Tối 7/12, đám cưới xa hoa của Tiên Nguyễn và Justin Cohen diễn ra tại một khách sạn sang trọng tại TP.HCM, quy tụ dàn khách mời toàn những gương mặt đình đám của Vbiz. Không khí náo nhiệt từ thảm đỏ đến bên trong tiệc cưới khiến sự kiện trở thành tâm điểm mạng xã hội suốt đêm.

Giữa rất nhiều khách mời hot, vợ chồng Linh Rin - Phillip Nguyễn vẫn chiếm spotlight theo cách rất riêng. Mỗi khi bắt gặp cả hai tại tiệc cưới là dân tình được phen "lụi tim" vì độ chiều vợ của Phillip Nguyễn. Đơn cử như trong lúc di chuyển ra về sau đám cưới, Phillip Nguyễn luôn chủ động nắm tay bà xã. Dù loay hoay tìm xe của mình nhưng một việc mà nam doanh nhân không quên đó là phải để Linh Rin trong tầm tay.

Đến khi đứng chờ xe ra về, Phillip Nguyễn còn khoát tay ôm nhẹ eo Linh Rin, trò chuyện cực tình tứ. Lúc xe đỗ trước sảnh, nam doanh nhân nhanh nhẹn mở cửa, để Linh Rin bước vào trước. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến dân tình "phát sốt" vì độ ngọt ngào mà Phillip Nguyễn dành cho Linh Rin.

Phillip Nguyễn tình tứ với Linh Rin, lên xe ra về sau đám cưới Tiên Nguyễn

Mỗi khi bắt gặp thì luôn thấy hình ảnh Phillip Nguyễn nắm tay Linh Rin

Nam doanh nhân luôn chủ động nắm tay bà xã

Khoảnh khắc "cuồng vợ" ra mặt của Phillip Nguyễn

Nam doanh nhân thoải mái ôm eo bà xã giữa sự kiện

Khi xe vừa đến là Phillip Nguyễn như "bật công tắc" tự mở cửa và đợi vợ lên xe trước

Trong lễ gia tiên được tổ chức vào sáng ngày 7/12, Linh Rin và Phillip Nguyễn cũng tình tứ xuất hiện tại căn biệt thự bề thế để chúc mừng cho ngày trọng đại của Tiên Nguyễn. Trong một khoảnh khắc, nam doanh nhân gây chú ý khi 1 tay nắm chặt tay Linh Rin, tay còn lại xách chiếc túi hiệu giúp cho bà xã. Chi tiết tinh tế, nuông chiều nửa kia của Phillip Nguyễn được khen ngợi hết lời. Netizen còn đánh giá anh điểm 10 ga lăng và yêu chiều vợ hết mực.

Phillip Nguyễn vừa nắm tay vợ vừa xách túi hiệu

Tháng 8/2019, Phillip Nguyễn và Linh Rin bất ngờ xác nhận chuyện tình cảm. Đến tháng 1/2022, Phillip Nguyễn chính thức cầu hôn Linh Rin. Lễ cầu hôn của cả hai diễn ra kín đáo và riêng tư tại Đà Lạt. 4 tháng sau, cả hai chính thức đính hôn với nhau. Đến cuối tháng 3/2023, Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức đám cưới hoành tráng tại Manila, Philippines.

Cuối tháng 11/2023, Linh Rin chính thức sinh con gái đầu lòng. Được biết, vợ chồng Linh Rin đặt tên con gái là Caroline và có gọi thân mật là Cà Rốt. Trước đó, bà xã Phillip Nguyễn giữ kín chuyện mang thai con đầu lòng. Trong suốt khoảng thời gian bầu bí, cô cũng hạn chế lộ diện trước công chúng và chú ý cách diện trang phục giấu dáng.

Về phía Phillip Nguyễn, từ khi có con gái, anh nhanh chóng nhập hội "những ông bố nghiện con" khi thường xuyên hé lộ những hình ảnh đáng yêu của ái nữ. Bên cạnh đó, nam doanh nhân còn cho thấy mình là ông chồng tâm lý khi thường nhắn nhủ những lời tình cảm đến vợ khiến netizen phải ghen tị không ngớt.