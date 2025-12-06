Bắt khẩn cấp diễn viên H ở sân bay vì buôn chất cấm

Sáng 6/12, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên kiêm biên kịch người Mỹ Jeremy O. Harris (phim Emily In Paris) đã bị bắt khẩn cấp tại sân bay Naha (Nhật Bản) với cáo buộc buôn lậu ma túy. Phát ngôn viên của Cục Hải quan khu vực Okinawa (Nhật Bản) cho biết thêm lực lượng chức năng đã tìm thấy 78 miligam tinh thể có chứa ma túy MDMA trong túi tote của nam ngôi sao người Mỹ.

Jeremy O. Harris hiện đang bị giam giữ tại 1 nhà tù ở Tomigusuku (Okinawa). Vào hôm 4/12, nhà chức trách địa phương vừa chính thức tiến hành các thủ tục khởi tố đối với nam ngôi sao Emily In Paris. Tính tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Jeremy O. Harris đã đưa ra lời biện hộ nào cho mình hay chưa. Ngoài ra, truyền thông vẫn chưa nắm được thông tin về đại diện pháp lý của nam nghệ sĩ sinh năm 1989.

Nam diễn viên kiêm biên kịch Jeremy O. Harris bị bắt khẩn cấp tại sân bay Nhật Bản với cáo buộc buôn lậu ma túy

Trước đó, Harris đã đón chuyến bay từ Anh và quá cảnh tại Đài Loan (Trung Quốc) trước khi hạ cánh ở đảo Okinawa (Nhật Bản). Được biết, nam diễn viên dự định tới Nhật Bản để tham quan, du lịch.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả hiện đang chỉ trích mạnh mẽ hành vi vi phạm pháp luật của Jeremy O. Harris, đồng thời bày tỏ hy vọng cơ quan thực thi pháp luật sẽ đưa ra bản án đích đáng dành cho nam nghệ sĩ.

Nam ngôi sao 9X hứng trọn cơn thịnh nộ từ công chúng sau khi dính drama chất cấm chấn động mới đây

Harris sinh năm 1989, có bằng Thạc sĩ chuyên ngành mỹ thuật tại ngôi trường Yale School of Drama. Anh được nhiều khán giả biết đến qua vai diễn Grégory Elliot Duprée trong bộ phim ăn khách Emily in Paris. Nam nghệ sĩ cũng tham gia diễn xuất trong tác phẩm remake Gossip Girl hồi năm 2021.

Ngoài ra, nam ngôi sao còn đóng vai trò đồng sản xuất trong phim Euphoria và tham gia viết kịch bản cho tác phẩm điện ảnh mang tên Zola. Chưa dừng lại ở đó, Harris đã thành lập 1 công ty sản xuất hồi năm ngoái và từng bước tạo dựng được dấu ấn trong làng giải trí đầy cạnh tranh với vài trò mới.

Jeremy O. Harris từng được ca ngợi là nghệ sĩ đa năng ở Hollywood nhưng nay đã sụp đổ hình tượng vì bê bối nghiêm trọng

Nguồn: Pagesix