Đến nay, nghi vấn Jungkook (BTS) hẹn hò Winter vẫn chưa hề hạ nhiệt. Trong bối cảnh này, mọi hành động trong quá khứ của cặp đôi đều được xem xét lại để tìm thêm "bằng chứng" về mối quan hệ của họ, bao gồm cả những tương tác gián tiếp. Một đoạn clip của aespa từ show diễn trước đây đã được lan truyền trở lại, thu hút đến gần 600.000 lượt xem vì lý do này.

Cụ thể vào tháng 10/2024, aespa đã tham gia K-Wonder Concert 2024 tại Đài Loan (Trung Quốc). Nhóm phải tham gia trò chơi đoán tên bài hát dựa trên các gợi ý trên màn hình. Khi gợi ý "6+1" trên màn hình hiện lên, Winter đã nhanh nhảu đoán đó là bài hát Seven của Jungkook và đáp án hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, thái độ của các thành viên aespa còn lại mới là điều đáng bàn. Ningning quay người lại, nhăn mặt và bĩu môi. Giselle cười lớn, còn Karina liên tục mời Winter ra giữa sân khấu để nhảy bài Seven . Ningning sau màn "thái độ" đã đứng yên tại chỗ trong suốt phần còn lại của trò chơi, hoàn toàn không thấy hào hứng chút nào. Cư dân mạng cho rằng có thể Ningning không mấy ủng hộ chuyện Winter hẹn hò Jungkook nên mới thể hiện ra mặt như vậy. Còn Karina - Giselle thì ủng hộ lộ liễu cô bạn cùng nhóm hẹn hò với người đến từ công ty đối thủ "không đội trời chung".

Gần 600.000 người xem nhóm nữ đại mỹ nhân vạch trần Winter hẹn hò Jungkook (BTS)

Winter chủ động đoán đó là bài hát Seven của bạn trai tin đồn

Ningning nhăn mặt, bĩu môi

Ningning lãnh đạm trong khi Karina - Giselle liên tục mời Winter ra nhảy ca khúc Seven của Jungkook

Vào sáng ngày 5/12, công chúng châu Á chấn động trước thông tin Jungkook (BTS) hẹn hò với Winter (aespa). Cặp đôi để lộ nhiều "bằng chứng" như đồ đôi, tai nghe đôi, hình xăm đôi, tên tài khoản Instagram gợi nhớ đến nhau... 2 công ty quản lý trả lời lập lờ nước đôi "Chúng tôi không có lập trường gì cả" càng khiến cư dân mạng cho rằng Jungkook - Winter thực sự hẹn hò. Trước đấy, Jungkook kịch liệt phủ nhận hẹn hò Lee Yu Bi và Winter cũng có thái độ tương tự trước tin hẹn hò Jungwon (ENHYPEN).

Hàng loạt cuộc tranh luận cãi vã trên mạng xã hội đã nổ ra do Jungkook và Winter đều là những thần tượng hàng đầu hiện nay. Nhiều fan yêu cầu 2 idol cần đưa ra câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, 1 bộ phận khác cho rằng hẹn hò là chuyện riêng tư của thần tượng và họ không có nghĩa vụ phải trả lời công chúng.

Nghi vấn hẹn hò của cặp đôi làm chấn động showbiz

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh năm 1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM. Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng.

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Shin Hyunji, Lee Yu Bi...

Jungkook là em út vàng của BTS

Trong khi đó, Winter tên thật là Kim Minjeong, sinh ngày 1/1/2001. Nữ idol sinh ra tại Busan, Hàn Quốc và trải qua thời thơ ấu ở Yangsan, Gyeongsangnam. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân nhân, ban đầu Winter từng ước mơ trở thành một người lính. Với niềm đam mê ca hát và nhảy múa, Winter đã quyết định theo đuổi con đường idol. Cô được đào tạo tại SM Entertainment trong khoảng 4 năm. Winter từng chia sẻ rằng cô đã trượt vòng tuyển chọn của SM đến 3 lần trước khi được nhận vào công ty.

Năm 2020, Winter ra mắt cùng aespa. Trong aespa, cô đảm nhiệm các vị trí Lead Vocalist (Giọng ca chính), Lead Dancer (Vũ công chính) và Visual (Hình ảnh đại diện). aespa là một nhóm nhạc có concept độc đáo, kết hợp giữa thế giới thực và ảo (metaverse), và là nhóm nhạc nữ đầu tiên của SM Entertainment kể từ Red Velvet ra mắt năm 2014. aespa nhanh chóng đạt được thành công, dẫn đầu làn sóng Kpop gen 4. Winter được đánh giá cao về nhan sắc nổi bật, khả năng thanh nhạc nội lực và kỹ năng trình diễn tốt. Cô thường được ca ngợi về vẻ đẹp trong trẻo, visual chuẩn "nhà SM".

Winter là 1 trong những nữ idol cực hot hiện nay

Nguồn: Allkpop