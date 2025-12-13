Hủy sự kiện của nhóm nữ đang tuột dốc vì lỗ hổng kỹ năng

Sự kiện ký tặng fan của LE SSERAFIM dự kiến diễn ra tại Thượng Hải vào cuối tuần này đã chính thức bị hủy. Nguyên nhân được phía tổ chức đưa ra là vì tình huống bất khả kháng.

Ngày 12/12, đơn vị tổ chức MAKESTAR phát đi thông báo: “Do những tình huống bất khả kháng, sau khi thảo luận kỹ lưỡng với nhiều cơ quan liên quan, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định hủy bỏ sự kiện LE SSERAFIM 1st Single Album SPAGHETTI FANSIGNING EVENT & PHOTO EVENT IN SHANGHAI’, vốn dự kiến được tổ chức vào ngày 14/12.”

Bên cạnh đó, MAKESTAR cho biết toàn bộ đơn hàng đăng ký tham gia sự kiện sẽ được hoàn tiền tự động. Phía ban tổ chức cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: “Một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi những người hâm mộ đã dành tình cảm và sự quan tâm cho sự kiện này. Cảm ơn các bạn vì luôn ủng hộ LE SSERAFIM. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi sự kiện bị hủy và chân thành xin lỗi những người hâm mộ đã chờ đợi trong suốt thời gian qua.”

Sự kiện bị huỷ khiến nhiều fan hoang mang. Được biết, sự kiện fansign lần này nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá cho single album đầu tay SPAGHETTI của LE SSERAFIM. Trước đó, vào ngày 24/10, nhóm phát hành single album SPAGHETTI cùng MV ca khúc chủ đề, đánh dấu màn trở lại đường đua Kpop sau 7 tháng vắng bóng kể từ HOT. Đáng chú ý, đây còn là màn hợp tác đầu tiên giữa LE SSERAFIM và đàn anh j-hope, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan Kpop, đặc biệt là ARMY.

LE SSERAFIM comeback nhưng không bùng nổ doanh thu

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, phản ứng của khán giả đối với album này không thực sự tích cực. Doanh số album được ghi nhận sụt giảm đáng kể so với các sản phẩm trước, cho thấy sức mua từ người hâm mộ không còn duy trì ở mức cao như giai đoạn trước đó.

Kể từ màn trình diễn gây tranh cãi tại Coachella 2024, LE SSERAFIM bị cho là bắt đầu bước vào giai đoạn tụt dốc phong độ. Thành tích nhạc số không còn đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng, trong khi doanh số album tiếp tục giảm qua từng đợt comeback, khiến công chúng đặt dấu hỏi về khả năng duy trì vị thế của nhóm trong đường đua girlgroup ngày càng khốc liệt.

Gần đây, LE SSERAFIM tiếp tục vướng vào làn sóng tranh cãi liên quan đến thái độ ứng xử, khi một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm bị cho là thiếu thiện chí với đàn em trong lúc di chuyển. Dù chưa có xác nhận chính thức về toàn bộ bối cảnh sự việc, đoạn video này vẫn nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, khiến làn sóng chỉ trích đối với LE SSERAFIM ngày càng gia tăng.

LE SSERAFIM vẫn duy trì tần suất hoạt động dày đặc, đầu tư cho mỗi lần comeback

Ở thời điểm hiện tại, hình ảnh của LE SSERAFIM trong mắt công chúng không còn giữ được ấn tượng tích cực như giai đoạn đầu ra mắt. Ngay cả sự ủng hộ từ một bộ phận người hâm mộ cũng được nhận định là có dấu hiệu suy giảm, khiến danh tiếng và vị thế của nhóm dần trở nên mờ nhạt hơn trên bản đồ Kpop. Trước bối cảnh này, LE SSERAFIM được cho là đang đứng trước một giai đoạn thách thức, khi mọi bước đi tiếp theo đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai lâu dài của nhóm. Trường hợp của LE SSERAFIM gây tranh cãi vì 1 lỗ hổng kỹ năng huỷ hoại cả sự nghiệp đang lên của nhóm.

Dù vậy, LE SSERAFIM vẫn duy trì tần suất hoạt động dày đặc, đầu tư cho mỗi lần comeback. Nhóm giữ được lượng fan đông đảo đủ để hỗ trợ trong nhiều hoạt động. Cùng nền tảng từ công ty lớn, LE SSERAFIM được kì vọng sẽ thay đổi được ấn tượng trong tương lai, nhất là khi kỹ năng của các thành viên đang ngày càng hoàn thiện dần.