Nữ rapper 96 tung ảnh bị bạn trai đánh bầm dập đến mức hủy show, đàng trai hùng hổ phốt ngược gây phẫn nộ

Chiều 13/12, tờ Koreaboo đưa tin, nữ rapper nổi tiếng Hàn Quốc Jvcki Wai vừa gây xôn xao khi tung loạt ảnh bằng chứng tố cáo bạn trai - nhà sản xuất âm nhạc Vangdale, có hành vi bạo hành cô dã man. Trong những bức hình được chia sẻ mới đây, Jvcki Wai để lộ ra hàng loạt vết thương trên gương mặt và khắp cơ thể, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Không chỉ cung cấp loạt ảnh thương tích đầy mình, Jvcki Wai còn cáo buộc bạn trai đã rình rập, theo dõi cô. Đồng thời, nữ rapper tung luôn đoạn tin nhắn do bạn trai gửi tới để xin cô tha thứ sau những lỗi lầm: "Em yêu, anh xin lỗi. Anh đang đứng ở trước nhà em. Anh sẽ cố gắng đối xử với em tốt hơn, làm ơn tha thứ cho anh". Nhưng sau khi Jvcki Wai nhất quyết không ra mở cửa cho Vangdale thì nhà sản xuất này bắt đầu chửi rủa, lăng mạ nữ nghệ sĩ.

Được biết, Jvcki Wai không thể ra ngoài trong vòng 2 tuần vì những vết thương và phải hủy luôn cả lịch ghi hình cho chương trình Rap House.

Jvcki Wai tung ảnh bị bạn trai đánh bầm dập, đồng thời gửi tin nhắn xin phép hủy show: "Sếp à, em mới cãi nhau hôm qua và mặt em bị ra nông nỗi này đây ạ. Em nghĩ mình không thể xuất hiện trên chương trình Rap House được nữa rồi. Em thậm chỉ không thể ra ngoài trong vòng 2 tuần"

Mối quan hệ độc hại giữa Jvcki Wai và nhà sản xuất Vangdale đã gây xôn xao dư luận mới đây

Chưa dừng lại ở đó, Jvcki Wai đã giải thích về nguyên nhân khiến cô đăng đàn bóc phốt bạn trai cực gắt. Theo lời nữ nghệ sĩ, cô tung hê mọi chuyện vì cho rằng đây là cách duy nhất để có thể cắt đứt quan hệ với Vangdale và khiến nhà sản xuất này buông tha cho cô.

Nữ rapper sinh năm 1996 cũng mạnh mẽ đáp trả khi có cư dân mạng tố cáo cô đóng vai nạn nhân: "Gửi những netizen đang hỏi tôi ‘Tại sao cô lại đăng những hình ảnh này lên Instagram và tỏ vẻ như mình là nạn nhân?’. Này nhé, trước đó trong suốt 1 tiếng đồng hồ, gã bạn trai đã gõ cửa nhà tôi, cố nhập mật mã để vào nhà. Và ngay cả vào cái ngày tôi bị đánh, anh ta cũng không cho tôi rời khỏi chính ngôi nhà của mình. Việc đăng bài bóc phốt là cách duy nhất để tôi có thể hoàn toàn chia tay được anh ta. Kể từ khi tôi đăng bài bóc phốt lên thì anh ta đã không còn liên lạc với tôi nữa rồi đó".

Nữ rapper 9X gay gắt lên án bạn trai

Ngay giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng", nhà sản xuất Vangdale đã lên tiếng phản pháo lại những cáo buộc từ bạn gái. Đáng chú ý, producer sinh năm 1993 hùng hồn phốt ngược Jvcki Wai khi tuyên bố rằng bạn gái đã tấn công mình trước nên anh mới phải tự vệ và vô tình gây ra những vết thương cho đối phương.

Vangdale còn chỉ trích ngược lại cư dân mạng đã "ném đá" mình: "Làm ơn hãy tìm hiểu kỹ mọi chuyện trước khi công kích tôi. Tôi mới là người bị đánh 99 lần và bị cô ta chửi rủa đây này. Tôi còn bị thương khi cố ngăn cản cơn điên loạn của cô ta. Nếu biết tôi đã phải trải qua những chuyện gì thì các người sẽ không dám mở miệng ra nói những điều đó đâu".

Vangdale tố ngược Jvcki Wai đã tấn công mình trước và anh chỉ cố tự vệ

Jvcki Wai ra mắt vào năm 2016 và hiện đang hoạt động dưới trướng công ty quản lý AOMG. Vangdale hơn Jvcki Wai 3 tuổi, là nhà sản xuất trực thuộc công ty KC Entertainment. Anh từng tham gia sản xuất ca khúc cho nhiều nhóm nhạc thần tượng như BADVILLIAN, THE BOYZ, VIVIZ,...

Nguồn: Koreaboo