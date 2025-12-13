Bí mật động trời của Song Ji Hyo vừa bị phanh phui

Từ khi trở nên nổi tiếng tới nay, Song Ji Hyo liên tục xuất hiện trong nhiều chủ đề nóng trên các diễn đàn và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong đó, khán giả châu Á thường xuyên đổ dồn sự chú ý vào những mối quan hệ tình ái của nữ diễn viên.

Và tới nay, trong phần giới thiệu tập mới nhất của chương trình Running Man lên sóng vào hôm 14/12, nữ minh tinh họ Song bất ngờ tiết lộ 1 bí mật động trời liên quan tới đời sống tình ái của bản thân. Ở 1 phân đoạn, Ji Suk Jin đã tò mò hỏi về mối quan hệ gần đây nhất của Song Ji Hyo. Đáp lại câu hỏi bất ngờ từ tiền bối, người đẹp sinh năm 1981 thành thật thú nhận, cô đã hẹn hò 1 nhân vật bí ẩn suốt 8 năm ngay trước mắt dàn sao Running Man trong khi tích cực ghi hình cho chương trình này mà không bị bất kỳ ai phát hiện. Song Ji Hyo vừa dứt lời, dàn nghệ sĩ Running Man đã không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ. Đặc biệt, người sốc nhất có lẽ chính là Ji Suk Jin vì nam ngôi sao không chỉ tỏ ra choáng váng mà còn liên tục lẩm bẩm trong sự ngỡ ngàng, thảng thốt.

Ji Suk Jin không tin nổi vào tai mình khi nghe những chia sẻ gây sốc của Song Ji Hyo

Tiết lộ mới nhất về Song Ji Hyo đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều khán giả tò mò về bí quyết đã giúp cho nữ diễn viên đình đám có thể dễ dàng qua mặt được dàn sao Running Man trong suốt 8 năm. Đồng thời, không ít netizen phải gật gù đồng ý rằng, nếu ngay cả những đồng nghiệp thân thiết nhất với Song Ji Hyo còn không hề hay biết về bạn trai bí mật của nữ diễn viên thì chắc chắn "hung thần" Dispatch cũng sẽ phải chịu bó tay, không dò ra được bất kỳ manh mối nào liên quan tới chuyện tình này.

Song Ji Hyo sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, cô đã trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim truyền hình, điện ảnh và show giải trí ăn khách như Hoàng Cung, Song Hoa Điếm, Truyền Thuyết Jumong, Running Man,...

Song Ji Hyo được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim và show truyền hình ăn khách

Cô từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment. Ngoài mối tình công khai với CEO họ Baek, nữ minh tinh 8X còn dính tin đồn hẹn hò tài tử Joo Ji Hoon.

Theo nguồn tin, Song Ji Hyo - Joo Ji Hoon được cho là nảy sinh tình cảm sau khi cùng nhau hợp tác trong siêu phẩm truyền hình 1 thời Hoàng Cung. Mỗi lần người đẹp họ Song tới thăm Joo Ji Hoon đều mang theo 2 hộp cherry nên những người biết tới mối quan hệ giữa 2 ngôi sao đã trìu mến gọi họ là "cặp đôi cherry". Đặc biệt, tần suất mỹ nhân họ Song ra vào căn hộ của Joo Ji Hoon dày đặc tới mức cặp đôi này được cho là đã sống chung với nhau. Chưa dừng lại ở đó, có nhân chứng còn từng trông thấy Song Ji Hyo ngồi sau xe mô tô của tài tử Hoàng Cung. Ngoài ra, không rõ chính xác thời điểm 2 nghệ sĩ chính thức "đường ai nấy đi". Đến nay, cả 2 ngôi sao đều chưa từng lên tiếng về tin đồn tình cảm này.

Song Ji Hyo từng hẹn hò CEO Baek Chang Joo cách đây hơn 10 năm

Mỹ nhân họ Song và "Thái tử" Joo Ji Hoon được cho là đã yêu đương sau màn hợp tác ở bộ phim truyền hình ăn khách 1 thời Hoàng Cung

Nguồn: Kbizoom