Ngày 13/11, tờ Page Six đưa tin mỹ nhân Ana de Armas bị bắt gặp đi dạo phố, mua sắm cùng 1 người đàn ông lạ ở Los Angeles (Mỹ). Cả hai vừa đi vừa trò chuyện thân mật, vui vẻ. Người đàn ông chăm sóc cho nàng Bond Girl rất ân cần. Với việc công khai tìm hiểu, sánh đôi với trai lạ, Ana de Armas được cho là ngầm khẳng định cô chẳng lưu luyến gì, đã hoàn toàn bước ra khỏi mối quan hệ tan vỡ với Tom Cruise.

Theo TMZ, người đàn ông xuất hiện bên Ana de Armas tên Marcelo Valente là đối tác của công ty đầu tư mạo hiểm Babel Ventures. Anh đến từ Brazil, tốt nghiệp Đại học California, Los Angeles (UCLA). Marcelo Valente có ngoại hình điển trai không kém các tài tử Hollywood, được đánh giá là người có chuyên môn giỏi trong lĩnh vực kinh doanh giải trí, giúp kết nối nghệ sĩ với các thương hiệu lớn.

Ana de Armas được cho là đang hẹn hò Marcelo Valente

Nàng "Bond Girl" có người mới chỉ sau 1 tháng chia tay Tom Cruise

Hình ảnh Ana de Armas hẹn hò người mới chỉ sau 1 tháng "đường ai nấy đi" với Tom Cruise, gây bàn tán xôn xao trên MXH. Với "tốc độ" hẹn hò người mới nhanh như tên lửa của Ana de Armas, không ít netizen nghi vấn chính nữ diễn viên này là người chủ động chia tay, "đá" Tom Cruise để chạy theo doanh nhân trẻ tuổi, có thể giúp cô tiếp cận với nhiều ông lớn trong ngành giải trí và quảng cáo. Trước đó, trải qua 9 tháng hẹn hò với Tom Cruise, Ana de Armas gần như không nhận được lợi ích nào từ mối quan hệ này, danh tiếng và sự nghiệp giậm chân tại chỗ. Cô chỉ được công chúng biết đến là "bạn gái của Tom Cruise".

Cư dân mạng choáng trước việc Ana de Armas chia tay Tom Cruise chưa bao lâu đã yêu người khác

Trước đó, vào hôm 16/10, nguồn tin thân cận với Tom Cruise cho biết tài tử này và "Bond Girl" Ana de Armas đã đường ai nấy đi sau 9 tháng hẹn hò, thậm chí đã tính đến chuyện cưới xin. Cặp đôi chia tay êm đẹp, không xảy ra tranh cãi. Theo nguồn tin, Tom Cruise và bạn gái kém 26 tuổi đổ vỡ vì nhận ra "ngọn lửa tình yêu" giữa họ không còn. Do đã mất hết cảm xúc nồng nhiệt với đối phương, cả hai quyết định chấm dứt mối quan hệ tình nhân, quay lại làm bạn với nhau.

Tom Cruise và Ana de Armas không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về thông tin họ đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Trên MXH, các khán giả đều bày tỏ sự tiếc nuối cho mối tình không thể đi đến kết thúc viên mãn của cặp sao. Gần đây, có thông tin cho biết Tom Cruise và Ana de Armas đã bàn tính đến chuyện về chung nhà và muốn tổ chức một hôn lễ cực kỳ đặc biệt, mang yếu tố mạo hiểm và "tuyệt đối điện ảnh" như series phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi đã làm nên tên tuổi của nam diễn viên.

Những tưởng Ana de Armas đã sắp trở thành cô dâu, làm người vợ thứ 4 của Tom Cruise, nhưng cuối cùng chuyện đám cưới của họ đã đổ bể, không thể diễn ra như mong muốn của cặp sao. Tom Cruise trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ với Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes.

Tom Cruise đã lên kế hoạch làm đám cưới, rước Ana de Armas về dinh. Đáng tiếc cặp sao đã chia tay trước khi hôn lễ thế kỷ diễn ra

Tom Cruise và Ana de Armas vướng tin hẹn hò từ tháng 2 năm nay. Họ bị bắt gặp cùng nhau đi ăn tối ở Anh. Sau đó, Tom Cruise còn đưa đón người đẹp này bằng trực thăng riêng. Đến cuối tháng 6, họ bí mật đi nghỉ dưỡng ở 1 hòn đảo tại Tây Ban Nha. Dù lộ rất nhiều bằng chứng là 1 đôi, cả Tom Cruise và Ana de Armas đều không lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò. Đến tháng 7, tài tử hàng đầu công khai nắm tay Ana de Armas, chính thức xác nhận hẹn hò người đẹp kém 26 tuổi. Đây là lần đầu tiên Tom Cruise hé lộ chuyện tình cảm trước ống kính truyền thông sau 13 năm giữ kín cuộc sống cá nhân. Tài tử được tiết lộ yêu Ana de Armas say đắm, sẵn sàng làm mọi thứ để chiều lòng mỹ nhân kém 26 tuổi.

Ana de Armas, 37 tuổi, là diễn viên người Cuba. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, và đến Hollywood tìm kiếm cơ hội vào năm 2015. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm như No Time To Die (vào vai Bond Girl), Blonde (hóa thân minh tinh Marilyn Monroe), Blade Runner 2049, Knives Out... Về đời tư, Ana de Armas từng kết hôn với nam diễn viên Marc Clotet năm 2011. Sau 3 năm chung sống, họ ly hôn. Cô cũng từng có thời gian qua lại gần 1 năm với tài tử Ben Affleck.