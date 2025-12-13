Lộ cặp nhẫn đính ước khó tin của Tiffany (SNSD) và hôn phu tài tử

Sáng 13/12, showbiz Hàn Quốc và châu Á chấn động khi Tiffany (SNSD) tuyên bố kết hôn với tài tử đình đám Byun Yo Han. Cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân sau 1 năm rưỡi hẹn hò. Cả hai đang chuẩn bị cho hôn lễ dự kiến tổ chức vào mùa thu năm 2026. Hiện, Tiffany và Byun Yo Han vẫn chưa ấn định ngày cưới chính xác. Thông tin Tiffany đi lấy chồng gây bất ngờ cho không ít người. Cũng bởi trước nay, người đẹp này luôn kín đáo trong chuyện tình cảm. Dù vậy, trên MXH, người hâm mộ cũng đã nô nức gửi lời chúc hạnh phúc đến thành viên SNSD.

Sau khi Tiffany - Byun Yo Han công bố tin vui, những thông tin bên lề về cặp đôi và đám cưới cũng được công chúng quan tâm sát sao. Trong đó, khoảnh khắc chung khung hình và nhẫn đôi của 2 ngôi sao bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý. Theo suy đoán của tờ Nate, Tiffany - Byun Yo Han đã đính ước, tính đến chuyện về chung nhà với nhau từ tháng 5/2024. Sau thời điểm quảng bá cho Uncle Samsik - bộ phim se duyên cho họ, cặp đôi được cho là đã khéo léo "tung hint" tình cảm khi công khai đeo nhẫn đôi.

Khung hình chung của Tiffany - Byun Yo Han khi hợp tác trong bộ phim Uncle Samsik



Chủ đề cặp nhẫn đính ước của Tiffany - Byun Yo Han nhanh chóng thu hút lượng đọc và tương tác khủng trên MXH. Nhiều khán giả bày tỏ sự kinh ngạc trước nhẫn đính ước giản dị của cặp sao hàng đầu xứ Hàn. Không phải kim cương to đùng, Tiffany - Byun Yo Han chỉ đeo cặp nhẫn trơn, nhiều khả năng làm bằng bạc hoặc bạch kim. Điều này thể hiện rõ tính cách tối giản, kín đáo và không phô trương của Tiffany - Byun Yo Han.

Chiếc nhẫn đính ước vô cùng đơn giản của cặp sao hàng đầu xứ Hàn

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được “ông lớn” SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi và trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Tiffany là nữ thần trong mộng của hàng triệu chàng trai

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine. Hồi đầu năm nay, trên diễn đàn Instiz đã lan truyền đoạn tin nhắn của Kim Go Eun và bạn trai tin đồn - Byun Yo Han. Nội dung của cuộc trỏ chuyện đã làm cư dân mạng cảm thấy bối rối. Trong những tin nhắn này, cách nói chuyện của Byun Yo Han có phần thao túng tâm lý Kim Go Eun. Điều này khiến netizen cho rằng chuyện tình của họ kết thúc không hề yên ả.

Byun Yo Han từng lộ tin nhắn nghi thao túng Kim Go Eun

Nguồn: Nate