sai sự thật. Tuy vậy, làn sóng yêu cầu loại anh khỏi các chương trình lớn vẫn tăng mạnh.

Jo Se Ho.

Nguồn cơn bùng phát bắt đầu từ một tài khoản ẩn danh tố Jo Se Ho thường xuất hiện tại cơ sở kinh doanh do thành viên băng nhóm họ Choi điều hành. Choi bị cho là dính líu cờ bạc và rửa tiền. Hình ảnh nam nghệ sĩ chụp chung, ôm, trò chuyện thân thiết với ông Choi khơi dậy nghi vấn. Công ty quản lý giải thích đây chỉ là người quen.

Cộng đồng mạng vẫn ồ ạt yêu cầu Jo Se Ho rời You Quiz on the Block , lo ngại ảnh hưởng đến hình ảnh Yoo Jae Suk và chương trình.

Hiện Jo Se Ho hoạt động cố định tại You Quiz on the Block (tvN) và 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 (KBS2). Chuyên gia nhận định nếu tranh cãi không lắng xuống, áp lực lên hai nhà sản xuất sẽ ngày càng lớn, buộc họ cân nhắc điều chỉnh đội hình hoặc đưa ra quyết định mạnh tay hơn.

Sao phim "Signal" bị Dispatch bóc trần quá khứ đen tối

Dispatch công bố loạt cáo buộc nghiêm trọng về quá khứ của diễn viên Jo Jin Woong (tên thật Jo Won Joon), cho rằng anh từng dính líu trộm xe, hiếp dâm và bị đưa vào trại giáo dưỡng khi học trung học.

Dẫn lời một nhân chứng, Dispatch cho biết Jo Jin Woong và nhóm thanh thiếu niên hư hỏng từng trộm một chiếc xe đang đỗ bên đường khi động cơ vẫn nổ, sau đó lái xe khi không có bằng và thực hiện nhiều hành vi phạm pháp trong quá trình di chuyển.

Jo Jin Woong.

“Nhóm của Jo Jin Woong đã tìm cách thực hiện hành vi tấn công tình dục ngay bên trong chiếc xe bị đánh cắp. Vì vụ việc đó, Jo Jin Woong bị đưa vào cơ sở giáo dưỡng và phải trải qua một nửa năm học lớp 12 trong diện giam giữ cải tạo”, nguồn tin này cáo buộc.

Dispatch dẫn nguồn cho biết Jo Jin Woong từng đổi ngày sinh, hộ khẩu để tạo hình ảnh người Busan chính gốc, đồng thời chuyển trường nhiều lần vì bị kỷ luật nghiêm trọng.

Năm 1996, Jo Jin Woong đỗ vào khoa Sân khấu - Điện ảnh của Đại học Kyungsung. Nguồn tin nhận định việc thi vào ngành nghệ thuật là bước đầu trong chiến lược làm sạch lý lịch, chuẩn bị cho hình ảnh mới không dính líu đến hồ sơ phạm pháp.

“Vết nhơ” của Jo Jin Woong nối tiếp vào năm 2003, anh bị tố hành hung thành viên đoàn kịch và bị phạt hành chính. Sau dự án Once upon a time in high school (2004), anh say rượu lái xe dẫn đến bị tước bằng lái. Một nguồn tin nói thời điểm đó anh ta chưa nổi tiếng, cảnh sát cũng không biết Jo Jin Woong là diễn viên vì anh vẫn đang dùng tên khai sinh.

Trớ trêu thay, Jo Jin Woong được biết đến rộng rãi nhờ loạt vai diễn cảnh sát, điều tra viên trong các tác phẩm như Signal , Con số hoàn hảo , Độc chiến , Me and Me , Dòng máu đặc cảnh … Những vai diễn này góp phần xây dựng hình tượng nam diễn viên nghiêm khắc, chính trực.

Ngày 5/12, giữa lúc dư luận dậy sóng, công ty quản lý Saram Entertainment xác nhận Jo Jin Woong từng có hành vi sai trái trong thời vị thành niên, thừa nhận một phần nội dung Dispatch nêu. Tuy vậy, đơn vị khẳng định không có dữ liệu chứng minh anh liên quan đến hành vi tấn công tình dục, vì nhiều sự việc xảy ra hơn 30 năm trước nên khó xác minh đầy đủ.

Saram cho biết nam diễn viên đang tự kiểm điểm và chịu trách nhiệm về những lỗi lầm trong quá khứ. Công ty gửi lời xin lỗi tới những người bị tổn thương và khán giả yêu mến anh. Về việc đổi sang nghệ danh “Jo Jin Woong”, phía quản lý giải thích đây là lựa chọn cá nhân nhằm bắt đầu cuộc sống mới, chứ không phải để che giấu hồ sơ tội phạm.

Đáng nói phim mới của anh - Signal 2 - đứng trước nguy cơ hủy chiếu do scandal nghiêm trọng của nam chính.

Jungkook (BTS) hẹn hò?

Thông tin gây bùng nổ mạng xã hội là tin đồn hẹn hò giữa Jungkook - thành viên nổi nhất nhì BTS - và nữ thần tượng Winter nhóm aespa.

Tin đồn lan rộng với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng loạt manh mối được cộng đồng mạng truy vết. Điểm đáng chú ý là cả Jungkook và Winter đều sở hữu hình xăm ba chú chó giống nhau, dù bằng chứng này chỉ được lan truyền qua những hình ảnh mờ nhòe.

Jungkook và Winter (phải).

Không dừng lại ở đó, các “thám tử mạng” tiếp tục soi ra loạt chi tiết bất thường. Nhiều bài đăng cho thấy thiết kế tai nghe của cả hai có điểm tương đồng hiếm gặp, dấy lên nghi vấn hai thần tượng có chung một người thiết kế. Tên tài khoản Instagram của hai ngôi sao tương tự nhau: “imwinter” và “imjungkook”. Jungkook hiện đã đổi tên tài khoản, nhưng điều này vẫn không ngăn được việc chuỗi tình tiết bị xâu chuỗi thành bằng chứng.

Công ty quản lý của Jungkook là Big Hit Music và công ty quản lý của Winter là SM Entertainment vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố cụ thể nào liên quan đến tin đồn hẹn hò.