Cách đây không lâu, Lisa (BLACKPINK) đã tham dự sự kiện Visionary Journeys in Seoul, cùng Felix (Stray Kids), J-Hope (BTS) và nhiều nghệ sĩ có sức ảnh hưởng khác. Trong video dài 15 giây ở hậu trường sự kiện, em út nhóm Hắc - Hường và J-Hope gây chú ý với khoảnh khắc ngồi sát rạt nhau trên 1 bàn tiệc. Cả hai còn trò chuyện vui vẻ và thân mật.

Ngay lập tức, đoạn clip này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hàng triệu bình luận. Nhiều khán giả đã nhiệt tình "đẩy thuyền" 2 idol Kpop hàng đầu hiện nay. Số khác lại hài hước cho rằng bạn trai nhà tỷ phú của Lisa ở nhà chắc sẽ ghen đến nổ đom đóm mắt khi nhìn thấy video người yêu mình thân thiết với trai lạ. Tuy nhiên, các fan của BTS và BLACKPINK nhanh chóng bác bỏ nghi vấn tình ái cũng như khả năng thành đôi giữa Lisa và J-Hope. Họ cho biết cả hai chỉ là đồng nghiệp thân tình trong showbiz. Trong bữa tiệc, họ phải ngồi sát rạt nhau vì không gian nhỏ hẹp, đông đúc. Các nghệ sĩ khác cũng chen chúc nhau trên 1 hàng ghế như Lisa và J-Hope.

Lisa, J-Hope và các nghệ sĩ trên thảm đỏ Visionary Journeys in Seoul

Em út nhóm BLACKPINK và nam thần giàu nhất BTS ngồi cạnh nhau sát rạt

Khoảnh khắc trò chuyện thân mật, nhìn nhau cực tình của cặp sao, khiến các fan đặt câu hỏi không biết bạn trai Lisa ở nhà có ghen không

Hình ảnh photobooth của Lisa, Felix (Stray Kids), J-Hope (BTS) trong sự kiện

Lisa - Frédéric lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Kể từ đó tới nay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình. Dù Lisa - Frédéric Arnault chưa từng lên tiếng xác nhận hẹn hò nhưng công chúng đều hiểu rằng họ là 1 đôi, luôn đồng hành và âm thầm ủng hộ đối phương.

Mối quan hệ giữa Lisa và Frédéric Arnault luôn nhận được sự chú ý lớn

Cách đây không lâu, Lisa vướng nghi vấn đã bí mật kết hôn với bạn trai Frédéric Arnault. Thông tin này do trang web chia sẻ "tin mù" ẩn danh nổi tiếng Hollywood Crazy Days & Nights đăng tải. Dù không có bằng chứng cụ thể nhưng tin tức liên quan đến đời tư của Lisa vẫn khiến cộng đồng mạng dậy sóng, thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng rất nhiều bình luận.

Sau đó, trang tin nước Mỹ tiếp tục đăng tải thông tin "Thành viên nhóm nhạc 2 màu bán mọi thứ trong tủ quần áo của cô ấy để làm từ thiện. Đây là dấu hiệu khác cho thấy cô ấy đã chuyển từ châu Á sang châu Âu sống mà không thực sự thừa nhận, điều này sẽ khiến fan của cô ấy nổi giận". Đáng chú ý, vào ngày 29/6 vừa qua, Lisa đã tổ chức buổi thanh lý quần áo cũ của mình với giá rẻ, số tiền thu về sẽ được quyên góp cho tổ chức Good Neighbors. Điều này khiến netizen càng thêm tin rằng Lisa chính là nhân vật trong tin đồn do trang web Hollywood Crazy Days & Nights đăng tải. Trước nghi vấn đã về chung nhà với bạn trai CEO, Lisa vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Thời gian qua, có tin đồn rằng Lisa bán hết quần áo ở Hàn Quốc để chuyển sang châu Âu sống sau khi bí mất kết hôn với Frédéric Arnault

J-Hope sinh năm 1994, là thành viên giàu có nhất BTS. Rapper này sở hữu khối tài sản ròng ước tính 24-26 triệu USD (633-685 tỷ đồng), với nhiều bất động sản hạng sang trên khắp Hàn Quốc. J-Hope tích lũy được khối tài sản khổng lồ thông qua việc sản xuất nhạc, bán album và hợp tác với thương hiệu cao cấp.

J-Hope là đại gia thứ thiệt của Kpop

Nguồn: KoreaBoo