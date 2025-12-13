Tối 13/12, đêm công bố kết quả và trao giải Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả lẫn cộng đồng mạng. Không khí tại sự kiện nóng lên từng phút khi thời khắc xướng tên quán quân của mùa giải năm nay đang đến gần.

Best 5 chính thức lộ diện - Negav trở thành Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2

Và từ danh sách top 10, BTC tiếp tục gọi tên Best 5 chung cuộc. Những cái tên được xướng lên lần lượt là: Vũ Cát Tường, buitruonglinh, B Ray, Sơn.K và Negav.

Ngay sau đó, Trấn Thành cũng đã công bố 2 giải thưởng quan trọng nhất trong đêm chung kết, đó là quán quân và á quân. Với số phiếu bình chọn cao ngất ngưởng, Negav chính thức trở thành quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2. Trong khi đó, buitruonglinh là Á quân chương trình.

Sau giây phút chia sẻ xúc động khi nhìn về hành trình mùa 2, Top 10 Anh Trai Say Hi xuất sắc nhất mùa 2 cũng đã chính thức được xướng tên. Những gương mặt nổi bật nhất bước lên sân khấu là: Mason Nguyễn, Vũ Cát Tường, buitruonglinh, Negav, B Ray, Karik, BigDaddy, Sơn.K, CONGB và Robber. Đây là những anh trai đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ cả ở kỹ năng lẫn màu sắc nghệ thuật, mang đến những tiết mục chất lượng xuyên suốt chương trình.

Bên cạnh đó, MC Trấn Thành còn công bố 1 giải thưởng mới trong "vũ trụ Say Hi", mang tên Anh Trai Tương Lai - là người có tư duy tiên phong, đầy nhiệt huyết và sáng tạo để đóng góp cho âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Danh sách gồm 3 đề cử là CONGB, Sơn.K và buitruonglinh. Cuối cùng, Anh Trai Tương Lai đã gọi tên buitruonglinh.

Song song với tiết mục bùng nổ của Walk, Trấn Thành cũng đã lần lượt mời lên sân khấu các khách mời để công bố những giải thưởng quan trọng. Theo đó, Karik được vinh danh là The Best Showcase - giải thưởng ghi nhậnhành trình thể hiện rõ màu sắc cá nhân cùng sự bứt phá chinh phục sân khấu qua từng livestage. Còn Robber, với 1001 sự thay đổi layout cùng cố gắng làm mới mình qua từng livestage thì đã xứng đáng nhận giải thưởng The Best Transformation.

2 giải thưởng quan trọng sau đó là The Best Hit và The Best Leader cũng tìm ra chủ nhân. Với lượt xem và lượt nghe nhiều nhất trên các nền tảng số, ca khúc Sớm Muộn Thì của team Robber đã xuất sắc được gọi tên là The Best Hit mùa 2. Trong khi đó, Vũ Cát Tường là người nhận được 20/30 phiếu bình chọn từ các Anh Trai để được vinh danh là The Best Leader - Đội Trưởng Được Yêu Thích Nhất.

HIEUTHUHAI xuất hiện, trình diễn cực cháy

Bên cạnh diễn biến trao giải đang được đếm ngược từng phút, sân khấu đêm chung kết còn bùng nổ bởi sự xuất hiện của HIEUTHUHAI cùng các thành viên trong tiết mục Walk là Isaac, HURRUKNG, Negav và Pháp Kiều. Ngay khi giai điệu vang lên, bầu không khí như được "đốt cháy", khán giả đồng loạt reo hò vì độ hot và năng lượng của màn trình diễn.

Các giải thưởng đầu tiên được công bố!

Đêm chung kết mở màn bằng tiết mục theme song của 30 Anh Trai. Sau đó, MC Trấn Thành giới thiệu khách mời tham gia. Các nghệ sĩ như JustaTee, Phương Mỹ Chi, MIN, Song Luân, LyHan, Lê Dương Bảo Lâm,... cũng có mặt theo dõi chương trình và lên sân khấu trao giải.

Các giải thưởng phụ cũng lần lượt được gọi tên. Đầu tiên, giải The Best Group Performance - Màn Trình Diễn Nhóm Sáng Tạo Nhất được trao cho tiết mục HERMOSA với team Sơn.K gồm các thành viên buitruonglinh, TEZ, CONGB, Mason Nguyễn.

Trong khi đó, giải The Best Performer - Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất được trao cho Anh Trai CONGB.

Dàn sao đổ bộ thảm đỏ đêm Chung kết và Trao giải

Ngay từ thảm đỏ, loạt Anh Trai đình đám gồm BigDaddy, B Ray, Sơn.K, RiO, Đỗ Nam Sơn, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn, CongB, buitruonglinh, Cody Nam Võ… lần lượt xuất hiện trong diện mạo chỉn chu, phong độ. Ai nấy đều bảnh bao, tràn đầy năng lượng và không giấu được sự hào hứng khi chuẩn bị nhìn lại chặng hành trình cuối cùng của mình trong mùa 2.

Giữa dàn mỹ nam nổi bật, một nhân vật bất ngờ chiếm spotlight mạnh mẽ, khiến dân mạng rôm rả ngay khi vừa xuất hiện, không ai khác chỉnh là Lê Dương Bảo Lâm. Không phải Anh Trai thi đấu, cũng chẳng diện đồ cầu kỳ, thế nhưng độ hot của nam diễn viên lại không hề kém cả dàn Anh Trai.

Ngay khi xuất hiện hình ảnh của Lê Dương Bảo Lâm tại sự kiện, netizen liên tục chia sẻ và ai cũng hỏi han Lê Dương Bảo Lâm: "Fanmeeting ổn chưa?". Thời gian qua, nam diễn viên liên tục khiến mạng xã hội dậy sóng vì hành trình chạy nước rút bán vé fanmeeting, kêu cứu đủ kiểu vì tình trạng ế vé. Đến mức cứ thấy anh ở đâu là cộng đồng mạng lại đồng thanh… hỏi thăm tình hình bán vé.

Các fan đang nín thở chờ đợi diễn biến của đêm chung kết Anh Trai Say Hi mùa 2. Theo format, sẽ có 5 Anh Trai bước vào Best 5, và từ nhóm ứng viên này, quán quân cùng á quân của mùa giải năm nay sẽ chính thức lộ diện. Càng gần thời khắc quan trọng, bầu không khí tại sân khấu lẫn trên mạng xã hội càng căng như dây đàn.

Trong tối nay, sau khi khán giả xem trọn phần trình diễn nhóm đã được ghi hình trước, chương trình sẽ chuyển sang phần trao giải trực tiếp. Tất cả đều đang hồi hộp, từ dàn Anh Trai đến người hâm mộ, ai cũng mong khoảnh khắc đăng quang sẽ thật bùng nổ và xứng đáng cho chặng đường nỗ lực của cả mùa 2.