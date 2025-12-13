"Tổng tài" Trần Vỹ Đình vội vàng công khai có con với siêu mẫu Victoria's Secret vì lý do này

Giữa tháng 8, nam diễn viên Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Victoria's Secret Hà Tuệ gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố con trai đầu lòng. Quý tử của cặp sao lập tức trở thành "em bé ngậm thìa vàng" hot nhất xứ tỷ dân, với xuất thân trong mơ. Truyền thông Trung Quốc và khán giả gọi con trai Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ là "thái tử hàng thật giá thật", "em bé ngậm thìa vàng từ lúc mới chào đời", "quý tử bạc tỷ" của Cbiz. Việc tài tử Hong Kong (Trung Quốc) công khai có con với Hà Tuệ khi cả hai vẫn chưa kết hôn, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến gây bất ngờ. Bởi lẽ thời điểm đó, danh tiếng của Trần Vỹ Đình đang "nở hoa" lần nữa sau khoảng thời gian trầm lắng nhờ thành tích đáng nể của bộ phim ngôn tình tổng tài, đóng với Triệu Lộ Tư. Việc tuyên bố có con, xây dựng gia đình với Hà Tuệ có thể khiến anh mất đi lượng fan không nhỏ.

Đến ngày 12/12, trong buổi phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, Trần Vỹ Đình đã lần đầu tiết lộ lý do khiến anh quyết định công khai con đầu lòng giữa lúc "có mùa xuân thứ 2" trong sự nghiệp. Theo tài tử hàng đầu xứ Hương Cảng, thông báo lên chức cha của anh không phải hành động bộc phát dùng để đánh bóng tên tuổi mà là kế hoạch đã suy nghĩ, thảo luận kỹ càng với bạn gái siêu mẫu. Trần Vỹ Đình cho biết anh và Hà Tuệ che giấu chuyện tình cảm của mình nhiều năm qua để bảo vệ đối phương và không muốn việc riêng ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, khi con trai ra đời, họ muốn em bé được danh chính ngôn thuận chào đón trong sự chúc phúc của ba mẹ và mọi người. Theo Trần Vỹ Đình, anh không muốn con trai phải lớn lên trong bóng tối, phải giấu giếm thân phận. Nam diễn viên tâm sự bản thân từng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thương của cha. Cho nên, lúc có con, anh càng muốn con mình có được sự thừa nhận và yêu thương.

Trần Vỹ Đình quyết định công khai có con đầu lòng với siêu mẫu Hà Tuệ vì muốn quý tử nhà mình danh chính ngôn thuận chào đón trong sự chúc phúc, yêu thương của mọi người

"Nhiều năm qua, tôi và Hà Tuệ không công khai chuyện tình cảm là để bảo vệ nhau và không muốn chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc của mỗi người. Dù luôn muốn sống kín đáo với tư cách là người của công chúng, nhưng khi có con, chúng tôi không muốn giấu việc này. Khi con lớn lên, tôi hy vọng con biết rằng: việc con chào đời là điều được ba mẹ mong đợi và con cũng mang đến cho ba mẹ dũng khí để đối mặt với mọi thứ. Mọi người có thể nói rằng Trần Vỹ Đình đột nhiên ném 1 quả bom đời tư vào showbiz. Tuy nhiên, tôi muốn đính chính rằng việc tôi công khai mẹ con Hà Tuệ không phải là quả bom gì cả. Chúng tôi đã ở bên nhau từ nhiều năm trước, chỉ là chưa từng phản hồi chính thức. Sự xuất hiện của con trai cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Người ngoài có thể bất ngờ, nhưng đối với chúng tôi, mọi thứ đều diễn ra theo đúng những gì chúng tôi mong muốn và dự định từ trước", Trần Vỹ Đình nói.

Trên mạng xã hội Weibo, chia sẻ của Trần Vỹ Đình xoay quanh mối quan hệ tình cảm với Hà Tuệ và con trai đầu lòng nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng. Khán giả đánh giá nam diễn viên là người đàn ông chín chắn, trưởng thành, chuẩn men và sống có trách nhiệm. Bởi lẽ, tình yêu đẹp nhất là sự bảo vệ thầm lặng cũng như lời tuyên bố công khai, và tài tử 8X đã làm điều này. Do đó, lượng fan của Trần Vỹ Đình không những không mất đi mà còn tăng lên không ít sau khi công khai có con với Hà Tuệ. Nhiều netizen đã bày tỏ sự ngưỡng mộ khi Hà Tuệ cưới được 1 người chồng vừa đẹp trai, giàu có, lại yêu thương và biết nghĩ cho gia đình như Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình nhận được cơn mưa lời khen về thái độ sống có trách nhiệm, chín chắn, trưởng thành

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ của mình. Dù vậy, công chúng vẫn rất ủng hộ chuyện tình cảm của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ. Họ kín đáo, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp "xứng đôi vừa lứa".

Vào tháng 3/2023, cặp sao được tiết lộ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm. Hiện tại, dù đã thông báo có con chung với nhau, nhưng cặp sao vẫn chưa tiết lộ việc họ đăng ký kết hôn hay chưa và bao giờ tổ chức hôn lễ.

Cặp sao đến nay vẫn chưa chia sẻ về chuyện cưới xin với công chúng

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai. Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng). Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình "lác mắt" khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trần Vỹ Đình là "tổng tài ngoài đời thực" của Cbiz

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria's Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở "đêm thời trang sexy nhất hành tinh" (hơn 8 lần).

Hà Tuệ là nàng thơ đình đám của Victoria's Secret

Nguồn: Sina, Sohu