Tuyên bố đột ngột của AMEE

Tối 2/12, AMEE khiến cộng đồng fan cũng như khán giả yêu nhạc bất ngờ khi đăng tải thông báo chính thức kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment sau 7 năm gắn bó. Thông báo được đăng duy nhất trên trang cá nhân của nữ ca sĩ, không thông qua fanpage hay bất kỳ kênh truyền thông nào của công ty.

Trong bài đăng, AMEE viết rằng quyết định rời công ty được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, đánh dấu giai đoạn mới trong sự nghiệp với nhiều định hướng cá nhân. Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, xem đây là nền tảng quan trọng giúp bản thân tự tin bước tiếp. Từ nay, AMEE hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của Công ty TNHH Giải Trí T.H.M - đơn vị sẽ cùng cô hoạch định con đường nghệ thuật trong thời gian tới.

Nguyên văn bài đăng của AMEE: "AMEE CHÍNH THỨC KẾT THÚC HỢP TÁC VỚI ST.319 ENTERTAINMENT AMEE (Trần Huyền My) trân trọng thông báo rằng AMEE đã kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment sau bảy năm đồng hành. Đây là quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, đánh dấu sự chuyển mình sang giai đoạn hoạt động với nhiều định hướng cá nhân mới. AMEE trân trọng cảm ơn quý khán giả đã luôn cổ vũ, động viên và ủng hộ AMEE trong suốt quãng thời gian qua. Đó là một phần quan trọng của hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc, và sẽ là một nền tảng để AMEE bước tiếp một cách vững vàng hơn. Bước sang giai đoạn tiếp theo, AMEE sẽ hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ T.H.M, đơn vị sẽ đồng hành cùng AMEE trong việc hoạch định và phát triển các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. AMEE hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của khán giả và sự hỗ trợ từ quý cơ quan báo chí trong giai đoạn sắp tới. Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ T.H.M Email: contact@thmentertainment.com Xin trân trọng cảm ơn."

Việc rời ST.319 - cái nôi đào tạo và cũng là nơi đưa AMEE trở thành một trong những nữ ca sĩ Gen Z nổi bật nhất Vpop khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. AMEE đã ở ẩn trong thời gian khá dài. Sân khấu gần nhất của nữ ca sĩ là từ tháng 3 năm nay. Lần comeback gần nhất là tháng 8/2024 với EP MỘNGMEE và MV Mộng Yu kết hợp cùng MCK. Tháng 6/2025, AMEE góp giọng trong ca khúc nhạc cưới Từ 1 Sẽ Thành 2 của Kai Đinh. Kể từ đây, AMEE không có hoạt động âm nhạc nào đáng kể.

Khoảng lặng kéo dài khiến nhiều suy đoán xuất hiện trong cộng đồng fan. Không ít người đặt câu hỏi liệu AMEE gặp vấn đề cá nhân, thay đổi định hướng hay đang chuẩn bị cho một màn tái xuất được tính toán kỹ lưỡng. Việc cô bất ngờ tuyên bố rời công ty sau nhiều năm hoạt động ổn định càng làm tăng thêm nghi vấn rằng sự thay đổi này không chỉ là chuyển giao đơn thuần mà có thể là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Dưới sự quản lý của ST.319, AMEE có xuất phát điểm ấn tượng.

AMEE (Trần Huyền My, sinh năm 2000) là một trong những ca sĩ Gen Z nổi bật nhất Vpop. Cô chính thức ra mắt solo vào năm 2019 với ca khúc hit Anh Nhà Ở Đâu Thế (ft. B Ray), nhanh chóng định hình phong cách Pop R&B trẻ trung. Năm 2020, AMEE phát hành album đầu tay dreAMEE và đạt nhiều giải thưởng uy tín như Nghệ sĩ Châu Á Mới Xuất sắc nhất (Best New Asian Artist Vietnam) tại MAMA 2020 và Album của năm tại Làn Sóng Xanh. Amee khẳng định vị thế với hàng loạt bản hit như Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà, Shay Nắnggg, Ưng Quá Chừng, Em Bé,...

Nhiều năm qua, AMEE được xem là một trong những nghệ sĩ Gen Z có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sở hữu lượng người theo dõi đông đảo cùng bảng thành tích ấn tượng kể từ khi debut. Chính vì vậy, sự im hơi lặng tiếng kéo dài càng khiến khoảnh khắc thông báo rời công ty trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Liên hệ với ST.319, chúng tôi nhận được phản hồi tương tự. Công ty xác nhận đây là quyết định đã được chấp thuận bởi đôi bên, đồng thời cho biết đang trong quá trình thanh lý hợp đồng. "ST.319 Entertainment xác nhận thông tin kết thúc hợp tác với AMEE sau 7 năm là quyết định được chấp thuận bởi đôi bên; xuất phát từ mong muốn phát triển độc lập của AMEE, công ty hoàn toàn ủng hộ. Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình thanh lý hợp đồng", ST.319 nói.