Tối 7/12, đám cưới của Tiên Nguyễn và hôn phu gốc Dubai - Justin Cohen trở thành tâm điểm showbiz khi quy tụ dàn khách mời toàn sao khủng. Trong không gian tiệc cưới được trang trí lộng lẫy đẹp như mơ thì màn đổ bộ của Hà Tăng, Linh Rin, Tóc Tiên và loạt gương mặt đình đám khiến không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Hà Tăng xuất hiện từ sớm, diện thiết kế thanh lịch, thần thái đúng chuẩn biểu tượng sắc đẹp của Vbiz. Sánh đôi bên Louis Nguyễn, cả hai ghi điểm với hình ảnh tinh tế, sang trọng và lúc nào cũng kè kè nhau. Song song đó, Linh Rin cũng được Phillip Nguyễn hộ tống đến đám cưới. Nhan sắc của mẹ bỉm 1 con khiến dân tình xuýt xoa vì ngày càng sang trọng và mặn mà.

Bên cạnh đó, Lan Khuê, Hương Giang, Tóc Tiên, Diễm My 9X, Quỳnh Anh Shyn, Huyền Baby, Hoa hậu Lương Thuỳ, Phương Khánh,... liên tục đổ bộ đến đám cưới. Ai cũng diện trang phục thanh lịch, đọ sắc bất phân thắng bại.

Hà Tăng, Linh Rin và dàn sao đổ bộ đám cưới Tiên Nguyễn

Vợ chồng Hà Tăng tình tứ dự tiệc

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Phương Khánh và các khách mời liên tục đổ bộ đám cưới Tiên Nguyễn

Tóc Tiên lẻ bóng dự cưới

Hoa hậu Hương Giang visual rạng rỡ trong chiếc đầm thanh lịch

Lan Khuê mặc váy ren màu đen, khoe thần thái sang trọng

Chị đẹp Tuimi, Thảo Nhi Lê

Hoa hậu Phương Khánh nền nã xuất hiện